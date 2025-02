3 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, chăm ăn giúp khỏe trong - đẹp ngoài

Canxi là khoáng chất quan trọng giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ xây dựng cơ bắp, đồng thời giúp các tế bào và dây thần kinh hoạt động hiệu quả. Thiếu canxi có thể dẫn đến loãng xương, suy nhược cơ bắp, rối loạn thần kinh và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Khi muốn bổ sung canxi, hầu hết mọi người đều nghĩ ngay tới uống sữa hay ăn thủy hải sản có vỏ. Tuy nhiên, thực tế có nhiều loại rau củ giàu canxi không kém gì sữa, thậm chí còn hơn cả sữa tươi. Trong 100g sữa tươi chứa khoảng 125mg canxi. Dưới đây là 3 loại rau vừa giàu canxi vừa cung cấp nhiều dưỡng chất khác, mang lại lợi ích sức khỏe và làm đẹp, 2 loại đầu giá rẻ và rất dễ mua ngoài chợ Việt:

1. Rau dền

Rau dền được biết đến như một “siêu thực phẩm” giàu canxi. Cứ 100g rau dền cung cấp khoảng 267mg canxi, gấp đôi lượng canxi trong sữa tươi. Đây cũng là nguồn cung cấp magie, sắt và kali dồi dào, giúp cân bằng điện giải, duy trì chức năng cơ bắp và hỗ trợ hệ thần kinh hoạt động hiệu quả.

Ngoài canxi, rau dền chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và kiểm soát lượng đường trong máu. Đồng thời, hàm lượng vitamin C và A cao trong rau dền giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện thị lực. Về làm đẹp, rau dền giàu vitamin A và C giúp sáng da, tăng cường độ đàn hồi, trong khi chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa.

Có một lưu ý là rau dền chứa axit oxalic có thể gây sỏi thận nếu tiêu thụ quá nhiều. Nên ăn với lượng vừa phải và uống đủ nước để hỗ trợ quá trình đào thải oxalate.

2. Rau ngót

Rau ngót là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt nhưng ít ai biết rằng trong 100g rau ngót có tới 169mg canxi, cao hơn hẳn so với sữa tươi.

Không chỉ giàu canxi, rau ngót còn chứa nhiều vitamin A, C, sắt và protein thực vật, giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện thị lực và hỗ trợ quá trình tái tạo da. Đặc biệt, rau ngót chứa phytochemical có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Đồng thời, lượng chất xơ cao trong rau ngót cũng giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cholesterol.

Rau ngót cũng có lợi ích làm đẹp đáng kể. Vitamin C dồi dào kích thích sản sinh collagen, giúp da săn chắc, mịn màng, đồng thời hỗ trợ thải độc, làm sạch da từ bên trong để da sáng khỏe tự nhiên.

3. Cải xoăn

Cải xoăn (kale) được mệnh danh là “nữ hoàng rau xanh” bởi hàm lượng dinh dưỡng phong phú, gồm cả canxi. Trong 100g cải xoăn chứa khoảng 150mg canxi, cao hơn cả sữa tươi. Không chỉ giàu canxi, cải xoăn còn cung cấp lượng lớn vitamin K, giúp hình thành osteocalcin - một loại protein tích tụ canxi vào xương, tăng cường độ chắc khỏe cho hệ xương khớp.

Ngoài ra, cải xoăn rất giàu vitamin A, C, sắt và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ làn da sáng mịn, tươi trẻ. Đặc biệt, chất chống oxy hóa trong cải xoăn còn giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Tuy nhiên, cải xoăn chứa oxalate có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi. Vì vậy, nên chế biến bằng cách hấp hoặc xào nhẹ để giảm hàm lượng oxalate và tăng khả năng hấp thu canxi.

Nguồn và ảnh: QQ, Family Doctor

Ngọc Ái