Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Thứ bảy, 15:29 29/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Vào mùa đông, thời tiết lạnh và hanh khô khiến nhiều người gặp tình trạng ho, đờm đặc và rát họng. Trong số các thực phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hô hấp, loại quả này có khả năng thanh đờm, làm dịu họng và dưỡng ấm phổi, làm được nhiều món ngon.

Loại quả chín vào mùa đông được xem là “vua thanh đờm”, thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh - Ảnh 1.Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

GĐXH – Từ lâu hạt dẻ đã trở thành thức quà quen thuộc mỗi độ thu đông về. Không chỉ thơm bùi đầy mê hoặc, loại hạt này còn được xem là hạt “vàng bổ thận” trong y học và tốt cho xương. Đây cũng là nguyên liệu làm được nhiều món ngon.

"Vua thanh đờm" trong mùa lạnh

Ô liu có vị chát nhẹ khi ăn, nhưng sau đó lại có vị ngọt hậu rất dễ chịu. Mùa đông cũng là mùa mà ô liu chín. Từ xưa đã được gọi là loại quả "vua long đờm". Theo chuyên gia dinh dưỡng, quả ô liu có tác dụng hỗ trợ long đờm, giảm ho, giảm cảm giác khô rát cổ hạng.

Loại quả chín vào mùa đông được xem là “vua thanh đờm”, thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh - Ảnh 2.

Mùa đông cũng là mùa mà ô liu chín.

Với lượng vitamin, khoáng chất dồi dào, khi ăn quả ô liu giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và axit béo tốt cho cơ thể giúp tăng cường hệ miễn dịch trong thời tiết lạnh.

Mỗi ngày có thể ăn 5 – 6 quả ô liu để bổ sung dưỡng chất thiết yếu và hỗ trợ bảo vệ đường hô hấp.

Cách sử dụng ô liu để đạt hiệu quả

Theo chuyên gia dinh dưỡng Viện dinh dưỡng quốc gia, khi dùng ô liu tươi nên ngâm trong nước trước để giảm bớt vị đắng tự nhiên. Ô liu có thể được ướp cùng các loại thảo mộc và gia vị như tỏi, chanh, hương thảo hoặc ớt… sẽ tăng hương vị, dễ ăn hơn.

Ô liu có thể dùng như món ăn vặt lành mạnh hoặc kết hợp trong nhiều món ăn như salad, sandwich, pizza hay chế biến cùng thảo mộc để tăng hương vị. Dùng loại quả này nấu canh sẽ cho ra nước dùng trong vắt, ngọt thanh, lạ miệng.

Ô liu cũng là món ăn nhẹ lành mạnh, phù hợp thay thế các món chiên dầu nhiều năng lượng. Kết hợp ô liu với pho mát, bánh quy giòn hoặc trái cây trong salad sẽ giúp món ăn hấp dẫn hơn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Món ngon với quả ô liu mùa đông khô hanh

Vào mùa đông hanh khô, cơ thể dễ mất nhiều nước và cần bổ sung nhiều hơn. Một trong những cách chế biến phù hợp nhất cho mùa đông là canh ô liu sườn lợn lê tuyết. Món canh này giúp bổ sung nước, thanh nhiệt phổi, đồng thời hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, khô họng. Mọi người có thể tham khảo.

Nguyên liệu làm canh ô liu sườn lợn:

+ 15-20 quả ô liu tươi

+ 3 lạng sườn lợn

+ 1 quả lê

+ Ít muối

Cách làm canh ô liu sườn lợn:

Bước 1: Quả ô liu đem rửa sạch, cắt đôi hoặc dùng sống dao gõ nhẹ vào từng quả ô liu để giúp tiết ra hương vị hơn. Quả lê rửa sạch, cắt thành từng miếng và bỏ lõi.

Sườn lợn rửa sạch, cho vào nồi nước lạnh, thêm chút rượu nấu ăn đun sôi rồi hớt bọt giúp cho nước dùng trong và không còn mùi tanh. Sau đó, cho sườn đã chần, quả ô liu và lê đã chuẩn bị vào nồi, thêm nước vừa đủ, ninh trong vòng 1 giờ.

Cuối cùng, bạn nêm gia vị vừa ăn là được. Những người có cơ địa hàn lạnh, khi nấu canh có thể cho thêm vài lát gừng vào.

Món canh khi đã hoàn thành nước trong, vị ngọt thanh của lê và ngọt lạ miệng của ô liu. Ăn nóng canh này sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

Loại quả chín vào mùa đông được xem là “vua thanh đờm”, thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh - Ảnh 3.

