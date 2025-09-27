3 thực phẩm được mệnh danh 'vàng lỏng' của thế giới, có loại Việt Nam dư dả nhưng vẫn bị 'ngó lơ'
Từ căn bếp gia đình cho tới nhà hàng sang trọng, có những thực phẩm tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang trong mình giá trị dinh dưỡng và ẩm thực đặc biệt, đủ sức khiến cả thế giới tôn vinh.
Trên bản đồ ẩm thực thế giới, có ba loại thực phẩm được gọi vui là "vàng lỏng" bởi giá trị dinh dưỡng và công năng vượt trội: dầu ô liu, mật ong và mỡ vịt. Đây đều là những nguyên liệu không chỉ hiện diện trong nhà bếp, mà còn xuất hiện trong y học, làm đẹp và văn hóa ẩm thực lâu đời của nhiều quốc gia.
Dầu ô liu - báu vật Địa Trung Hải
Ở vùng Địa Trung Hải, dầu ô liu được xem như "linh hồn" trong mọi bữa ăn. Từ món salad, sốt, nướng đến chiên rán, người dân nơi đây đều ưu ái loại dầu này nhờ đặc tính giàu axit béo không bão hòa, tốt cho tim mạch và huyết áp. Với họ, một giọt dầu ô liu không chỉ là gia vị, mà còn là biểu tượng của sự trường thọ.
Ngày nay, dầu ô liu đã phổ biến ở khắp mọi nơi, được ứng dụng phổ biến trong việc nấu ăn.
Mật ong - ngọt ngào từ ngàn xưa
Từ Ai Cập cổ đại đến y học hiện đại, mật ong luôn hiện diện như một phương thuốc tự nhiên. Ngoài vai trò tạo ngọt lành mạnh, mật ong còn được coi là chất kháng khuẩn, giúp làm dịu cổ họng, dưỡng da và thậm chí bảo quản thực phẩm. Chính bởi sự đa năng này, mật ong được gọi là "vàng lỏng" không chỉ trong ẩm thực mà còn trong đời sống và phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Mỡ vịt - thứ "vàng lỏng" đặc biệt nhưng ít nơi để ý
Khác với dầu ô liu và mật ong vốn được nhiều người Việt săn tìm, mỡ vịt - một trong những "vàng lỏng" được thế giới ca ngợi - lại không quá phổ biến. Tại Pháp, mỡ vịt là nguyên liệu làm nên hương vị béo ngậy, sang trọng của món confit de canard hay khoai tây chiên kiểu Pháp. Ở nhiều quốc gia châu Âu, mỡ vịt còn được coi là lựa chọn thay thế bơ, nhờ độ béo ngậy mà lại ít cholesterol xấu hơn mỡ lợn.
Trong khi đó, người Việt từ lâu lại quen dùng mỡ lợn, dầu ăn thực vật hoặc đôi khi là mỡ gà. Mỡ vịt dù có sẵn nhưng ít được khai thác, phần lớn chỉ xuất hiện trong một số món đặc sản như miến xào lòng vịt hay vịt quay. Nguyên nhân phần lớn đến từ thói quen ẩm thực.
