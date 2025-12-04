Cách nấu lẩu gà chua cay, thơm ngon cho mùa đông ấm áp
GĐXH - Vào những ngày đông lạnh, nấu nồi lẩu gà nghi ngút khói, đậm đà hương vị chua cay là một bí quyết tạo nên món ăn tuyệt vời để quây quần bên gia đình. Dưới đây là cách nấu lẩu gà thơm ngon, dễ thực hiện bạn không nên bỏ lỡ.
Cách nấu lẩu gà Thái chua cay
Tùy theo khẩu vị và sở thích, bạn có thể biến tấu món lẩu gà theo nhiều cách khác nhau: Từ vị Thái chua cay đặc trưng, kết hợp nấm thanh mát, đến lẩu gà lá giang dân dã, thập cẩm đa dạng hay lẩu thuốc bắc bổ dưỡng.
Nguyên liệu
1 con gà ta khoảng 1.2–1.5kg (chặt miếng vừa ăn), 2 cây sả đập dập, 5–6 lá chanh, 5 quả ớt hiểm, ớt băm, 1 củ riềng thái lát, 3–4 tép tỏi, 1 củ hành tím, 200g nấm kim châm hoặc nấm rơm, 1 quả cà chua, 100g thơm (dứa) thái lát.
Gia vị: Nước mắm, muối, đường, bột nêm, sa tế, nước cốt chanh. Rau ăn kèm cách nấu lẩu gà Thái chua cay: Rau muống, cải thảo, rau nhút, bún.
Cách nấu
Sơ chế gà: Rửa sạch với muối và rượu trắng, chặt miếng vừa ăn, luộc sơ để khử mùi.
Nấu nước dùng: Phi thơm hành, tỏi, sả và riềng. Bật bếp, cho gà vào xào săn, thêm nước lọc vừa đủ ăn, nấu sôi rồi hớt bọt.
Tạo vị chua cay: Thêm thơm, cà chua, lá chanh, ớt và sa tế vào nồi. Nêm gia vị theo khẩu vị với nước mắm, đường, bột nêm và nước cốt chanh.
Thêm nấm: Cho nấm vào sau cùng, nấu thêm 5 phút rồi tắt bếp.
Cách nấu lẩu gà Thái chua cay này sau khi hoàn thành sẽ có màu sắc hấp dẫn với nước dùng đỏ cam bắt mắt, thơm nức mùi sả, riềng, lá chanh. Thịt gà mềm ngon, nước lẩu đậm đà, chua nhẹ từ me và cà chua, cay nồng của ớt, thơm béo từ nước cốt dừa.
Món lẩu này không chỉ kích thích vị giác mà còn làm ấm lòng trong những ngày mưa lạnh, là lựa chọn hoàn hảo cho những bữa tiệc quây quần cùng người thân và bạn bè.
Cách làm lẩu gà nấm chua cay
Nguyên liệu
1 con gà ta (1.2kg), 100g nấm đùi gà, 100g nấm bào ngư, 100g nấm kim châm, 1 củ hành tây, 1 quả cà chua, 1/2 quả thơm, gừng, sả, tỏi băm.
Gia vị: Nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, sa tế, giấm gạo. Rau ăn kèm: Cải bẹ xanh, rau muống, bún.
Cách nấu
Sơ chế gà và nấm: Gà rửa sạch, chặt miếng. Các loại nấm ngâm nước muối loãng rồi rửa sạch, để ráo.
Nấu nước dùng: Phi thơm gừng, sả, hành tây và tỏi. Cho gà vào xào săn, thêm nước lọc vừa đủ, đun khoảng 30 phút cho ngọt nước.
Tạo vị chua cay: Cho cà chua, thơm, giấm gạo và sa tế vào. Nêm nếm gia vị cho vừa miệng.
Thêm nấm: Cho tất cả các loại nấm vào, đun thêm 10 phút là hoàn tất.
Cách nấu lẩu gà này có màu sắc hài hòa, nước dùng trong, dậy mùi thơm của sả, riềng, lá chanh và nấm tươi. Vị chua nhẹ từ me quyện cùng vị cay cay của ớt và sa tế, thêm vị ngọt thanh từ thịt gà và nấm tạo nên một tổng thể hấp dẫn, dễ ăn và không bị ngán.
Món lẩu này đặc biệt phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ bởi độ cay có thể điều chỉnh linh hoạt. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những buổi tụ họp cuối tuần hoặc các bữa ăn gia đình ấm cúng, vừa ngon miệng lại giàu dinh dưỡng.
Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngonĂn
GĐXH – Từ lâu hạt dẻ đã trở thành thức quà quen thuộc mỗi độ thu đông về. Không chỉ thơm bùi đầy mê hoặc, loại hạt này còn được xem là hạt “vàng bổ thận” trong y học và tốt cho xương. Đây cũng là nguyên liệu làm được nhiều món ngon.