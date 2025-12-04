Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Món quà rừng hiếm nhất Đông Bắc: Kẻ rùng mình né xa, người mê đến độ dị ứng vẫn cố ăn

Thứ năm, 13:20 04/12/2025 | Ăn

Có những món ăn chỉ nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng một khi đã nếm thì lại nhớ mãi. Bánh trứng kiến - đặc sản độc nhất vô nhị của núi rừng Đông Bắc - chính là một minh chứng sống động cho điều đó.

Ở miền xuôi, chỉ cần nghe ba chữ "bánh trứng kiến" là nhiều người đã rùng mình. Thế nhưng với đồng bào Tày, Nùng ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang…, món bánh này là báu vật của mùa xuân, là tinh hoa núi rừng được truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ ngon lạ miệng, bánh trứng kiến còn là câu chuyện văn hóa, là sự tri ân với thiên nhiên hoang dã đã nuôi dưỡng con người miền núi.

Món quà rừng hiếm nhất Đông Bắc: Kẻ rùng mình né xa, người mê đến độ dị ứng vẫn cố ăn - Ảnh 1.

Từ tháng 3 đến tháng 4 âm lịch, rừng núi Đông Bắc vào mùa trứng kiến. Đây cũng là lúc các bà, các mẹ lại rủ nhau vào rừng "đi lấy lộc". Nhưng không phải tổ kiến nào cũng dùng được: chỉ trứng của kiến đen rừng - thân to, bóng, không độc - mới làm nên món bánh đặc biệt này.

Người đi lấy trứng phải có kinh nghiệm: biết phân biệt tổ, biết tránh kiến lửa hay kiến độc, và quan trọng nhất là chỉ lấy một phần mỗi tổ để không ảnh hưởng đến sự sinh sôi mùa sau.

Trứng kiến nhỏ bằng đầu tăm, tròn như hạt kê, màu trắng ngà, béo thơm đến lạ. Để có được một rổ trứng, người dân thường phải trèo cây, lội rừng cả buổi - bởi vậy trứng kiến được gọi yêu là "lộc rừng", quý như may mắn đầu năm.

Món quà rừng hiếm nhất Đông Bắc: Kẻ rùng mình né xa, người mê đến độ dị ứng vẫn cố ăn - Ảnh 2.

(Nguồn: Huyền Búnn)

Bánh trứng kiến chỉ gồm những thứ giản dị: lá vả (hoặc lá dong), gạo nếp nương, hành khô, lá kiệu và mỡ lợn. Nhưng chính sự dân dã ấy lại tạo nên hương vị khó quên.

Trứng kiến sau khi làm sạch sẽ được xào cùng hành và mỡ lợn trên lửa nhỏ. Tất cả phải thật nhẹ tay, bởi chỉ cần đảo mạnh, trứng sẽ nát vụn. Khi căn bếp thoảng mùi thơm bùi, ngậy mà không gắt, ấy là lúc nhân bánh đã "chín tới".

Gạo nếp nương ngâm nước, xay thành bột rồi trải mỏng lên lá vả. Nhân trứng kiến đặt vào giữa, gập lại như gói bánh gai. Không khuôn, không ép, tất cả được làm bằng tay – theo kinh nghiệm và cảm giác của người gói.

Bánh được hấp chừng 30-40 phút. Khi chín, mùi thơm lá rừng hòa quyện cùng trứng kiến, mỡ hành, tạo nên một hương vị mà ai ăn rồi cũng khó quên: dẻo mềm, béo ngậy, bùi mà thanh. Món bánh này không cần chấm, vì mọi thứ đã vừa đủ, hài hòa như chính núi rừng nơi đây.

Món quà rừng hiếm nhất Đông Bắc: Kẻ rùng mình né xa, người mê đến độ dị ứng vẫn cố ăn - Ảnh 3.

(Nguồn: Đặc sản Đông Bắc)

Bánh trứng kiến không chỉ là một món ăn mà còn là triết lý sống của người miền núi Đông Bắc: biết chắt chiu, biết gìn giữ, biết lấy vừa đủ để thiên nhiên kịp tái sinh.

Một chiếc bánh là cả sự kiên nhẫn: từ leo rừng lấy trứng đến tỉ mỉ gói từng lớp bột, từng lá vả. Bởi vậy món bánh nhỏ xíu lại mang giá trị lớn: là quà biếu khách quý, là lễ vật trong những dịp Rằm tháng Ba, tháng Tư, là biểu tượng cho mùa mới, mùa no ấm của bản làng.

Món quà rừng hiếm nhất Đông Bắc: Kẻ rùng mình né xa, người mê đến độ dị ứng vẫn cố ăn - Ảnh 4.

Món quà rừng hiếm nhất Đông Bắc: Kẻ rùng mình né xa, người mê đến độ dị ứng vẫn cố ăn - Ảnh 5.

Ngày nay, bánh trứng kiến trở thành đặc sản mà du khách nhất định phải thử khi đến vùng cao. Tại các phiên chợ xuân, bánh được bày bán gọn ghẽ trong những gói lá xanh, mang theo hương rừng và câu chuyện của cả một nền văn hóa.

