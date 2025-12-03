Mỹ nhân Việt biến mất khỏi showbiz 15 năm sau khi cưới ông trùm truyền thông, khoe tài nấu nướng cho chồng con
GĐXH - Cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền thường bày biện nấu nướng các món cơm nhà dân dã hương vị Bắc - Nam cho chồng và bốn con như bún, canh, xôi.
Đây là món ăn nhất định phải thử vào mùa đông: Nguyên liệu rẻ lại ngon miệng, ấm bụng, dễ tiêu hóa, cả nhà đều thích!Ăn - 1 giờ trước
Sự kết hợp các nguyên liệu quen thuộc này này lại tạo nên một món ăn tuy nhìn bình thường nhưng vô cùng ngon, đó là điều chắc chắn bạn không ngờ tới.
Ăn trước các thực phẩm này trên bàn ăn sẽ giúp uống rượu không bị sayĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Khi nạp vào cơ thể một lượng lớn thức uống có cồn sẽ gây ra cảm giác say xỉn, nôn ói… Vậy làm thế nào để uống rượu không say? Cùng tìm đáp án ở bài viết dưới đây.
Nếu lười nấu nướng, chỉ cần 15 phút là xong món ăn mùi vị thơm ngon, hấp dẫn hơn mì xào ngoài tiệmĂn - 7 giờ trước
Bữa tối lười nấu nướng nhiều món phức tạp thì chỉ cần một đĩa này cũng đủ mang đến cho bạn cảm giác sảng khoái, ngon miệng, rất đáng thử!
4 cách chế biến từ quả lặc lè giúp hỗ trợ kiểm soát hấp thụ đường, phòng ung thư hiệu quảĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Người có tiền sử bệnh tiểu đường nên bổ sung quả lặc lè (lặc lày) vào chế độ ăn uống.
Ung thư phổi nên ăn gì?Ăn - 22 giờ trước
GĐXH - Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư phổi đóng vai trò thiết yếu, ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân. Việc tìm hiểu và nắm rõ ung thư phổi nên ăn gì và kiêng ăn gì rất quan trọng.
Loại nguyên liệu này đang vào mùa, giá cực rẻ, dùng làm món bánh cực ngon ăn sáng, trưa hay tối đều hợp!Ăn - 1 ngày trước
Món ăn này có kết cấu mềm mại, sau khi hấp sẽ ngọt và mềm mịn, rất thích hợp làm món tráng miệng hoặc món chính cho bữa sáng hay lúc đói bụng buổi tối.
Thực phẩm nên ăn khi bị tiêu chảyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bị tiêu chảy nên ăn gì để nhanh chóng hồi phục? Tham khảo bài viết sau để biết một số loại thực phẩm nên ăn khi gặp phải tình trạng này.
Top 7 quán lẩu vỉa hè cứ trời lạnh là kín kháchĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trời trở lạnh, nhiều người lại thèm được quây quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nhúng từ từ những món rau, thịt tươi ngon để cảm nhận hương vị mùa đông đang đến gần.
Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡngĂn - 1 ngày trước
Với 2 nguyên liệu quen thuộc bạn chỉ cần ướp thêm cùng vài gia vị và đem hấp thế là có một món ăn mà chỉ cần ngửi thoáng qua hương thơm thôi cũng đủ kích thích vị giác!
Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả 'đen sì' này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều caoĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn quen thuộc, loại quả “đen sì” này còn nổi tiếng với công dụng dưỡng gan, tốt cho xương và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Làm các món ngon ngày lạnh, bạn chỉ thêm vài quả vào càng tăng thêm độ thơm ngon.
Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngonĂn
GĐXH – Từ lâu hạt dẻ đã trở thành thức quà quen thuộc mỗi độ thu đông về. Không chỉ thơm bùi đầy mê hoặc, loại hạt này còn được xem là hạt “vàng bổ thận” trong y học và tốt cho xương. Đây cũng là nguyên liệu làm được nhiều món ngon.