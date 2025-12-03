Mỹ nhân Việt biến mất khỏi showbiz 15 năm sau khi cưới ông trùm truyền thông, khoe tài nấu nướng cho chồng con

Huỳnh Thanh Tuyền sinh năm 1987, cao 1,77m, thuộc lớp người mẫu cùng thời với Võ Hoàng Yến, Ngọc Quyên, Chung Thục Quyên… Huỳnh Thanh Tuyền hiện sống kín tiếng nhưng đã trở lại hoạt động với vai trò mới. Sau khi kết hôn với Tiến sĩ Nghệ thuật Nguyễn Quang Minh vào năm 2009, cô rút khỏi showbiz, sinh con và tập trung vào cuộc sống gia đình. Vào tháng 7/2024, cô tái xuất với vai trò Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành tại tập đoàn truyền thông của chồng. Cựu siêu mẫu giữ gìn nhan sắc trẻ trung và vóc dáng cân đối nhờ lối sống lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Cô cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm về nuôi dạy con cái trên mạng xã hội.