Có người ăn lần đầu vì tò mò, rồi lại mê mẩn cái béo thơm, dẻo mịn, cái mùi lá vả ngai ngái rất "rừng". Có người ăn xong lại ngồi nghe bà con kể chuyện đi lấy trứng kiến, chuyện rừng, chuyện bản… để rồi nhận ra: đặc sản đôi khi không chỉ nằm ở hương vị, mà là cả ký ức của một vùng đất.

Châu Anh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Loại củ hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng không nhiều người biết hết cách chế biến món ngon

Loại củ hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng không nhiều người biết hết cách chế biến món ngon

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Loại củ này giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Điều này giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả hơn.

Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡ

Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡ

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Vào những ngày cuối năm, tiết trời chuyển lạnh, sẽ thật tuyệt khi được cùng quây quần bên gia đình, bạn bè, nhấm nháp những loại đồ uống nóng giữ ấm cơ thể và khiến không khí thêm ấm nồng và vui vẻ hơn.

Tháng 12, hãy ăn nhiều hơn 3 món ngon từ các loại 'rau vàng' này để bổ lá lách và dạ dày, tăng cường miễn dịch

Tháng 12, hãy ăn nhiều hơn 3 món ngon từ các loại 'rau vàng' này để bổ lá lách và dạ dày, tăng cường miễn dịch

Ăn - 7 giờ trước

3 "món ăn vàng" ngon miệng và hấp dẫn này được nấu bằng những công thức đơn giản sẽ giúp bạn cải thiện khẩu vị cũng như tăng cường sức khỏe cho gia đình trong mùa đông lạnh giá.

Người bị ung thư phổi nên kiêng ăn gì?

Người bị ung thư phổi nên kiêng ăn gì?

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Chế độ ăn không phù hợp có thể làm bệnh tiến triển xấu, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng và tăng tác dụng phụ từ điều trị. Việc nhận biết và hạn chế các thực phẩm không tốt sẽ giúp bệnh nhân ung thư phổi duy trì sức khỏe và chất lượng sống.

Mỹ nhân Việt biến mất khỏi showbiz 15 năm sau khi cưới ông trùm truyền thông, khoe tài nấu nướng cho chồng con

Mỹ nhân Việt biến mất khỏi showbiz 15 năm sau khi cưới ông trùm truyền thông, khoe tài nấu nướng cho chồng con

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền thường bày biện nấu nướng các món cơm nhà dân dã hương vị Bắc - Nam cho chồng và bốn con như bún, canh, xôi.

Đây là món ăn nhất định phải thử vào mùa đông: Nguyên liệu rẻ lại ngon miệng, ấm bụng, dễ tiêu hóa, cả nhà đều thích!

Đây là món ăn nhất định phải thử vào mùa đông: Nguyên liệu rẻ lại ngon miệng, ấm bụng, dễ tiêu hóa, cả nhà đều thích!

Ăn - 1 ngày trước

Sự kết hợp các nguyên liệu quen thuộc này này lại tạo nên một món ăn tuy nhìn bình thường nhưng vô cùng ngon, đó là điều chắc chắn bạn không ngờ tới.

Ăn trước các thực phẩm này trên bàn ăn sẽ giúp uống rượu không bị say

Ăn trước các thực phẩm này trên bàn ăn sẽ giúp uống rượu không bị say

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Khi nạp vào cơ thể một lượng lớn thức uống có cồn sẽ gây ra cảm giác say xỉn, nôn ói… Vậy làm thế nào để uống rượu không say? Cùng tìm đáp án ở bài viết dưới đây.

Nếu lười nấu nướng, chỉ cần 15 phút là xong món ăn mùi vị thơm ngon, hấp dẫn hơn mì xào ngoài tiệm

Nếu lười nấu nướng, chỉ cần 15 phút là xong món ăn mùi vị thơm ngon, hấp dẫn hơn mì xào ngoài tiệm

Ăn - 1 ngày trước

Bữa tối lười nấu nướng nhiều món phức tạp thì chỉ cần một đĩa này cũng đủ mang đến cho bạn cảm giác sảng khoái, ngon miệng, rất đáng thử!

4 cách chế biến từ quả lặc lè giúp hỗ trợ kiểm soát hấp thụ đường, phòng ung thư hiệu quả

4 cách chế biến từ quả lặc lè giúp hỗ trợ kiểm soát hấp thụ đường, phòng ung thư hiệu quả

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Người có tiền sử bệnh tiểu đường nên bổ sung quả lặc lè (lặc lày) vào chế độ ăn uống.

Ung thư phổi nên ăn gì?

Ung thư phổi nên ăn gì?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư phổi đóng vai trò thiết yếu, ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân. Việc tìm hiểu và nắm rõ ung thư phổi nên ăn gì và kiêng ăn gì rất quan trọng.

Xem nhiều

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn
Mỹ nhân Việt biến mất khỏi showbiz 15 năm sau khi cưới ông trùm truyền thông, khoe tài nấu nướng cho chồng con

Mỹ nhân Việt biến mất khỏi showbiz 15 năm sau khi cưới ông trùm truyền thông, khoe tài nấu nướng cho chồng con

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Ăn
Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top