Đây mới là vị trí đặt tủ lạnh rước lộc vào nhà

Nguyên tắc chung khi chọn vị trí đặt tủ lạnh

Theo kinh nghiệm của nhiều người dùng lâu năm, vị trí đặt tủ lạnh phải đảm bảo khô ráo, thoáng mát, không gần nguồn nước để tránh xảy ra sự cố về điện. Bên cạnh đó, tủ phải đặt ở nơi bằng phẳng, vững chắc, không nhấp nhô, nghiêng lệch, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời để tủ có hiệu quả làm lạnh tốt nhất.

Ngoài ra, khi chọn vị trí đặt tủ lạnh, chúng ta cần chú ý đến khoảng cách của tủ với các mặt phẳng phía trên, phía trước, phía sau và hai bên tủ.

Đặt tủ lạnh hợp phong thủy theo mệnh gia chủ

Theo phong thủy tủ lạnh thuộc Kim và Thủy, chính vì vậy vị trí không thể tốt hơn đó là phòng bếp bởi bếp thuộc Hỏa nó sẽ cân bằng tạo ra không gian thịnh nhất giúp gia chủ gặp nhiều mắn, tài lộc. Ngoài ra, gia chủ có thể đặt ở vị trí phòng khách nhưng phải chọn hướng thích hợp.

Tủ lạnh liên tục hoạt động, phải đặt hướng lành thì tủ lạnh có không gian thoáng để bảo quản được thực phẩm một cách tốt nhất. Việc đặt tủ lạnh hướng lành còn giúp cho tài lộc gia chủ được tăng lên.

Trong phong thủy hướng đặt tủ lạnh hợp nhất là hướng Bắc và hướng Đông Nam bởi đây được coi là hướng lành. Với những người mệnh Thủy nên đặt tủ lạnh ở nơi làm việc nhưng ở hướng Bắc, chúng tượng trưng cho sự nghiệp hưng thịnh của gia chủ đang tăng tiến.

Với những người mệnh Mộc nên đặt tủ lạnh ở những nơi có góc khuất nhưng theo hướng Đông Nam để tránh đi được những tai họa trong công việc, sức khỏe. Nếu bạn là chủ công ty, nhà hàng… thì hãy đặt tủ lạnh trên vật có gỗ để việc làm ăn thêm thuận lợi.

Đặt tủ lạnh hợp phong thủy trong phòng khách

Phong thủy cho biết, nếu bạn tủ lạnh đặt phòng khách thì hãy đặt theo hướng Đông Nam. Đặt đúng hướng này sẽ giúp gia chủ gặp may mắn và thịnh vượng hơn về mặt tài chính.

Vị trí đặt tủ lạnh hợp phong thủy trong bếp

Những vị trí có thể đặt tủ lạnh trong phòng bếp: - Nên đặt hướng Bắc để hút lộc vào nhà.

- Nên đặt tủ lạnh ở vị trí bếp nhưng hãy đặt cửa tủ lạnh quay về hướng Bắc hoặc hướng Đông Nam, bởi theo quan niệm phong thủy đây là hướng lành. Tủ lạnh lại thuộc kim, lại hoạt động 24/24h cần phải chọn hướng phù hợp để không bị chấn động.

- Kê tủ lạnh ở vị trí bên phải phía cửa ra vào hợp với gia chủ mệnh Thủy bởi nó sẽ giúp cho sự nghiệp của gia chủ được thăng tiến và tiền vận hanh thông.

- Kê tủ lạnh ở vị trí bên trái phía cửa ra vào rất hợp với gia chủ mệnh Mộc, nó sẽ giúp cho gia chủ của ngôi nhà được nhiều lộc, của.

- Nên đặt vị trí tủ lạnh ở bên phải bếp hoặc phía bên trái bếp, điều đó sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng, gia đình luôn vui vẻ và hòa thuận.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.