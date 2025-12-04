Mới nhất
Loại củ hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng không nhiều người biết hết cách chế biến món ngon

Thứ năm, 12:01 04/12/2025
GĐXH - Loại củ này giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Điều này giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả hơn.

Giá trị dinh dưỡng của củ dong riềng

Củ dong riềng - thực phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tốt cho tim mạch - Ảnh 1.

Củ dong riềng được đánh giá là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Theo phân tích dinh dưỡng, trong 120g củ dong riềng có khoảng 17g carbohydrate, 0,6g protein và 1,5g chất xơ. Bên cạnh đó, loại củ này còn chứa các khoáng chất như kali, sắt, phốt pho và nhóm vitamin B - những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động của cơ thể. Không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng tự nhiên, củ dong riềng còn là thực phẩm lành tính, phù hợp cho nhiều đối tượng từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi.


Củ dong riềng - thực phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tốt cho tim mạch - Ảnh 2.

Mặc dù chứa nhiều carbohydrate, song nhờ có kháng tinh bột và chất xơ, củ dong riềng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Điều này giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả hơn.

Củ dong riềng - thực phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tốt cho tim mạch - Ảnh 3.

Ngoài ra, chất xơ và khoáng chất như kali trong củ dong riềng có tác dụng điều hòa huyết áp và giảm cholesterol xấu (LDL). Sử dụng thường xuyên ở mức độ hợp lý giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bảo vệ sức khỏe tim và mạch máu.

Gợi ý các món ăn ngon từ củ dong riềng

Với hương vị ngọt bùi và giá trị dinh dưỡng cao, củ dong riềng có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn:

Củ dong riềng luộc

Củ dong riềng - thực phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tốt cho tim mạch - Ảnh 4.

Đây là cách chế biến đơn giản nhất, giữ nguyên hương vị tự nhiên của củ dong riềng. Bạn chỉ cần rửa sạch, gọt vỏ và luộc trong khoảng 30 phút là có thể thưởng thức. Món này từng là thực phẩm chính trong thời kỳ bao cấp. Ngày nay, củ dong riềng luộc đã trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng.

Bánh dong riềng

Củ dong riềng - thực phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tốt cho tim mạch - Ảnh 5.

Bánh dong riềng là món ăn truyền thống, giàu năng lượng và tốt cho hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng tinh bột kháng cao. Để làm bánh, bạn chỉ cần gọt vỏ củ dong riềng, luộc chín, nghiền nhuyễn rồi trộn với bột nếp hoặc bột gạo, thêm đường và dừa nạo. Sau đó, bạn hãy nặn thành viên nhỏ và hấp chín như các loại bánh hấp thông thường.

Súp dong riềng đỏ

Củ dong riềng - thực phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tốt cho tim mạch - Ảnh 6.

Súp từ củ dong riềng đỏ là món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa. Vì vậy, món ăn này thường được sử dụng trong các chế độ ăn kiêng hoặc hỗ trợ phục hồi sau bệnh. Bạn có thể chế biến củ dong riềng với cà rốt, hành tây và nước dùng để tạo nên món súp bổ dưỡng.

Củ dong riềng chiên giòn

Củ dong riềng - thực phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tốt cho tim mạch - Ảnh 7.

Sau khi rửa sạch và gọt vỏ, bạn hãy đập dập củ dong riềng, ướp gia vị trong khoảng 1 tiếng rồi chiên vàng giòn. Món này có hương vị độc đáo, giòn rụm bên ngoài và mềm bùi bên trong. Vì vậy, củ dong riềng chiên giòn sẽ rất thích hợp làm món ăn vặt hoặc ăn kèm trong bữa cơm.

Bột dong riềng

Củ dong riềng - thực phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tốt cho tim mạch - Ảnh 8.

Củ dong riềng có thể được xay thành bột và sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau. Bột dong riềng có thể thay thế tinh bột khác như bột gạo, bột mì trong các công thức nấu ăn, giúp đa dạng hóa thực đơn và tăng cường giá trị dinh dưỡng.

Mỹ nhân Việt biến mất khỏi showbiz 15 năm sau khi cưới ông trùm truyền thông, khoe tài nấu nướng cho chồng con

GĐXH - Cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền thường bày biện nấu nướng các món cơm nhà dân dã hương vị Bắc - Nam cho chồng và bốn con như bún, canh, xôi.

GĐXH - Cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền thường bày biện nấu nướng các món cơm nhà dân dã hương vị Bắc - Nam cho chồng và bốn con như bún, canh, xôi.

Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

GĐXH - Thức uống yêu thích của Tăng Thanh Hà gây sốt hè 2025 khi Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm matcha tăng vọt, có lúc gấp 5 lần cappuccino.

GĐXH - Thức uống yêu thích của Tăng Thanh Hà gây sốt hè 2025 khi Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm matcha tăng vọt, có lúc gấp 5 lần cappuccino.


Phương Nghi (t/h)
