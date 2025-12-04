Món ăn nghe tên đã khiến nhiều người sợ hãi, lại là đặc sản níu chân Jennifer Phạm

Theo người xưa kể lại, đậu phụ thối có nguồn gốc từ đời vua Khang Hy thời nhà Thanh. Chàng thư sinh nghèo Vương Trí Hòa thi trượt khoa cử, không có lộ phí về quê bèn ở lại kinh thành bán đậu phụ kiếm sống qua ngày, chờ năm sau thi lại. Đậu phụ ế nhiều, Vương Trí Hòa nảy ra sáng kiến cắt đậu thành những miếng nhỏ rồi bỏ vào chum, ướp với muối để ăn dần. Hơn chục ngày sau, những bìa đậu phụ trắng bị bỏ quên đã chuyển sang màu lục, bốc mùi nồng. Tiếc của, lấy đậu ra ăn thử, chàng thư sinh ngạc nhiên vì hương vị lạ lẫm, đem rán vàng ăn còn ngon hơn. Sau đó, anh mang đậu ra bán và nó trở thành món ăn bình dân được nhiều người yêu thích, lan truyền rộng rãi.