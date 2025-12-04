Tháng 12, hãy ăn nhiều hơn 3 món ngon từ các loại 'rau vàng' này để bổ lá lách và dạ dày, tăng cường miễn dịch
3 "món ăn vàng" ngon miệng và hấp dẫn này được nấu bằng những công thức đơn giản sẽ giúp bạn cải thiện khẩu vị cũng như tăng cường sức khỏe cho gia đình trong mùa đông lạnh giá.
Tháng 12 đến, thời tiết ngày càng lạnh. Mỗi khi gió thổi, bạn có luôn cảm thấy lạnh chân tay, và khẩu vị cũng thay đổi thất thường không? Nếu muốn giữ ấm và khỏe mạnh suốt mùa đông, chúng ta cần hiểu rõ về "thực phẩm bổ sung dinh dưỡng".
Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn 3 loại rau "vàng mùa đông" tuyệt vời giúp bổ tỳ, bổ dạ dày, tăng cường miễn dịch, rất ngon miệng lại có giá rẻ. Điều tuyệt vời nhất là bạn có thể ăn chúng theo nhiều cách khác nhau nên sẽ không bị ngán suốt mùa đông!
1. Củ mài - Công thức gợi ý: Thịt bò xào củ mài và mộc nhĩ
Củ mài tuy là loại củ dân dã, xưa được coi là "loại củ cứu đói của người nghèo" thế nhưng chúng thực sự là "báu vật với sức khỏe". Tính chất của củ mài ôn hòa, bổ tỳ vị, hỗ trợ tiêu hóa, bổ thận, bổ tinh, rất lý tưởng để bảo tồn năng lượng trong mùa đông. Kết cấu của củ mài mềm, mịn như bột, rất bổ dưỡng, dù dùng trong các món xào hay hầm hoặc nấu chè...
Nguyên liệu làm món thịt bò xào củ mài và mộc nhĩ
1 đoạn củ mài, 200g thịt thăn bò, 2 thìa canh nước tương, 2 cây mộc nhĩ khô, 1 thìa canh bột bắp, một chút bột tiêu trắng, 3 tép tỏi băm nhỏ, 1-2 gốc hành lá thái nhỏ, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, dầu mè, dầu ăn.
Cách làm món thịt bò xào củ mài và mộc nhĩ
Bước 1: Gọt vỏ củ mài rồi rửa sạch (Tốt nhất nên đeo găng tay khi gọt vỏ khoai mỡ để tránh ngứa tay). Sau đó thái củ mài thành các lát mỏng sau đó ngâm vào nước để tránh bị oxy hóa và đổi màu. Ngâm mộc nhĩ đen trước rồi xé thành các miếng nhỏ. Thịt bò rửa sạch rồi thấm khô nước, sau đó thái thịt bò thành các lát mỏng. Cho thịt bò vào bát, thêm nước tương, rượu nấu ăn, bột tiêu và tinh bột bắp rồi trộn đều. Tiếp đó thêm một chút dầu ăn, trộn đều để giữ ẩm thịt. Đun sôi nước trong nồi, chần củ mài và mộc nhĩ trong 1 phút, sau đó vớt ra để ráo. Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho thịt bò vào xào nhanh tay đến khi thịt chuyển màu vàng nâu, sau đó vớt ra khỏi chảo.
Bước 2: Cho một ít dầu vào chảo, phi thơm tỏi và gốc hành lá thái nhỏ. Sau đó cho củ mài và mộc nhĩ đã chần vào xào một lúc, nêm chút gia vị và rồi tiếp tục xào đến khi chín khoảng 80%. Tiếp đó trút thịt bò vào xào nhanh tay cho đều. Cuối cùng, nêm một ít tinh chất cốt gà, rưới một ít dầu mè, đảo đều, là có thể lấy ra đĩa rồi thưởng thức.
Thành phẩm món thịt bò xào củ mài và mộc nhĩ
Món thịt bò xào củ mài và mộc nhĩ với công thức đơn giản, dễ làm, màu sắc hài hòa với thịt bò mềm, ngọt kết hợp cùng củ mài bùi, mộc nhĩ dai giòn, thơm đặc trưng. Món ăn có hương vị đậm đà, kích thích vị giác và cung cấp nhiều dinh dưỡng.
2. Nấm sò - Công thức gợi ý: Nấm sò xào cà chua và trứng
Nấm sò là một trong những loại nấm phổ biến và được nhiều người yêu thích. Chúng là loại nguyên liệu có giá cả phải chăng nhưng ngon miệng và rất bổ dưỡng. Nấm sò rất giàu polysaccharides, vô cùng hữu ích trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Nấm sò có kết cấu mềm, mọng nước và hương vị thơm ngon tự nhiên, khiến chúng trở nên ngon miệng dù được chế biến theo cách nào.
