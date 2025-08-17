Mới nhất
Phụ nữ đừng sợ bắp chân to, bác sỹ cho biết đây chính là lợi thế

Chủ nhật, 19:30 17/08/2025 | Sống khỏe
Bắp chân to thường bị chị em coi là nhược điểm cần che giấu, nhưng các bác sỹ lại coi đây chỗ hơn người của bạn, đặc điểm này rất có lợi nếu bạn cần phẫu thuật.

Mới đây, bác sỹ Hầu Chấn Bang, chuyên gia tiết niệu có tiếng ở Trung Quốc, chia sẻ trên trang cá nhân rằng trong một buổi tư vấn, có học viên tò mò hỏi ông: "Thưa thầy, tại sao thầy lại đặc biệt chú ý đến bắp chân của bệnh nhân khi họ cần nhập viện để phẫu thuật, đặc biệt là các ca phẫu thuật lớn?" . Ông mỉm cười đáp: "Vì bắp chân là đài quan sát protein của cơ thể!".

Vị chuyên gia chỉ ra rằng nhiều phụ nữ sợ có bắp chân to - thường được gọi là “chân cà rốt” - vì cho rằng đây là đặc điểm kém hấp dẫn. Tuy nhiên, các bác sỹ phẫu thuật lại coi đó là dấu hiệu của đôi chân khỏe mạnh. Bắp chân săn chắc cho thấy khối lượng cơ bắp dồi dào, sức bền tốt và phục hồi nhanh chóng.

Phụ nữ đừng sợ bắp chân to, bác sỹ cho biết đây chính là lợi thế - Ảnh 1.

Phần bắp chân nhiều cơ bắp cho thấy bạn có lượng cơ dồi dào, dễ phục hồi sau phẫu thuật. (Ảnh: Pexels)

Khi các bác sỹ kiểm tra bắp chân, họ không đánh giá hình dạng chân mà là đánh giá xem bệnh nhân có đủ protein hay không. Khối lượng cơ bắp chân phản ánh sức khỏe tổng thể của cơ. Cơ bắp không chỉ cung cấp sức mạnh để đi lại mà còn đóng vai trò hỗ trợ hậu cần cho hệ thống miễn dịch và là nhà máy sửa chữa quan trọng cho cơ thể sau phẫu thuật.

Bác sỹ Hầu Chấn Bang nhấn mạnh, chỉ những người nạp đủ protein mới có thể sống sót sau cuộc đại phẫu. Ngược lại, những người không đủ khối lượng cơ, đặc biệt là người mắc chứng teo cơ, dễ gặp phải các vấn đề như suy giảm miễn dịch, vết thương chậm lành, tăng nguy cơ nhiễm trùng, suy hô hấp và thời gian nằm viện kéo dài.

Đây là lý do tại sao chuyên gia này thường đo bắp chân tại phòng khám của mình - một cách đơn giản để dự đoán khả năng phục hồi sau phẫu thuật của bệnh nhân. Bắp chân khỏe mạnh là nền tảng của phẫu thuật, trong khi bắp chân lỏng lẻo và yếu cho thấy nguồn lực không đủ, khiến các vấn đề trên dễ xảy ra trên bàn phẫu thuật.

Về cách duy trì đôi chân khỏe mạnh, ông Hầu Chấn Bang khuyên nên tập thể dục và bổ sung dinh dưỡng đều đặn. Đi bộ nhanh hàng ngày, leo cầu thang và tập squat đều là các phương pháp hiệu quả. Về chế độ ăn uống, nên tiêu thụ các thực phẩm giàu protein như cá, thịt, trứng, đậu và sữa để cung cấp nguyên liệu thô chất lượng cao cho cơ bắp.

Việc hình thành thói quen tập luyện cơ bắp thường xuyên không chỉ làm tăng tỷ lệ thành công sau phẫu thuật, rút ngắn thời gian hồi phục mà còn giúp chúng ta đi lại ổn định hơn hàng ngày và duy trì sự độc lập khi về già.

Bác sỹ Hầu Chấn Bang nhắn nhủ ở cuối bài viết: "Đừng xấu hổ vì đôi chân cà rốt; hãy tự hào về chúng. Trong mắt những bác sỹ phẫu thuật như chúng tôi, đôi chân cà rốt là đôi chân đẹp”.

Người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi di căn não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaNgười phụ nữ 45 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi di căn não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Xuất hiện hoa mắt, nhìn mờ, nhức đầu suốt 2 tháng, nghĩ do khô mắt, rối loạn tiền đình. Tuy nhiên khi đi khám chị được phát hiện bị ung thư phổi di căn lên não và nhiều cơ quan khác.

