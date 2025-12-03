Mới nhất
Mỹ nhân Việt biến mất khỏi showbiz 15 năm sau khi cưới ông trùm truyền thông, khoe tài nấu nướng cho chồng con

Thứ tư, 12:29 03/12/2025 | Ăn
GĐXH - Cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền thường bày biện nấu nướng các món cơm nhà dân dã hương vị Bắc - Nam cho chồng và bốn con như bún, canh, xôi.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 1.

Huỳnh Thanh Tuyền sinh năm 1987, cao 1,77m, thuộc lớp người mẫu cùng thời với Võ Hoàng Yến, Ngọc Quyên, Chung Thục Quyên… Huỳnh Thanh Tuyền hiện sống kín tiếng nhưng đã trở lại hoạt động với vai trò mới. Sau khi kết hôn với Tiến sĩ Nghệ thuật Nguyễn Quang Minh vào năm 2009, cô rút khỏi showbiz, sinh con và tập trung vào cuộc sống gia đình. Vào tháng 7/2024, cô tái xuất với vai trò Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành tại tập đoàn truyền thông của chồng. Cựu siêu mẫu giữ gìn nhan sắc trẻ trung và vóc dáng cân đối nhờ lối sống lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Cô cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm về nuôi dạy con cái trên mạng xã hội.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 2.

Sau 16 năm rời showbiz chăm lo cho tổ ấm nhỏ, thi thoảng chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Cựu siêu mẫu duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, giữ nhan sắc tươi trẻ. Ngoài thời gian dành cho công việc, Huỳnh Thanh Tuyền có sở thích nấu ăn, vẽ và làm đồ chơi cho các con. Theo Ngôi sao, cô lập hẳn một album thành quả những món ăn tự nấu tại nhà và có thể nấu thành thạo nhiều món đặc sản ba miền.


Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 3.

Huỳnh Thanh Tuyền thích nấu ăn, có thể nấu thành thạo nhiều món đặc sản ba miền. Trong đó, món gà xé phay trộn muối được cô miêu tả là mỗi lần thưởng thức, cả gia đình đều thòm thèm: "Con gà này sao bé thế nhỉ, chưa gì đã hết rồi".

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 4.

Lần khác, Thanh Tuyền đăng ảnh món bún thang vừa nấu xong. Bún thang là đặc sản quen thuộc của người Hà Nội.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 5.

Người đẹp sinh năm 1987 có thể nấu được nhiều món Bắc như cà bung. Món ăn gồm cà tím, đậu phụ, thịt ba chỉ. Gia vị đặc trưng của món cà bung là mẻ và mắm tôm. Mẻ tạo vị chua thanh mát, còn mắm tôm tạo vị đậm đà, đặc trưng cho món ăn.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 6.

Trước đó, cựu siêu mẫu từng nấu bún ốc Hà Nội với loại ốc mít to, giòn, ăn kèm đậu rán, rau sống không thể thiếu tía tô, xà lách thái nhỏ, nước dùng đậm vị chua ngọt.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 7.

Người đẹp tiết lộ cả nhà thích ăn xôi lạc nhiều lạc nên thường đồ xôi với nhiều lạc đỏ. Món này rất phổ biến để thắp hương ngày Rằm, mùng Một ở miền Bắc, ngoài ra cũng quen thuộc cho bữa sáng hàng ngày.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 8.

Lần khác, cô làm món lòng se điếu, hành trần, chấm với mắm tôm đánh sủi bọt.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 9.

Không chỉ dịp Tết, gia đình Huỳnh Thanh Tuyền cũng thường xuyên ăn thịt kho hột vịt trong bữa cơm hàng ngày. Miếng ba chỉ thái to và dày, kho với trứng vịt đẫm gia vị mặn ngọt, ăn cùng cơm trắng.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 10.

Đậu xốt cà chua cũng là món ăn quen thuộc, giản dị của nhiều gia đình. Với phiên bản đậu nhồi thịt, hương vị đậm đà, béo bùi của thịt băm và mộc nhĩ, đậu mềm béo, nước xốt chua ngọt đưa cơm.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 11.

Món gỏi gà bắp cải giải ngấy những ngày ngán cơm, cũng là món 'tổng kết tủ lạnh' rất hiệu quả. Thịt gà ta luộc chín, xé nhỏ, bắp cải thái sợi, trộn với rau sống, lạc rang, hành phi và nước mắm chua ngọt.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 12.

Bún nước tương tỏi ớt, ăn kèm đậu rán, hành phi, lạc giã, thích hợp cho ngày hè nóng nực, hạn chế thịt cá.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 13.

Món gà rim mắm tỏi với phần tỏi gà đẫm gia vị. Huỳnh Thanh Tuyền cho biết bí quyết là khứa gà trước khi ướp và để trong ngăn mát 30 phút đến một giờ trước khi nấu. Khi nấu, để lửa nhỏ giúp gia vị thấm sâu vào gà.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 14.

Món canh cá lăng nấu măng chua.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 15.

Rau muống xào tỏi được làm khéo nên vẫn giữ được màu xanh mướt. Siêu mẫu cho biết đây đều là những món cơm nhà giản dị nhưng các thành viên trong nhà đều thích mê.

Huỳnh Thanh Tuyền và những món ăn ngon cho gia đình Sau 15 năm rời showbiz - Ảnh 16.Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

GĐXH - Thức uống yêu thích của Tăng Thanh Hà gây sốt hè 2025 khi Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm matcha tăng vọt, có lúc gấp 5 lần cappuccino.

Phương Nghi (t/h)