Quả ô liu thêm vào món canh tốt cho sức khỏe.

Loại quả chín vào mùa đông được xem là “vua thanh đờm”, thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh - Ảnh 4.Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Mì ramen vỉa hè: Đặc sản Nhật Bản hút khách giữa mùa đông Hà Nội có gì đặc biệt?

Mì ramen vỉa hè: Đặc sản Nhật Bản hút khách giữa mùa đông Hà Nội có gì đặc biệt?

Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Cùng chuyên mục

Hương vị đặc biệt của loại cá có tên lạ, xưa nhiều vô kể nay cực hiếm, được dân thành phố “săn lùng”

Hương vị đặc biệt của loại cá có tên lạ, xưa nhiều vô kể nay cực hiếm, được dân thành phố “săn lùng”

Ăn - 16 phút trước

Loại cá với cái tên lạ và hương vị thơm ngon, dù có kích thước bé nhưng lại có hương vị thơm ngon, mang đậm đà hương vị miền sông nước luôn được lòng du khách.

Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả

Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Sức khỏe nói chung và hoạt động của tuyến giáp nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp.

Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốt

Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốt

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Các dưỡng chất thiết yếu trong loại quả này được cô đặc lại, biến thành một "viên nén" tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe, đặc biệt cho người cần dưỡng gan.

Tin tôi đi, một khi đã thử món ăn này, ngon đến mức cả nhà háo hức ăn không sót lại một giọt nước sốt!

Tin tôi đi, một khi đã thử món ăn này, ngon đến mức cả nhà háo hức ăn không sót lại một giọt nước sốt!

Ăn - 9 giờ trước

Mỗi lần nhà tôi làm món này, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thôi là ai cũng háo hức, riêng tôi đã muốn ăn thêm hai bát cơm nữa rồi!

Loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ dưỡng cho mọi gia đình

Loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ dưỡng cho mọi gia đình

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ ngon miệng, thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, là nguyên liệu nên có trong thực đơn hàng ngày.

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Từ lâu hạt dẻ đã trở thành thức quà quen thuộc mỗi độ thu đông về. Không chỉ thơm bùi đầy mê hoặc, loại hạt này còn được xem là hạt “vàng bổ thận” trong y học và tốt cho xương. Đây cũng là nguyên liệu làm được nhiều món ngon.

Có nên uống sữa hạt thay sữa tươi không? So sánh sữa hạt và sữa tươi

Có nên uống sữa hạt thay sữa tươi không? So sánh sữa hạt và sữa tươi

Ăn - 1 ngày trước

Xu hướng sử dụng sữa hạt ngày càng phổ biến nhờ ưu điểm tự nhiên, lành tính và phù hợp nhiều đối tượng. Tuy nhiên, không ít người phân vân liệu có thể dùng sữa hạt để thay hoàn toàn sữa tươi không. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Mẹ tôi đã nấu 3 món này từ loại củ có đầy ngoài chợ nhưng giúp cả nhà giải độc, kháng khuẩn, chống ho và giảm khô họng cực tốt

Mẹ tôi đã nấu 3 món này từ loại củ có đầy ngoài chợ nhưng giúp cả nhà giải độc, kháng khuẩn, chống ho và giảm khô họng cực tốt

Ăn - 1 ngày trước

3 công thức món ăn mà mẹ tôi nấu đều đơn giản và dễ thực hiện, bạn có thể dễ dàng tìm thấy nguyên liệu ở chợ và áp dụng để cải thiện sức khỏe gia đình nhé!

4 món đặc sản châu Á phải ăn tươi sống, Việt Nam cũng "góp mặt" một món

4 món đặc sản châu Á phải ăn tươi sống, Việt Nam cũng "góp mặt" một món

Ăn - 2 ngày trước

Từ sâu gỗ Philippines đến bạch tuộc "giãy giụa" Hàn Quốc, nhiều món đặc sản châu Á khiến thực khách phải nuốt từng con khi chúng vẫn còn cử động.

Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Loại rau này nhờ tính lành và dễ chế biến, nên phù hợp với mọi lứa tuổi. Không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, loại rau này còn được xem là vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.

Xem nhiều

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Ăn

Nếu đang vội hoặc không đủ dụng cụ nấu nướng, bạn có thể tận dụng lò vi sóng làm món trứng chiên nhanh gọn theo hướng dẫn của chuyên gia Tom Ferris.

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Ăn
Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn
Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top