Nguyên liệu làm món nấm sò xào cà chua và trứng
1 hộp nấm sò, 2-3 quả trứng gà, 1 quả cà chua, gia vị, tinh chất cốt gà, một chút đường, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, một chút hành lá xắt nhỏ.
Cách làm món nấm sò xào cà chua và trứng
Bước 1: Cắt bỏ chân nấm rồi rửa sạch. Xé nấm sò thành các miếng nhỏ rồi cho vào nồi nước sôi, chần sơ qua. Sau đó vớt nấm sò ra, vắt bớt nước và để riêng. Rửa sạch và thái hạt lựu cà chua. Đập trứng gà vào bát, đánh đều rồi để riêng. Đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn rồi cho trứng vào chiên đến khi chín thì xắt thành các miếng nhỏ, lấy ra khỏi chảo và để riêng. Tiếp theo thêm một ít dầu vào chảo, cho cà chua thái hạt lựu vào xào đến khi cà chua tiết ra nước.
Bước 2: Sau đó, cho nấm sò đã chần vào xào cùng cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Đổ trứng đã rán vào, thêm một lượng muối vừa đủ và một nhúm đường (đường có thể trung hòa độ chua của cà chua, giúp vị dịu hơn), rồi đảo đều. Sau đó bạn thêm tinh chất cốt gà vào, xào đến khi thấy nước sốt chuyển sang màu đỏ bóng, sánh lại là có thể tắt bếp, lấy ra đĩa rắc một chúc hành lá xắt nhỏ lên và thưởng thức!
Thành phẩm món nấm sò xào cà chua và trứng
Món nấm sò xào cà chua và trứng có màu sắc vô cùng hấp dẫn bởi màu cà chua. Món ăn có vị ngọt thanh của nấm, chua chua ngọt ngọt của cà chua và bùi béo từ trứng. Các nguyên liệu trong món ăn hòa quyện thấm vào nhau làm thành món ăn đậm đà và ngon miệng.
3. Rau bina - Công thức đề xuất: Canh rau bina, kỷ tử và gan heo
Rau bina vào mùa đông, sau khi được tiếp xúc với sương giá, có kết cấu ngọt và mềm đặc biệt. Giàu carotene, vitamin C, vitamin K và sắt, đây là một loại rau được công nhận là bổ dưỡng. Ăn rau bina vào mùa đông giúp chống lại cái lạnh, giữ ẩm cho cơ thể và tốt cho mắt.
Nguyên liệu làm món canh rau bina, kỷ tử và gan heo
200g rau bina, 100g gan heo, 10g kỷ tử, vài lát gừng, gia vị, rượu nấu ăn, 1 thìa canh bột bắp, vài giọt dầu mè.
Cách làm món canh rau bina, kỷ tử và gan heo
Bước 1: Rửa sạch rau bina, sau đó cắt làm 2 hoặc 3. Gan heo sơ chế sạch sau đó thái mỏng, rửa lại nhiều lần với nước, sau đó ướp với rượu nấu ăn, gừng thái lát và một ít bột bắp. Đun sôi một nồi nước. Khi nước sôi, thêm vài lát gừng, sau đó thả rau bina vào chần khoảng 10i giây để loại bỏ axit oxalic. Vớt ra và để ráo nước.
Bước 2: Đun sôi nước trong nồi, thả từng lát gan heo vào, đun nhỏ lửa cho đến khi chín và vớt hết bọt. Khi gan heo đã chuyển màu và chín hoàn toàn thì thêm rau bina đã chần và một nắm nhỏ kỷ tử vào. Cuối cùng, nêm muối và vài giọt dầu mè cho vừa ăn. Cuối cùng tắt bếp và lấy ra bát rồi thưởng thức.
Thành phẩm món canh rau bina, kỷ tử và gan heo
Món canh rau bina, kỷ tử và gan heo hoàn thành với màu xanh mướt của rau bina, vị ngọt thanh của gan heo và kỷ tử, nước dùng trong và đậm đà hương vị. Món canh này rất hợp để ăn cùng cơm nóng trong bữa cơm mùa đông.
3 "món ăn vàng" ngon miệng và hấp dẫn này được nấu bằng những công thức đơn giản sẽ giúp bạn cải thiện khẩu vị cũng như tăng cường sức khỏe cho gia đình trong mùa đông lạnh giá. Tháng 12 này, hãy nhanh chóng bổ sung củ mài, nấm sò và rau bina vào bàn ăn gia đình bạn! Không tốn kém lắm, nhưng bạn có thể ăn uống lành mạnh, tăng cường hệ miễn dịch và trải qua mùa đông ấm áp, thoải mái.
