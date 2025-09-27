Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

3 thực phẩm được mệnh danh 'vàng lỏng' của thế giới, có loại Việt Nam dư dả nhưng vẫn bị 'ngó lơ'

Thứ bảy, 08:33 27/09/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Từ căn bếp gia đình cho tới nhà hàng sang trọng, có những thực phẩm tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang trong mình giá trị dinh dưỡng và ẩm thực đặc biệt, đủ sức khiến cả thế giới tôn vinh.

Trên bản đồ ẩm thực thế giới, có ba loại thực phẩm được gọi vui là "vàng lỏng" bởi giá trị dinh dưỡng và công năng vượt trội: dầu ô liu, mật ong và mỡ vịt. Đây đều là những nguyên liệu không chỉ hiện diện trong nhà bếp, mà còn xuất hiện trong y học, làm đẹp và văn hóa ẩm thực lâu đời của nhiều quốc gia.

Dầu ô liu - báu vật Địa Trung Hải

Ở vùng Địa Trung Hải, dầu ô liu được xem như "linh hồn" trong mọi bữa ăn. Từ món salad, sốt, nướng đến chiên rán, người dân nơi đây đều ưu ái loại dầu này nhờ đặc tính giàu axit béo không bão hòa, tốt cho tim mạch và huyết áp. Với họ, một giọt dầu ô liu không chỉ là gia vị, mà còn là biểu tượng của sự trường thọ.

Ngày nay, dầu ô liu đã phổ biến ở khắp mọi nơi, được ứng dụng phổ biến trong việc nấu ăn.

3 thực phẩm được mệnh danh 'vàng lỏng' của thế giới, có loại Việt Nam dư dả nhưng vẫn bị 'ngó lơ' - Ảnh 1.

(Ảnh: inspiredtaste)

Mật ong - ngọt ngào từ ngàn xưa

Từ Ai Cập cổ đại đến y học hiện đại, mật ong luôn hiện diện như một phương thuốc tự nhiên. Ngoài vai trò tạo ngọt lành mạnh, mật ong còn được coi là chất kháng khuẩn, giúp làm dịu cổ họng, dưỡng da và thậm chí bảo quản thực phẩm. Chính bởi sự đa năng này, mật ong được gọi là "vàng lỏng" không chỉ trong ẩm thực mà còn trong đời sống và phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới.

3 thực phẩm được mệnh danh 'vàng lỏng' của thế giới, có loại Việt Nam dư dả nhưng vẫn bị 'ngó lơ' - Ảnh 2.

(Ảnh: delish)

Mỡ vịt - thứ "vàng lỏng" đặc biệt nhưng ít nơi để ý

Khác với dầu ô liu và mật ong vốn được nhiều người Việt săn tìm, mỡ vịt - một trong những "vàng lỏng" được thế giới ca ngợi - lại không quá phổ biến. Tại Pháp, mỡ vịt là nguyên liệu làm nên hương vị béo ngậy, sang trọng của món confit de canard hay khoai tây chiên kiểu Pháp. Ở nhiều quốc gia châu Âu, mỡ vịt còn được coi là lựa chọn thay thế bơ, nhờ độ béo ngậy mà lại ít cholesterol xấu hơn mỡ lợn.

Trong khi đó, người Việt từ lâu lại quen dùng mỡ lợn, dầu ăn thực vật hoặc đôi khi là mỡ gà. Mỡ vịt dù có sẵn nhưng ít được khai thác, phần lớn chỉ xuất hiện trong một số món đặc sản như miến xào lòng vịt hay vịt quay. Nguyên nhân phần lớn đến từ thói quen ẩm thực.

3 thực phẩm được mệnh danh 'vàng lỏng' của thế giới, có loại Việt Nam dư dả nhưng vẫn bị 'ngó lơ' - Ảnh 3.

(Ảnh: dartagnan)

Châu Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Ăn - 1 giờ trước

GĐXH - Bánh trung thu nhân đậu xanh được nhiều người yêu thích bởi mùi vị thơm ngon. Dưới đây là cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu thơm ngon, đơn giản, nhanh chóng.

