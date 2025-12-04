Mới nhất
Món ăn nghe tên đã khiến nhiều người sợ hãi, lại là đặc sản níu chân Jennifer Phạm

Thứ năm, 14:22 04/12/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm tiết lộ chuyến vi vu lần này 'chỉ để gặp lại tình cũ' - món đậu hũ thối có lớp vỏ đen xì, nổi tiếng vùng Hồ Nam.


Món đậu hũ thối - đặc sản Hồ Nam khiến Jennifer Phạm nhớ mãi - Ảnh 1.

"Đã từng ăn và từng yêu. Lần này quay lại Trung Quốc chỉ để gặp lại 'tình cũ' tàu hũ thối. Mùi vẫn mạnh, và tình cảm vẫn nguyên vẹn", Jennifer chia sẻ hôm 1/12 kèm loạt ảnh đứng trước quầy bán đậu hũ thối, xiên nướng ven đường. Ngôi sao đưa tin.

Món đậu hũ thối - đặc sản Hồ Nam khiến Jennifer Phạm nhớ mãi - Ảnh 2.

Món đậu hũ được Jennifer yêu thích cũng là món ăn vặt truyền thống, nổi tiếng vùng Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đặc trưng bởi lớp vỏ ngoài màu đen. Cùng với tương ớt và hạt sen địa phương, món đậu này được xem như "báu vật của Hồ Nam". Đậu hũ thối Trường Sa còn có tên gọi khác là đậu phụ thối hỏa cung điện. Từng bìa đậu được ngâm lên men trong nước muối chứa cả măng tre, nấm hương, rượu... Đậu phải ngâm khoảng 15 ngày, khi phần vỏ bên ngoài chuyển sang màu nâu đen mới đạt tiêu chuẩn. Miếng đậu sau đó được đem chiên ngập dầu cho đến khi lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong vẫn mềm mịn. Khi ăn sẽ được trộn thêm cùng dầu mè, sốt ớt cùng các loại gia vị địa phương cho thêm đậm vị.

Món đậu hũ thối - đặc sản Hồ Nam khiến Jennifer Phạm nhớ mãi - Ảnh 3.

Đậu phụ thối (phiên âm tiếng Trung là chou dou fu) là món ăn nổi tiếng nhiều người muốn một lần ăn thử khi du lịch Trung Quốc, hay đảo Hong Kong hoặc Đài Loan (Trung Quốc). Đây là loại đậu được lên men trong thời gian dài nên có mùi đặc trưng. Tùy thuộc công thức, quá trình và thời gian lên men mà món ăn này sẽ có độ nặng mùi khác nhau.

Món đậu hũ thối - đặc sản Hồ Nam khiến Jennifer Phạm nhớ mãi - Ảnh 4.

Theo người xưa kể lại, đậu phụ thối có nguồn gốc từ đời vua Khang Hy thời nhà Thanh. Chàng thư sinh nghèo Vương Trí Hòa thi trượt khoa cử, không có lộ phí về quê bèn ở lại kinh thành bán đậu phụ kiếm sống qua ngày, chờ năm sau thi lại. Đậu phụ ế nhiều, Vương Trí Hòa nảy ra sáng kiến cắt đậu thành những miếng nhỏ rồi bỏ vào chum, ướp với muối để ăn dần. Hơn chục ngày sau, những bìa đậu phụ trắng bị bỏ quên đã chuyển sang màu lục, bốc mùi nồng. Tiếc của, lấy đậu ra ăn thử, chàng thư sinh ngạc nhiên vì hương vị lạ lẫm, đem rán vàng ăn còn ngon hơn. Sau đó, anh mang đậu ra bán và nó trở thành món ăn bình dân được nhiều người yêu thích, lan truyền rộng rãi.

Món đậu hũ thối - đặc sản Hồ Nam khiến Jennifer Phạm nhớ mãi - Ảnh 5.

Đậu phụ lên men có nhiều cách ăn. Ăn sống trực tiếp, hấp, hầm, xào, kho, nhúng lẩu... đều được, nhưng phổ biến nhất vẫn là rán trong chảo ngập dầu rồi thưởng thức. Miếng đậu phụ vàng ruộm, giòn dai, nóng hổi, ăn kèm cùng rau bắp cải muối chua (pao cai), rau mùi, tỏi... và tương ớt. Lấy một miếng đậu chấm tương ớt cay, thêm chút rau muối chua, từ từ nhai sẽ cảm thấy sự bùi ngậy hòa quyện cùng vị tê cay, chua dịu, mùi hương khó chịu cũng tan biến.

Món đậu hũ thối - đặc sản Hồ Nam khiến Jennifer Phạm nhớ mãi - Ảnh 6.

Theo nghiên cứu của những chuyên gia dinh dưỡng cho thấy rằng đậu phụ thối hoàn toàn không có độc mà ngược lại chúng còn có giá trị dinh dưỡng cao. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đậu phụ thối có hàm lượng vitamin B2 và B12 rất cao, giúp phòng tránh được bệnh mất trí nhớ ở người già. Hàm lượng protein có trong đậu phụ thối khá cao tương đương với nhiều loại thịt. Thực phẩm này cũng chứa lượng canxi phong phú. Ngoài ra, các chất protein có trong đậu phụ thối sau khi lên men chuyển hóa thành các loại axit amin, có tác dụng gia tăng cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa tốt.

Món đậu hũ thối - đặc sản Hồ Nam khiến Jennifer Phạm nhớ mãi - Ảnh 7.

Đặc biệt, đậu phụ thối còn có tác dụng chữa bệnh. Theo sách cổ Đông y, đậu phụ thối mang tính hàn nhưng ích khí, có tác dụng điều hòa tỳ vị, thanh nhiệt tán huyết, giảm chướng bụng đầy hơi, giúp thải độc cho đại tràng. Tuy nhiên, cái gì ăn nhiều cũng không tốt và đậu phụ thối cũng vậy. Trong quá trình lên men, loại thực phẩm này sẽ sản sinh ra các axit amin như methylamine, serotonin hay putrescine. Những chất này giúp món ăn có mùi rất đặc biệt nhưng không hoàn toàn có lợi cho sức khỏe của người dùng. Thêm nữa, vì tính chất lên men nặng nên trong quá trình chế biến đậu hũ thối có thể dễ bị vi khuẩn xâm nhập, dễ gây ngộ độc thực phẩm.

Món đậu hũ thối - đặc sản Hồ Nam khiến Jennifer Phạm nhớ mãi - Ảnh 8.Mỹ nhân Việt biến mất khỏi showbiz 15 năm sau khi cưới ông trùm truyền thông, khoe tài nấu nướng cho chồng con

GĐXH - Cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền thường bày biện nấu nướng các món cơm nhà dân dã hương vị Bắc - Nam cho chồng và bốn con như bún, canh, xôi.

 

Phương Nghi (t/h)
