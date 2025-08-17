Mới nhất
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

5 lời truyền miệng sai bét về thực phẩm mà nhiều người vẫn tin là thật

Chủ nhật, 14:16 17/08/2025 | Sống khỏe
Có không ít quan niệm sai lầm trong sử dụng thực phẩm đã đi sâu vào suy nghĩ của mọi người và rất nhiều năm sau khoa học mới đưa ra những lý lẽ phản bác.

Các quan niệm sai lầm này không thực sự gây hại đến sức khỏe của bạn, tuy nhiên nó lại khiến một số thực phẩm mang tiếng oan.

Bạn hãy thử xem mình có từng có những quan niệm sai dưới đây không.

"Mỗi ngày chỉ nên ăn một quả trứng"

Quan niệm "mỗi ngày ăn một quả trứng gà " đã có từ lâu. Nếu bạn muốn ăn thêm một quả trứng nữa, nhiều người nói nó sẽ gây đầy bụng, ấm ách. Thậm chí có người còn cho rằng nếu ăn nhiều trứng hơn thì lượng cholesterol sẽ tăng, khiến mọi người có nỗi lo sợ không đáng về cholesterol.

5 lời truyền miệng sai bét về thực phẩm mà nhiều người vẫn tin là thật - Ảnh 1.

Có thể ăn nhiều hơn 1 quả trứng nếu bạn có cơ thể khỏe mạnh. (Ảnh: Sohu)

Vì sao mỗi ngày chỉ được ăn một quả trứng? Ăn hai hoặc ba quả trứng một ngày liệu có chắc chắn làm tăng cholesterol và khiến chúng ta khó chịu không? Trên thực tế, quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Hai hoặc ba quả trứng không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, mà còn có thể cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng cần thiết. Có thể nói, quả trứng có rất nhiều lợi ích.

Tuy nhiên, lượng trứng bạn ăn không phải là vô hạn. Bạn không thể ăn quá nhiều vì sẽ làm tăng nguy cơ béo phì. Đối với những người có lượng cholesterol tương đối cao, một quả trứng luộc cách ngày là vừa đủ.

"Nước hầm xương chứa nhiều canxi"

Khi con người già đi, canxi trong xương bị mất đi, khiến xương trở nên giòn hơn. Nếu không cẩn thận, họ có thể bị trẹo eo hoặc bong gân mắt cá chân.

Với nguyên tắc "ăn gì bổ nấy", người cao tuổi đặc biệt ưa chuộng nước hầm xương . Họ tin rằng nước xương rất giàu canxi, có thể bổ sung lượng canxi đã mất trong cơ thể. Họ thậm chí còn thích uống nước xương hơn cả thịt.

Có đúng là uống nước hầm xương có thể bổ sung canxi?

5 lời truyền miệng sai bét về thực phẩm mà nhiều người vẫn tin là thật - Ảnh 2.

Nước hầm xương chứa nhiều chất béo hơn là canxi. (Ảnh: Sohu)

Thực ra hàm lượng canxi trong mỗi 100ml nước xương chỉ khoảng 4-6ml, không cao bằng hàm lượng canxi trong một chai sữa. Đừng để vẻ ngoài màu trắng của nước hầm xương đánh lừa. Thực chất, phần màu trắng này không phải canxi, mà là chất béo nhũ hóa từ xương và thịt, uống quá nhiều có thể làm bạn tăng cân vượt mức cho phép.

"Ăn nhiều đu đủ có thể làm ngực to hơn"

Phụ nữ ai cũng muốn có vóc dáng đẹp với vòng 1 nảy nở. Theo những lời truyền miệng từ lâu, người có vòng một phẳng nên ăn đu đủ thường xuyên; papain và vitamin A trong đu đủ có thể kích thích tiết ra hormone. Hormone này phân hủy protein để thúc đẩy quá trình hấp thụ, có thể giúp vòng 1 nở nang.

5 lời truyền miệng sai bét về thực phẩm mà nhiều người vẫn tin là thật - Ảnh 3.

Đu đủ không hề có tác dụng cho vòng 1. (Ảnh: Sohu)

Thực tế, vitamin A không hề kích thích tiết estrogen, và chuyện nó có thể làm nở ngực ở phụ nữ là hoàn toàn vô lý. Đó là quan điểm không có căn cứ khoa học.

"Mì chính là sản phẩm hóa học gây ung thư"

Nhiều năm trước, căn bếp của mỗi gia đình đều có bộ ba gia vị: Muối, đường và bột ngọt. Với ba loại gia vị này, món ăn ngon có thể được chế biến chỉ trong vài phút. Nhưng đột nhiên, vì lý do nào đó, bột ngọt bị tuyên truyền là sản phẩm hóa học có thể gây ung thư nếu tiêu thụ nhiều; nếu muốn khỏe mạnh, đừng bao giờ thêm bột ngọt vào khi nấu ăn!

5 lời truyền miệng sai bét về thực phẩm mà nhiều người vẫn tin là thật - Ảnh 4.

Mì chính đã bị loại bỏ khỏi căn bếp chỉ vì tin đồn thất thiệt. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người sợ hãi đến mức vội vàng vứt bỏ bột ngọt trong nhà. Các nhà sản xuất bột ngọt gặp khó khăn trong việc chứng minh sự vô tội của sản phẩm.

Sau đó, hạt nêm xuất hiện và thay thế bột ngọt trong nhà bếp. Phải nhiều năm sau, mì chính mới thực sự được dùng trở lại và được minh oan. Hóa ra bột ngọt là loại gia vị được chiết xuất từ ngũ cốc và không gây hại cho sức khỏe.

"Giấm có nhiều công dụng thần kỳ"

Khi ăn cá, nếu vô tình hóc xương, nhiều người chọn cách uống giấm vì cho rằng chúng có thể làm mềm xương. Giấm cũng được nhiều người cho rằng có tác dụng làm mềm mạch máu. Đặc biệt là nhiều người cao tuổi, để tránh các vấn đề về tim mạch, thích cho thêm nhiều giấm khi ăn với lý do là để bảo vệ sức khỏe và có thể làm mềm các mạch máu trong cơ thể.

5 lời truyền miệng sai bét về thực phẩm mà nhiều người vẫn tin là thật - Ảnh 5.

Giấm có thể làm mềm vạn vật, từ mạch máu tới xương? (Ảnh: Sohu)

Thực ra đây là một quan niệm hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Giấm không có tác dụng làm mềm mạch máu và làm mềm xương lại càng không. Uống giấm chỉ có thể làm tăng độ nhạy cảm của các vị giác chứ không thể làm mềm mạch máu, thậm chí, nó có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày do kích ứng nếu dùng quá nhiều.

3 thực phẩm vàng mùa thu ăn vào sẽ bổ khí huyết, cơ thể dẻo dai3 thực phẩm vàng mùa thu ăn vào sẽ bổ khí huyết, cơ thể dẻo dai

Người Trung Quốc xưa có câu: "Ăn 3 món màu vàng vào đầu thu sẽ không phải gặp thầy thuốc", bí ngô là một trong số đó.