8 cách làm món gỏi ngon, không bị ra nước

8 cách làm món gỏi ngon, không bị ra nước

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Gỏi là món ăn thanh mát, giòn ngon, hòa quyện giữa vị chua, cay, mặn, ngọt hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu không biết cách chế biến, gỏi dễ bị chảy nước, làm mất đi độ ngon. Hãy áp dụng ngay 8 mẹo sau để có món gỏi hoàn hảo!

Ngày mưa ‘đổi gió’ với món thịt vịt dễ làm cho cả nhà, đảm bảo ngon khó cưỡng

Ngày mưa ‘đổi gió’ với món thịt vịt dễ làm cho cả nhà, đảm bảo ngon khó cưỡng

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH – Vào ngày mưa, mọi người có thể thử đổi vị với món thịt vịt thơm ngon, dễ làm dưới đây. Món thịt sẽ mềm ngon, đảm bảo cả nhà vét sạch đĩa.

Học Hoa hậu Việt làm món ăn đang 'hot' rần rần mạng xã hội

Học Hoa hậu Việt làm món ăn đang 'hot' rần rần mạng xã hội

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Minh Tú xuýt xoa cùng đàn em với món ăn tự mình làm ra và khuyên mọi người nên làm thử.

Vì sao nên rửa lạc trước khi rang?

Vì sao nên rửa lạc trước khi rang?

Ăn - 22 giờ trước

Rửa lạc trước khi rang không chỉ là một mẹo ẩm thực truyền thống mà còn là biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và tăng chất lượng món ăn.

Ăn 3 loại rau dại này vào mùa thu: Vừa ngon vừa bổ, bệnh tật tránh xa

Ăn 3 loại rau dại này vào mùa thu: Vừa ngon vừa bổ, bệnh tật tránh xa

Ăn - 1 ngày trước

Người xưa có câu: “Thu ăn ba loại cỏ, chẳng phải đi tìm bác sĩ”. Lời dặn này tưởng dân gian nhưng lại ẩn chứa bí quyết dưỡng sinh cực hay: Chỉ cần ăn đúng ba loại rau dại vào mùa thu, cơ thể vừa khoẻ vừa đẹp, bệnh tật tránh xa.

Cảnh báo tới bà nội trợ dấu hiệu hành lá 'ngậm' hoá chất

Cảnh báo tới bà nội trợ dấu hiệu hành lá 'ngậm' hoá chất

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Khi rửa hành, nếu thấy lớp bột hoặc giọt thuốc màu xanh da trời còn bám thì có thể hành vừa được phun thuốc bảo vệ thực vật, chưa kịp phân hủy.

3 loại thực phẩm này rất bổ phổi: Luân phiên nấu 3 món ăn để dưỡng phổi, làm dịu cổ họng, tránh ho mùa thu

3 loại thực phẩm này rất bổ phổi: Luân phiên nấu 3 món ăn để dưỡng phổi, làm dịu cổ họng, tránh ho mùa thu

Ăn - 1 ngày trước

Đây là cách ăn 3 loại thực phẩm màu trắng ngon nhất giúp bạn nuôi dưỡng lá phổi. Hãy luân phiên ăn chúng trong mùa thu này để chăm sóc cho sức khỏe lá phổi.

Có nên vò rau ngót trước khi nấu?

Có nên vò rau ngót trước khi nấu?

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người có thói quen vò rau ngót trước khi nấu nhưng nếu không biết cách dễ làm hao hụt dinh dưỡng.

Mẹo hấp cá ngon: Hãy ghi nhớ 3 điểm này để cá vược trở nên mềm, ngọt và không bị tanh

Mẹo hấp cá ngon: Hãy ghi nhớ 3 điểm này để cá vược trở nên mềm, ngọt và không bị tanh

Ăn - 2 ngày trước

Nếu bạn còn băn khoăn vì món cá hấp mình làm bị tanh, không ngọt mềm thì hãy tham khảo ngay cách dưới đây!

Xem nhiều

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Ăn

GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng
5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

Ăn
Tại sao nên vò rau ngót trước khi nấu?

Tại sao nên vò rau ngót trước khi nấu?

Ăn
Có nên vò rau ngót trước khi nấu?

Có nên vò rau ngót trước khi nấu?

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top