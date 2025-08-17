Ăn lựu nên nuốt hay bỏ hạt?
Quả lựu được ví như siêu thực phẩm, tác dụng chống vi khuẩn, chống ôxy hóa và tẩy giun hiệu quả, vậy khi ăn nên nuốt hạt hay bỏ hạt?
Quả lựu từ lâu được biết đến là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như chống vi khuẩn, chống ôxy hóa. Tuy nhiên, việc ăn lựu không đúng cách, đặc biệt là nuốt cả hạt, có thể gây hậu quả đáng tiếc.
Lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, cho biết từng xảy ra trường hợp trẻ nhỏ nguy kịch vì tắc ruột sau khi ăn quá nhiều hạt lựu. Chính vì thế, ông khuyến cáo các bậc phụ huynh nên hạn chế cho trẻ nhỏ ăn hạt lựu; nên ép lấy nước cho trẻ uống, vừa an toàn lại vừa tốt cho sức khỏe.
Đối với người lớn, có thể ăn cả hạt lựu nhưng cần nhai thật kỹ trước khi nuốt.
Nước ép lựu chứa nhiều axit amin và nguyên tố vi lượng, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, chống viêm loét, làm mềm mạch máu, ổn định huyết áp , giảm cholesterol. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn loại trái cây này thoải mái.
Lương y Bùi Đắc Sáng chỉ rõ những nhóm người cần hạn chế ăn lựu bao gồm: Người bị viêm dạ dày, sâu răng hoặc các vấn đề về răng miệng; người đang bị cúm; người bị tiểu đường ; trẻ nhỏ, bởi nếu ăn nhiều lựu có thể gây nóng trong người.
Bài thuốc Đông y từ cây lựu
Theo lương y Bùi Đắc Sáng, các bộ phận của cây lựu đều có thể dùng làm thuốc. Ông chia sẻ một số bài thuốc chữa bệnh từ lựu:
1. Tẩy giun sán
Nguyên liệu: 60gr rễ lựu tán vụn, 750ml nước.
Cách làm: Ngâm rễ lựu trong 6 giờ, sau đó sắc nước cho đến khi còn 500ml. Chia làm 3 lần uống cách nhau nửa giờ vào sáng sớm. Sau liều cuối cùng khoảng hai giờ, dùng thêm thuốc tẩy để sán thoát ra ngoài.
2. Trị tiêu chảy, tiểu ra máu
Cách làm: Lấy 15gr vỏ lựu sắc 3 lần, mỗi lần với một bát nước. Cô lại còn 250ml, chia uống 3-4 lần mỗi ngày cho đến khi khỏi.
3. Tẩy giun đũa, giun kim, giun tóc
Cách làm: Sắc 15gr vỏ lựu và 10gr hạt cau già với nước. Cô lại còn 100ml, thêm 20gr đường cát. Uống vào buổi tối trước khi đi ngủ (sau ăn 3 giờ), liên tục trong 3 ngày.
4. Chữa lỵ kinh niên, phân có máu, mủ
Cách làm: Sắc hỗn hợp gồm 10gr vỏ lựu, 10gr a giao, 10gr đương quy, 5gr hoàng liên, 5gr hoàng bá, 5gr gừng tươi và 5gr cam thảo bắc. Cô lại còn 250ml, chia uống 4 lần mỗi ngày, uống trong 7-10 ngày.
5. Chữa chảy máu cam
Cách làm: Sắc 6g hoa lựu với 250ml nước. Cô lại còn 100ml, chia uống 2 lần mỗi ngày. Mỗi liệu trình kéo dài 5-7 ngày.
6. Chữa sâu răng
Cách làm: Dùng vỏ thân cây lựu hoặc vỏ quả lựu sắc thật đặc rồi ngậm ở chỗ răng bị sâu.
7. Hỗ trợ trị viêm tiền liệt tuyến
Cách làm: Nấu canh 30gr hoa lựu tươi cùng thịt lợn và ăn hàng ngày.
Lưu ý: Để các bài thuốc trên phát huy tác dụng tối ưu, nên chọn lựu sạch, không hóa chất, lột lấy vỏ và phơi khô để dùng dần. Trong quá trình điều trị, người bệnh tuyệt đối không được uống rượu bia, còn lại chế độ ăn uống hoàn toàn bình thường.
