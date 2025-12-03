Đây là món ăn nhất định phải thử vào mùa đông: Nguyên liệu rẻ lại ngon miệng, ấm bụng, dễ tiêu hóa, cả nhà đều thích!

Khi nhiệt độ tiếp tục giảm, việc giữ ấm là rất quan trọng, đặc biệt bạn có thể thông qua các món ăn để giúp gia đình chống lạnh. Ví dụ như món ăn mà chúng tôi chia sẻ hôm nay. Nguyên liệu khá phổ biến: Củ cải, đậu phụ đông lạnh và thịt heo. Bạn đừng xem nhẹ món ăn này chỉ bởi 3 nguyên liệu đơn giản mà hãy để hương vị sau khi thưởng thức chứng minh, thơm ngon và bổ dưỡng vô cùng.

Củ cải trắng là một loại rau của mùa đông, dễ bảo quản và giá cả phải chăng, hiện chỉ khoảng 10-15 nghìn đồng/kg. Củ cải trắng có hàm lượng nước cao, giúp dưỡng ẩm cho phổi, giảm chứng khó tiêu và hỗ trợ tiêu hóa; đây là một lựa chọn tốt để ăn thường xuyên trong mùa đông.

Đậu phụ đông lạnh nghe có vẻ xa lạ nhưng thực tế là miếng đậu phụ tươi bạn cho hộp hoặc túi zip và đông lạnh qua đêm trong tủ đông. Khi nấu bạn chỉ cần lấy ra khỏi tủ lạnh và rã đông trước, sau đó cắt thành miếng để nấu. Giống như đậu phụ thông thường, đậu phụ đông lạnh vẫn giữ được chất dinh dưỡng, giàu dầu thực vật, protein và canxi, giúp nuôi dưỡng cơ thể và tăng cường miễn dịch. Việc đông lạnh sẽ làm thay đổi cấu trúc của đậu phụ, tạo ra các khoang rỗng chứa nhiều chất xơ hơn, giúp thúc đẩy nhu động ruột và đào thải chất béo.

Quan trọng hơn, đậu phụ đông lạnh có ưu điểm là cấu trúc xốp sau khi đông lạnh, giàu chất xơ, thấm nước sốt tốt, không dễ vỡ và có hương vị đặc biệt thơm ngon.

Thịt ba chỉ là loại nguyên liệu thường được chúng ta sử dụng nhiều trong đời sống ẩm thực. So với thịt bò và gà, thịt heo có giá cả phải chăng hơn. Ăn thịt heo vào mùa đông cung cấp chất dinh dưỡng và năng lượng, giúp chống chọi với cái lạnh tốt hơn. Nếu tính sơ sơ thì món ăn này chỉ khoảng gồm 1 củ cải trắng, 1 khối đậu phụ đông lạnh (200g) và 1 miếng thịt heo. Một món ăn được kho khéo léo, nóng hổi đủ cho cả nhà. Món này ấm bụng, dễ tiêu, cả nhà tôi đều rất thích.

Nguyên liệu làm món thịt heo kho củ cải và đậu phụ đông lạnh

1 củ cải trắng cỡ vừa, 1 khối đậu phụ đông lạnh, 250g thịt ba chỉ có da, 1 miếng bì heo nhỏ, vài nhánh rau mùi, 1 cái hoa hồi, hành lá, gừng, rượu nấu ăn, nước tương, muối và dầu ăn.

Cách làm món thịt heo kho củ cải và đậu phụ đông lạnh

Bước 1: Gọt vỏ củ cải trắng, rửa sạch sau đó thái thành các dải dài bằng ngón tay út. Rã đông đậu phụ đông lạnh rồi thái thành các khối vuông. Thịt ba chỉ rửa sạch sau đó thấm khô nước rồi thái thành các miếng dạng sợi bằng ngón tay trỏ. Bì heo bạn cạo sạch lông, rửa sạch rồi thái thành các miếng có độ dày vừa phải.

Bước 2: Đun nóng nồi rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng bạn cho hoa hồi vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó bạn cho thịt ba chỉ và da heo vào xào đến khi thấy đổi màu. Sau đó bạn cho hành lá thái nhỏ và gừng thái sợi vào, xào một lúc cho dậy mùi thơm và hành mềm. Kế tiếp, rưới rượu nấu lên thành nồi để chúng chảy xuống, việc này giúp khử mùi tanh của nguyên liệu. Sau đó, thêm lượng nước tương vừa phải để tạo màu cho thịt.

Bước 3: Đổ lượng đủ nước sôi ngập nguyên liệu, rồi đun sôi ở lửa lớn. Sau đó giảm xuống mức lửa vừa nhỏ và đun liu riu trong 10 phút. Tiếp theo bạn cho củ cải vào, rồi thêm đậu phụ đông lạnh. Nêm thêm một chút muối cho vừa khẩu vị rồi đun nhỏ lửa không đậy nắp trong 3 phút để củ cải bớt mùi hăng. Sau đó đậy nắp nồi lại và tiếp tục đun nhỏ lửa.

Bước 4: Sau khoảng 10 đến 12 phút, khi các dải củ cải đã mềm, cho thêm một ít rau mùi thái nhỏ, trộn đều. Tắt bếp và lấy món ăn ra tô là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món thịt heo kho củ cải và đậu phụ đông lạnh

Món thịt heo kho củ cải và đậu phụ đông lạnh thơm phức đã sẵn sàng. Món ăn có nước sốt sền sệt, thịt mềm béo ngậy, củ cải ngọt thanh và đậu phụ mềm xốp thấm nước dùng cực ngon. Món ăn có màu nâu cánh gián hấp dẫn, thơm lừng mùi thịt kho đặc trưng và nước tương cùng hoa hồi.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt heo kho củ cải và đậu phụ đông lạnh!