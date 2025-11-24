Lý do kiêng kỵ kê giường hướng chân ra cửa sổ

Lý do cần phải đặt giường ngủ theo đúng trong phong thủy

Theo phong thủy, lựa chọn hướng giường ngủ phù hợp sẽ mang đến rất nhiều những nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ, sẽ thu hút rất nhiều tài lộc cũng như vận may ở trong cuộc sống – công việc.

Hỗ trợ cải thiện chất lượng của giấc ngủ, mang đến cảm giác thoải mái về tinh thần, giúp dễ đi vào giấc ngủ, sẽ hạn chế được tình trạng bị giật mình thức giấc vào giữa đêm.

Ngủ hướng nào sẽ tốt cho sức khỏe cũng như tài vận luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm đến nhiều nhất.

Sẽ giúp cho gia chủ khôi phục được nguồn năng lượng đầy đủ, giữ được tinh thần luôn được sảng khoái và tỉnh táo. Bảo đảm gia đình luôn được hạnh phúc, êm ấm, thuận hòa và sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp ở trong cuộc sống.

Ngủ nên quay đầu hay chân ra cửa?

Hiện có không ít người luôn có thói quen hướng chân ra bên ngoài cửa sổ khi ngủ với mục đích đón luồng gió tự nhiên, mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu cho cơ thể. Nhưng điều này lại phạm phải điều đại kỵ trong phong thủy.

Theo như quan niệm xa xưa, ngủ quay chân ra cửa hoặc cửa sổ đó là hướng của người chết. Vì vậy, khi ngủ mọi người tuyệt đối không nên hướng chân ra cửa hoặc cửa sổ, nếu không bản thân có thể sẽ gặp điều không may mắn.

Bên cạnh đó, phong thủy cho hay, ngủ quay chân ra hướng cửa sổ còn có thể khiến cho bạn dễ bị tác động bởi luồng giá xấu ở bên ngoài. Do đó, khi kê giường ngủ, mọi người không nên để sát cửa sổ nếu không sẽ bị giật mình và có thể căng thẳng khi ngủ.

Do đó, kê giường hướng chân ra cửa hoặc ra cửa sổ sẽ là điều cấm kỵ mọi người không nên làm theo, nhằm tránh những điều có thể không may mắn đến với bản thân và những thành viên ở trong gia đình.

Hướng giường ngủ là hướng đầu hay chân?

Theo phong thủy, hướng chính của giường ngủ sẽ là chân giường, cụ thể sẽ là phía chân của người ngủ.

Mỗi khi thức dậy, thông thường mọi người đều ngồi và nhìn về hướng của chân giường. Khi nằm ngủ, cơ thể cũng dùng mũi để hấp thu thực khí từ phía chân giường.

Do đó, mọi người cũng dễ dàng xác định được rằng hướng giường ngủ sẽ là hướng phía chân của người nằm chứ không phải là hướng đầu giường như mọi người vẫn thường hay quan niệm.

Tương tự như trường hợp bạn đang đứng, phần phía trước sẽ là hướng chính chứ không phải là hướng sau lưng của bạn.

Ngủ theo hướng nào để tốt cho sức khỏe và tài vận?

Hướng Đông: Ngủ theo hướng Đông sẽ giúp cho trí nhớ – sức khỏe của mọi thành viên ở trong gia đình được cải thiện. Bên cạnh đó, mọi người sẽ có được giấc ngủ ngon hơn, bởi trong phong thủy, hướng Đông sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ, đặc biệt là với người trẻ.

Hướng Tây: Đây được xem là vị trí khá đắc địa. Theo phong thủy, kê giường ngủ theo hướng Tây theo phong thủy sẽ đắc địa và tốt cho người mệnh Kim, giúp mang lại sự ổn định và thịnh vượng, vì nó tượng trưng cho sự quyết đoán và tập trung. Để thu hút nhiều tài lộc, danh vọng, hướng Tây và Tây Bắc được coi là lựa chọn lý tưởng.

Hướng Nam: Phong thủy cho rằng, khi ngủ theo hướng Nam, gia chủ sẽ nhận được nhiều thịnh vượng – hạnh phúc. Bên cạnh đó, vị trí này cũng có thể sẽ giúp cho từng thành viên ở trong gia đình giảm bớt đi căng thẳng, từ đó nâng cao năng suất làm việc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.