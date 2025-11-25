Đây mới là vị trí đặt tủ lạnh rước lộc vào nhà
GĐXH - Chọn hướng phù hợp sẽ giúp gia chủ tối đa hóa lợi ích phong thủy, tạo ra sự thăng tiến và phú quý cho gia đình. Trong bài viết này chia sẻ vị trí đặt tủ lạnh trong bếp hợp phong thủy với gia chủ và sử dụng thuận tiện.
Nguyên tắc chung khi chọn vị trí đặt tủ lạnh
Theo kinh nghiệm của nhiều người dùng lâu năm, vị trí đặt tủ lạnh phải đảm bảo khô ráo, thoáng mát, không gần nguồn nước để tránh xảy ra sự cố về điện. Bên cạnh đó, tủ phải đặt ở nơi bằng phẳng, vững chắc, không nhấp nhô, nghiêng lệch, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời để tủ có hiệu quả làm lạnh tốt nhất.
Ngoài ra, khi chọn vị trí đặt tủ lạnh, chúng ta cần chú ý đến khoảng cách của tủ với các mặt phẳng phía trên, phía trước, phía sau và hai bên tủ.
Đặt tủ lạnh hợp phong thủy theo mệnh gia chủ
Theo phong thủy tủ lạnh thuộc Kim và Thủy, chính vì vậy vị trí không thể tốt hơn đó là phòng bếp bởi bếp thuộc Hỏa nó sẽ cân bằng tạo ra không gian thịnh nhất giúp gia chủ gặp nhiều mắn, tài lộc. Ngoài ra, gia chủ có thể đặt ở vị trí phòng khách nhưng phải chọn hướng thích hợp.
Tủ lạnh liên tục hoạt động, phải đặt hướng lành thì tủ lạnh có không gian thoáng để bảo quản được thực phẩm một cách tốt nhất. Việc đặt tủ lạnh hướng lành còn giúp cho tài lộc gia chủ được tăng lên.
Trong phong thủy hướng đặt tủ lạnh hợp nhất là hướng Bắc và hướng Đông Nam bởi đây được coi là hướng lành. Với những người mệnh Thủy nên đặt tủ lạnh ở nơi làm việc nhưng ở hướng Bắc, chúng tượng trưng cho sự nghiệp hưng thịnh của gia chủ đang tăng tiến.
Với những người mệnh Mộc nên đặt tủ lạnh ở những nơi có góc khuất nhưng theo hướng Đông Nam để tránh đi được những tai họa trong công việc, sức khỏe. Nếu bạn là chủ công ty, nhà hàng… thì hãy đặt tủ lạnh trên vật có gỗ để việc làm ăn thêm thuận lợi.
Đặt tủ lạnh hợp phong thủy trong phòng khách
Phong thủy cho biết, nếu bạn tủ lạnh đặt phòng khách thì hãy đặt theo hướng Đông Nam. Đặt đúng hướng này sẽ giúp gia chủ gặp may mắn và thịnh vượng hơn về mặt tài chính.
Vị trí đặt tủ lạnh hợp phong thủy trong bếp
Những vị trí có thể đặt tủ lạnh trong phòng bếp: - Nên đặt hướng Bắc để hút lộc vào nhà.
- Nên đặt tủ lạnh ở vị trí bếp nhưng hãy đặt cửa tủ lạnh quay về hướng Bắc hoặc hướng Đông Nam, bởi theo quan niệm phong thủy đây là hướng lành. Tủ lạnh lại thuộc kim, lại hoạt động 24/24h cần phải chọn hướng phù hợp để không bị chấn động.
- Kê tủ lạnh ở vị trí bên phải phía cửa ra vào hợp với gia chủ mệnh Thủy bởi nó sẽ giúp cho sự nghiệp của gia chủ được thăng tiến và tiền vận hanh thông.
- Kê tủ lạnh ở vị trí bên trái phía cửa ra vào rất hợp với gia chủ mệnh Mộc, nó sẽ giúp cho gia chủ của ngôi nhà được nhiều lộc, của.
- Nên đặt vị trí tủ lạnh ở bên phải bếp hoặc phía bên trái bếp, điều đó sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng, gia đình luôn vui vẻ và hòa thuận.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh ở vị trí này gây hao điện, tốn của, ảnh hưởng đến tài vậnỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Khi đặt tủ lạnh trong nhà, có một số kiêng kỵ và lưu ý cần cân nhắc để đảm bảo phong thủy và hiệu quả sử dụng. Dưới đây là những lý do kiêng kỵ.
Lý do kiêng kỵ kê giường hướng chân ra cửa sổỞ - 16 giờ trước
GĐXH - Ngủ hướng nào sẽ tốt cho sức khỏe cũng như tài vận luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm đến nhiều nhất. Hãy đọc bài viết sau.
Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quảỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Có nhiều lựa chọn phù hợp để bạn trồng quanh nhà, sân vườn hoặc trong chậu nhỏ đặt trong phòng. Những loại cây này vừa làm đẹp không gian, vừa là “lá chắn” tự nhiên bảo vệ gia đình khỏi chuột.
Lỗi phong thủy trong căn hộ chung cư gây mất lộc, ảnh hưởng sức khỏeỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Chung cư ngày càng phổ biến, nhưng nhiều căn hộ lại mắc những lỗi phong thủy nghiêm trọng do thiết kế đồng bộ – quan niệm phong thủy cho rằng ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và sức khỏe gia chủ.
Những loại cây trồng cho bóng mát phù hợp với nhà biệt thựỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trồng cây bóng mát ở biệt thự là điều cần thiết để ngăn cản bớt ánh sáng tự nhiên tác động đến việc thư giãn, đồng thời tạo mật độ thấp - cao cho hệ sinh thái thêm cân bằng.
Những đồ vật cấm kỵ trong phòng ngủ không nên phạm phải nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏeỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy luôn là yếu tố quan trọng cần phải xem xét khi thiết kế không gian sống. Đặc biệt phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng nên gia chủ phải lưu ý khi bố trí, sắp xếp cho hợp lý.
Những kiêng kỵ khi thiết kế cửa sổ tránh hao tài tốn củaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đối với một ngôi nhà, cửa sổ được coi là linh hồn đón sinh khí cho gia đình. Để thu hút được nhiều cát lành, gia chủ cần chú ý những điều dưới đây.
Đây là lý do vì sao không nên đặt giường đối diện cửa sổỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Giường ngủ là nơi cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, nên vị trí đặt giường luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và giấc ngủ.
Gương trong phòng ngủ - vật dụng vô hình làm vợ chồng xa cáchỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu phải chọn một đồ vật khiến nhiều cặp đôi bất hòa nhất, gương chắc chắn đứng ở vị trí đầu bảng.
Top cây phong thủy cho vườn vừa đẹp, vừa hút tài lộc, gia tăng vượng khíỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trồng cây hợp phong thủy trong vườn để mang may mắn cho gia đình nên chọn những loại cây giúp gia chủ thu hút tài vận. Các cây này sẽ bổ trợ thêm dương khí cho sân vườn.
Cách khử mùi hôi trong nhà vệ sinh đơn giản, hiệu quảỞ
GĐXH - Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều loại vi khuẩn, nếu không vệ sinh kỹ càng sẽ gây ra mùi hôi khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.