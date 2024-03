4 combo giúp da trắng sáng, đều màu

5 'siêu thực phẩm' giúp da trắng sáng, ngừa lão hóa từ trong ra ngoài Cacao, trà xanh, súp lơ... đều rất giàu chất chống oxy hóa giúp cải thiện sắc tố da, làm chậm tốc độ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, đồng thời góp phần tăng cường sức đề kháng cho da.

Vitamin C + Vitamin E

Vitamin C có tác dụng làm trắng, mờ vết thâm còn vitamin E giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do đồng thời tăng cường tác dụng của vitamin C. Vì vậy, sự kết hợp này có thể giúp da sáng, khỏe. Những người có làn da nhạy cảm nên bắt đầu từ các sản phẩm chứa vitamin C nồng độ thấp để da có thời gian tương thích, dung nạp.

Vitamin C có khả năng chống oxy hóa mạnh, nhờ đó giảm tác hại của tia UV lên da.

Arbutin + Axit Tranexamic

Axit Tranexamic tập trung vào việc ngăn chặn sự hình thành melanin, trong khi arbutin giúp ức chế sự sản xuất của nó. Hai thành phần làm trắng này được sử dụng cùng nhau đem lại công dụng cải thiện các vết thâm, da không đều màu.

Vitamin C + Niacinamide

Niacinamide (B3) cũng có khả năng làm mờ các đốm thâm nhờ ức chế sự phát triển của melanin, giảm viêm, làm dịu các nốt mẩn đỏ trên da. Còn vitamin C có thể làm sáng các vùng da xỉn màu một cách tương đối an toàn đồng thời tăng hiệu quả chống lại tác hại của tia UV khi kết hợp với kem chống nắng. Vitamin C cũng tham gia ức chế hoạt động của tyrosinase (ức chế sản xuất melanin), phục hồi melanin đã hình thành, phát huy tác dụng làm sáng và cải thiện vùng da nám.

AHA + vitamin C

Lớp sừng quá dày cũng làm da xỉn màu, thậm chí khiến các sản phẩm dưỡng da khó được hấp thụ. Các thành phần như axit latic và axit glycolic giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của tế bào sừng, loại bỏ lớp biểu bì chết cũ và giúp vitamin C thẩm thấu sâu hơn, từ đó mang lại làn da sáng, đều màu. Combo này còn góp phần tái tạo tế bào hư tổn, tăng sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi da. Tuy nhiên, sự kết hợp này cũng dễ gây kích ứng, những người có làn da nhạy cảm nên thử nghiệm trên vùng da mỏng ở cổ tay trước.

Trước khi kết hợp sử dụng bất cứ thành phần mỹ phẩm nào cũng cần tìm hiểu rõ bản chất, công dụng và nên thử nghiệm trên vùng da cổ tay trước khi thoa lên da mặt để hạn chế nguy cơ dị ứng, kích ứng.

Theo ETToday, chu kỳ trao đổi chất của da là 21-28 ngày và mọi thành phần dưỡng da đều cần thời gian để thẩm thấu. Những thành phần làm trắng khác nhau tương ứng với các cơ chế hoạt động và tình huống sử dụng, do đó tác dụng và thời gian phát huy công dụng không giống nhau. Vì vậy, hầu hết các sản phẩm dưỡng trắng da đều được khuyên sử dụng liên tục tối thiểu 7 ngày để những thành phần làm trắng có đủ thời gian phát huy tác dụng theo chu kỳ của da cũng như giúp bạn nhận biết sản phẩm có phù hợp đặc tính da hay không.

Với những sản phẩm làm trắng được quảng cáo có khả năng làm trắng da trong thời gian ngắn, bạn phải chú ý xem thành phần, nồng độ... có gây hại da hay không. Những sản phẩm làm trắng cấp tốc cũng có thể khiến da sạm, xỉn màu nhanh chóng sau khi ngưng sử dụng và kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe.