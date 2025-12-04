Loại củ hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng không nhiều người biết hết cách chế biến món ngon

Củ dong riềng được đánh giá là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Theo phân tích dinh dưỡng, trong 120g củ dong riềng có khoảng 17g carbohydrate, 0,6g protein và 1,5g chất xơ. Bên cạnh đó, loại củ này còn chứa các khoáng chất như kali, sắt, phốt pho và nhóm vitamin B - những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động của cơ thể. Không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng tự nhiên, củ dong riềng còn là thực phẩm lành tính, phù hợp cho nhiều đối tượng từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi.