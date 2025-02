3 việc cần làm tốt nhất trong Rằm tháng Giêng để cả năm khỏe mạnh, sung túc

Rằm tháng Giêng vào ngày nào?

Rằm tháng Giêng chính là Tết Nguyên Tiêu - là một ngày lễ quan trọng không chỉ với người phật tử, mà cho tất cả các gia đình hằng năm. Vì vậy, từ xa xưa đã có câu "cúng quanh năm không bằng Rằm tháng giêng", hay "lễ Phật cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng.

Năm nay, Rằm tháng Giêng vào thứ Tư, ngày 12/2/2025. Vào ngày Rằm tháng Giêng các gia đình thường bày mâm cỗ cúng để thể hiện lòng thành kính, biết ơn của con cháu tới chư phật, tổ tiên. Đồng thời, cầu mong năm mới an lành, tài lộc viên mãn.

Sau đây là 3 việc nên làm trong ngày Rằm tháng Giêng, cầu nguyện sức khỏe, bình an, hạnh phúc, kinh doanh buôn bán nhiều may mắn…

1. Chọn giờ đẹp lên hương ngày Rằm tháng Giêng

Theo Chuyên gia Phong thủy - Master Phùng Phương, Rằm tháng Giêng được xem là ngày đại cát, vì vậy việc lên hương đúng thời điểm rất quan trọng. Theo phong thủy, giờ đẹp nhất để lên hương trong ngày Rằm tháng Giêng năm nay (12/2/2025) là:

* Giờ Thìn – từ 7h00 - 9h00.

Trước khi thắp hương cần bao sái lại ban thờ sạch sẽ. Có thể dùng bột tẩy uế ngũ linh thần, nước bao sái để thanh tẩy không gian thờ cúng thêm linh thiêng, thanh tịnh.

Đồng thời, chuẩn bị mâm lễ cúng, rồi bắt đầu lên hương kết nối với thế giới tâm linh giúp cho những lời khấn nguyện được linh ứng. Lưu ý, ngoài cầu sức khỏe, tài lộc... bạn nhớ cảm tạ chư vị thần linh và gia tiên, bày tỏ lòng biết ơn vì đã phù hộ độ trì cho con cháu được bình an, mạnh khỏe.

Hàng ngày cũng nên chọn giờ đẹp để lên hương - đặc biệt là vào các ngày sóc, ngày vọng (rằm và mùng 1 hàng tháng).

Ngày Rằm tháng Giêng nên chọn giờ đẹp để lên hương - đặc biệt là vào các ngày sóc, ngày vọng (rằm và mùng 1 hàng tháng). Ảnh internet

2. Đi lễ chùa dịp Rằm tháng Giêng

Đi lễ chùa tháng Giêng là phong tục truyền thống, ngoài cầu nguyện còn là dịp để tĩnh tâm, buông bỏ những phiền muộn, hướng đến sự an nhiên, hạnh phúc... giữa không gian linh thiêng. Đây là thời khắc để buông bỏ những lo toan, bộn bề, hướng đến sự an nhiên trong tâm hồn, cầu mong bình an, sức khỏe, hạnh phúc cho gia đình.

Vì vậy, hãy chọn ngôi chùa mà bạn cảm thấy gắn bó để gửi gắm lời nguyện cầu cho một năm mới tốt đẹp. Khi lễ hãy thành tâm cầu nguyện sức khỏe, bình an cho bản thân và gia đình, đồng thời phát nguyện làm nhiều việc thiện để tích thêm công đức. Một số chùa linh thiêng bạn có thể đến cầu an trong tháng Giêng là:

- Chùa Hương (Hà Nội) – có lễ hội chùa Hương kéo dài từ tháng Giêng đến tháng Ba.

- Chùa Bái Đính (Ninh Bình) – chùa lớn nhất Việt Nam, phong cảnh tuyệt đẹp.

- Chùa Yên Tử (Quảng Ninh) – ngôi chùa linh thiêng gắn liền với Thiền phái Trúc Lâm.

Lưu ý, theo dân gian đầu năm đi lễ đền, phủ để cầu tài. Đi chùa lễ phật để cầu cho năm mới mọi sự bình an, gặp hung hóa cát. Đồng thời, bạn nên thành tâm sám hối, phóng sinh, làm việc thiện nguyện để tăng thêm phúc phần cho bản thân.

Hãy chọn ngôi chùa gắn bó để gửi gắm lời nguyện cầu cho một năm mới tốt đẹp. Ảnh internet

3. Tích đức hành thiện Rằm tháng Giêng

Trong phong thủy, gieo nhân thiện là cách tốt nhất để tạo nền tảng vững chắc cho phúc báo lâu dài. Vì vậy, việc tích đức hành thiện không chỉ làm vào dịp Rằm tháng Giêng, hay ngày sóc, ngày vọng mà nên làm bất cứ lúc nào có thể.

Những việc thiện đơn giản mà bạn có thể thực hiện trong tháng Giêng như:

- Bố thí, giúp đỡ người khó khăn.

- Phóng sinh để tạo duyên lành, tích công đức.

- Tham gia các hoạt động thiện nguyện, công quả tại chùa.

- Duy trì lời nói tốt đẹp, tránh sân si, nóng giận...

Làm việc thiện không chỉ giúp bạn có tâm an, mà còn góp phần giúp cuộc sống gia đình thêm thuận hòa, gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Nên nhớ, làm việc thiện lành là hành động cao đẹp, cần được thực hiện mỗi ngày, nhất là trong những ngày rằm, mùng 1 hàng tháng. Bởi vì, theo luật nhân quả khi gieo nhân lành sẽ gặt quả thiện.

Tháng Giêng là thời điểm lý tưởng để bắt đầu một năm mới đầy bình an, hanh thông. Bằng cách chọn giờ đẹp để lên hương, đi lễ chùa và làm việc thiện, bạn có thể thu hút may mắn, còn xây dựng nền tảng vững chắc cho cả năm thuận lợi.

Bạn hãy thực hành những điều nói trên với tâm thành kính là bạn sẽ thấy cuộc sống ngày càng viên mãn, hạnh phúc. Ngoài ra, bạn đừng quên may mắn, bình an, tài lộc hanh thông... đến đâu phụ thuộc phần nhiều vào bản thân mỗi người. Tâm an lạc, đời ắt sẽ bình yên, suy nghĩ lạc quan, số mệnh sẽ cát tường.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

