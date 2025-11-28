Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon
GĐXH – Từ lâu hạt dẻ đã trở thành thức quà quen thuộc mỗi độ thu đông về. Không chỉ thơm bùi đầy mê hoặc, loại hạt này còn được xem là hạt “vàng bổ thận” trong y học và tốt cho xương. Đây cũng là nguyên liệu làm được nhiều món ngon.
Hạt dẻ mùa thu đông có tốt?
Hạt dẻ là món ngon không thể thiếu trong mùa thu đông, hiện đang rất phổ biến trên thị trường. Ông bà ta có câu: "Hạt dẻ mùa thu đông còn tốt hơn thuốc bổ". Bởi thời điểm này, hạt dẻ vào độ ngon nhất khi có vị ngọt. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, trong đông y, hạt dẻ có vị ngọt thanh mát, tính ấm, quy vào kinh thận rất phù hợp để bổi bổ cơ thể vào những ngày thời tiết chuyển lạnh.
Hạt dẻ có nhiều chất xơ, protein, vitamin và khoáng chất giúp bổ thận, giảm đau lưng, mỏi gối; Làm dịu phổi, giảm ho đờm ngày lạnh và tốt cho xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương.
Cứ 100g hạt dẻ có chứa đến 8.1g chất xơ gồm cả dạng hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan khi được hấp thụ trong nước sẽ tạo thành một dạng như gel bên trong ruột hỗ trợ quá trình ổn định lượng đường trong máu. Còn chất xơ không hòa tan lại giúp giảm nguy cơ táo bón cùng các biến chứng đường ruột.
Hạt dẻ hấp, luộc hay rang đều mang hương vị thơm bùi. Hạt dẻ không chỉ ăn luộc, rang, mọi người có thể dùng làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ngon. Từ hạt dẻ rang đường giòn rụm đến gà hầm hạt dẻ bổ dưỡng… mỗi biến tấu đều là một trải nghiệm tinh tế của ẩm thực mùa đông, tốt cho sức khỏe.
Khi loại hạt này kết hợp với các nguyên liệu khác sẽ làm tăng tác dụng giữ ấm cơ thể, bổ phổi, giảm nguy cơ cảm lạnh những ngày đông.
Cách chọn hạt dẻ ngon
Chị Đoàn Thị Bích Diệp (Cao Bằng) đã chia sẻ cách chọn hạt dẻ ngon: Theo đó, mọi người nên chọn mua những loại hạt dẻ có màu nâu sáng, nhìn vỏ ngoài tươi, bóng. Những hạt dẻ tươi ngon cũng sẽ có các sợi lông tơ nhìn rất rõ.
Hạt dẻ tươi vốn không thể để quá lâu nên ngay khi mua về, mọi người cần trải đều hạt ra một mặt phẳng sạch và ở khu vực không có ánh sáng chiếu trực tiếp để bảo quản trong 7 - 10 ngày.
Ngoài ra, cũng có thể cho hạt dẻ vào túi đựng thực phẩm, chọc thủng ít lỗ nhỏ rồi để túi vào ngăn mát tủ lạnh nhằm giữ độ tươi mới của hạt trong khoảng 15 ngày.
Món ngon với hạt dẻ thêm ấm bụng, bổ dưỡng ngày đông
Canh hạt dẻ - món ngon ngày lạnh dễ làm
Món canh hạt dẻ dễ làm với những nguyên liệu quen thuộc là sườn lợn, khoai mỡ… giúp tăng khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ cảm lạnh ngày đông.
Cách làm:
Bước 1: Đem sườn rửa sạch, chần qua nước sôi để loại bỏ máu và tạp chất. Hạt dẻ đem bóc vỏ, khoai mỡ làm sạch cắt từng miếng vừa ăn.
Bước 2: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, cho sườn, hạt dẻ, khoai mỡ và thêm chút gừng thái lát vào đun với lửa lớn, sau đó giảm nhỏ lửa. Các nguyên liệu sẽ hòa quyện với nhau trong quá trình ninh, tạo ra một món súp thơm ngon và bổ dưỡng.
Sau khoảng 45 phút ninh, sườn, hạt dẻ và khoai mỡ đã chín, bạn nêm lại gia vị và cho hành lá vào là được.
Hạt dẻ tẩm mật ong
Nguyên liệu: 500 hạt dẻ, 200 - 300ml mật ong nguyên chất
Cách làm hạt dẻ tẩm mật ong:
Đẩu tiên, hạt dẻ đem rửa rồi dùng kéo cắt nhẹ 1 vết theo chiều dọc của hạt. Sau đó cho hạt vào nồi luộc hoặc hấp trong 30 phút. Khi hạt dẻ bớt nóng, bạn tiến hành bóc vỏ.
Mật ong cho vào chảo, khuấy nhẹ tay trên lửa nhỏ cho đến khi mật ong sủi bọt, bạn đổ phần hạt dẻ đã tách hạt vào. Đảo tay liên tục trong khoảng 5 – 10 phút để cho mật ong ngấm vào hạt là được.
