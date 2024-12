3 mẹo tăng collagen trong bữa ăn giúp Tăng Thanh Hà U40 da luôn căng mịn, đầy sức sống

Đậu phộng/lạc chứa hàm lượng kẽm cao, giúp kích thích sản xuất collagen, giữ cho làn da căng mọng và trẻ trung. Loại hạt này cũng chứa vitamin C làm sáng da, tăng khả năng miễn dịch cho làn da khỏe mạnh, chống lại tổn thương do gốc tự do gây ra, nhờ đó giảm thiểu thâm sạm, nám, tàn nhang. Trong đậu phộng còn chứa chất resatatrol có khả năng tái tạo collagen, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ da, mất đàn hồi da. Bà mẹ ba con thường thêm lạc rang vào các món cơm nhà và dùng bơ lạc/bơ đậu phộng cho các món ăn sáng.