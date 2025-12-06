Khám phá sự kiện 'Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil' do Danone và Aptamil tổ chức tại Việt Nam
Hướng tới việc giới thiệu hệ sinh thái dinh dưỡng và khẳng định cam kết mang đến dưỡng chất khoa học tối ưu, hỗ trợ sự phát triển của trẻ em Việt, Danone và Aptamil tổ chức sự kiện "Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil" mang thông điệp "Dưỡng chất đồng hành - Phi thường cất bước" tại Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ TP. Hồ Chí Minh từ 5-7/12/2025.
Sự kiện "Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil" mang đến không gian sống động thể hiện nền tảng dinh dưỡng khoa học mà Danone và thương hiệu Aptamil dày công kiến tạo để mang đến cho trẻ một bệ phóng vững chắc để tự tin phát triển và khám phá thế giới. Với di sản hơn 100 năm tiên phong về dinh dưỡng toàn cầu và danh mục sản phẩm phong phú, Danone luôn mong muốn đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của con người ở mọi lứa tuổi và thể trạng sức khỏe. Kế thừa di sản đó, thương hiệu Aptamil là với hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng cho trẻ, luôn đồng hành cùng các bậc cha mẹ xây dựng cho con yêu nền tảng phát triển về đề kháng và trí não. Một trong những thành tựu khoa học đáng chú ý của thương hiệu Aptamil là hệ công thức Synbiotic độc quyền, được cấp bằng sáng chế tại châu Âu. Hệ dưỡng chất này đã được chứng minh lâm sàng giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó tăng cường đề kháng, ở cả trẻ sinh thường và trẻ sinh mổ. Đây cũng là dưỡng chất chính trong các sản phẩm chủ lực của thương hiệu như Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3, Aptamil PROfutura 4 và Aptamil ESSENSIS Organic A2 4.
Tại chuỗi sự kiện, Danone Việt Nam cùng thương hiệu Aptamil hứa hẹn mang đến một hành trình phi thường với những trải nghiệm đa giác quan, thông qua sự kết hợp độc đáo giữa khoa học dinh dưỡng và công nghệ ấn tượng. Bước vào không gian sự kiện, các gia đình sẽ chính thức bắt đầu hành trình phi thường du hành vào vũ trụ dưỡng chất. Bằng việc ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D hiện đại, khu vực này sẽ mang đến một không gian vũ trụ kỳ ảo, tràn ngập những trải nghiệm thị giác ấn tượng và cảm xúc sống động, đánh thức mọi giác quan của người xem.
Trạm SPHERE 3600 là nơi để gia đình dừng chân và đắm chìm trong những thước phim được trình chiếu 3D đầy ấn tượng.
Tiếp nối hành trình trong không gian vũ trụ bao la, khách tham dự sẽ được lần lượt khám phá các "tinh cầu" dinh dưỡng, được thiết kế như những trạm tương tác khoa học thú vị, mô phỏng các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt đến từ thương hiệu Aptamil. Các gia đình sẽ trực tiếp tham gia trò chơi tương tác tại trạm Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 để khám phá những dưỡng chất phù hợp hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ, mang lại lợi ích vượt trội về "Đề kháng - Trí não song hành"; hay bước vào không gian của trạm Aptamil PROfutura 4 để tìm hiểu về các dưỡng chất với lợi ích "Phát triển toàn diện". Cuối cùng, trạm Aptamil SuperGold KID hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ với khu vực chụp ảnh sáng tạo, hiệu ứng ảo ảnh thị giác độc đáo với thông điệp "Cao lớn - Thông minh vượt trội".
Xen kẽ các hoạt động khám phá dinh dưỡng khoa học là nhiều khu vực chụp ảnh ấn tượng, các trạm thông tin hữu ích và khu vực đổi quà hấp dẫn. Điểm nhấn bùng nổ của sự kiện là chương trình Gala night ca nhạc đặc sắc diễn ra vào tối ngày 06/12/2025, quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng gồm Phương Mỹ Chi, Hiền Thục và Bùi Công Nam. Sự kiện sẽ mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật sôi động và những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ cho các gia đình.
"Chúng tôi tin rằng sức khỏe khởi đầu từ dinh dưỡng, và khoa học chính là cách chúng tôi vun đắp sức khỏe đó. Nền tảng sức khỏe sẽ định hình tương lai của trẻ, và đó là lý do Aptamil cam kết mang đến những giải pháp tiên tiến, dựa trên nghiên cứu khoa học đến các gia đình Việt Nam. Sự kiện "Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil" thể hiện rõ nét cho sự tập trung, đầu tư mạnh mẽ của chúng tôi vào thị trường Việt Nam và hướng đến vị trí dẫn đầu. Sự kiện này là minh chứng cho chuyên môn toàn cầu của chúng tôi, đến gần hơn với gia đình, để mọi trẻ em đều có thể phát triển khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng phát huy được tiềm năng của mình", bà Korakot Vuthihirunthamrong (Mimi), Giám đốc Phát triển Đông Nam Á, Danone chia sẻ tại sự kiện.
Với tầm nhìn "Một Hành tinh. Một Sức khỏe", tập đoàn Danone tin tưởng vào mối liên kết chặt chẽ giữa sức khỏe của con người và sức khỏe của hành tinh xanh. Từ niềm tin này, Tập đoàn cam kết vận hành một cách hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm, hướng tới việc tạo tiền đề cho các thói quen ăn uống lành mạnh cùng lối sống bền vững.
