4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn

Thứ tư, 13:59 24/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.

Bác sĩ Kasamatsu (sinh năm 1925 tại thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama, Nhật Bản), là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Dù đã 100 tuổi, nhưng bác sĩ Kasamatsu vẫn tiếp tục hành nghề y để chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

Hiện bà Kasamatsu sống một mình trong ngôi nhà ngay cạnh bệnh viện. Ở tuổi 100, bà vẫn đi lại không cần gậy, vẫn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mỗi tuần, bà dành 3 lần/tuần để khám bệnh ngoại trú, chủ yếu cho các bệnh nhân quen.

4 loại rau bác sĩ sống khỏe ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn - Ảnh 1.

Bác sĩ Teru Kasamatsu. Ảnh: VNN

Hằng ngày, bà dành nhiều thời gian giải câu đố để phòng ngừa chứng mất trí nhớ. Bà có sở thích chơi piano từ khi được chồng truyền cảm hứng từ chồng, bà học piano từ năm 70 tuổi. 

Ngoài ra, bà vẫn tranh thủ đọc các tài liệu y khoa để cập nhật kiến thức khi có thời gian. Bà chưa hề có ý định nghỉ hưu. “Tôi hoàn toàn không thấy mệt hay khó chịu gì cả”, bà nói.

Thời gian gần đây, bà phải nhập viện điều trị ung thư nhưng tinh thần bà vẫn làm việc đầy năng lượng. Bà cho biết bí quyết trường thọ và khỏe mạnh của mình nằm ở chế độ ăn uống: “Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe". 

Thực tế, cả 4 loại rau này được bán 4 mùa tại các chợ bán đầy chợ Việt với giá rẻ bất ngờ, đặc biệt hiện nay rẻ nhất đang là rau bắp cải, rau cải bó xôi hay đậu bắp...

Công dụng của 4 món rau được bác sĩ nhắc nhiều đến

Công dụng của rau bắp cải

4 loại rau bác sĩ sống khỏe ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bắp cải là nguồn cung cấp dồi dào vitamin K, chất xơ, kali và phốt pho. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ sức khỏe làn da, tăng cường thị lực và hỗ trợ xương chắc khỏe. Đặc biệt, bắp cải chứa các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, giúp ngăn ngừa ung thư phổi và ung thư thực quản.

Ngoài ra, bắp cải còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa nhờ chất xơ hòa tan, làm giảm nguy cơ táo bón và duy trì sức khỏe đường ruột. Sự đa dạng trong cách chế biến như luộc, xào, hay muối dưa giúp bắp cải trở thành món ăn quen thuộc trong nhiều bữa cơm gia đình.

Công dụng của bông cải xanh

4 loại rau bác sĩ sống khỏe ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Bông cải hay còn gọi là súp lơ. Bông cải có hai loại là bông cải trắng và bông cải xanh. Trong đó, bông cải xanh được sử dụng nhiều hơn do có hàm lượng dưỡng chất cao hơn.

Mỗi bông cải xanh có chứa nhiều vitamin C, K, chất xơ và nhiều dưỡng chất thiết yếu khác. Do đó, đây cũng là một trong các loại rau tốt cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy bông cải xanh có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Bông cải xanh có nhiều cách chế biến khác nhau như xào, luộc hay nấu canh xương cùng các loại rau củ khác.

Công dụng của rau bina (cải bó xôi)

4 loại rau bác sĩ sống khỏe ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Rau bina là loại rau giàu chất sắt và các vitamin nhóm B, giúp tăng cường năng lượng và cải thiện chất lượng máu. Tuy nhiên, hàm lượng axit oxalic cao trong rau bina có thể gây cản trở hấp thụ sắt. Để khắc phục, bạn nên nấu sơ hoặc kết hợp rau bina với thực phẩm giàu vitamin C.

Ngoài ra, bông cải xanh còn hỗ trợ thải độc gan nhờ chứa sulforaphane - một hợp chất giúp tăng cường khả năng loại bỏ độc tố của cơ thể. Để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, bạn nên chế biến bông cải xanh bằng cách hấp hoặc luộc nhẹ.

Công dụng của đậu bắp

4 loại rau bác sĩ sống khỏe ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Nhờ lượng chất xơ hòa tan cao, đậu bắp hỗ trợ nhu động ruột, giúp phòng ngừa táo bón. Chất nhớt tự nhiên trong đậu bắp còn có tác dụng làm dịu niêm mạc dạ dày, đặc biệt hữu ích với người bị viêm loét.

Các chiết xuất từ đậu bắp có thể làm giảm sự hấp thu glucose tại ruột, giúp ổn định mức đường trong máu, điều này rất có lợi cho người tiền tiểu đường hoặc tiểu đường tuýp 2...

4 loại rau bác sĩ sống khỏe ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn - Ảnh 6.8 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho gan và thận

GĐXH - Gan và thận đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thải độc của cơ thể. Gan giúp phá vỡ các chất độc hại, còn thận giúp lọc máu và đào thải chất thải.




M.H (th)
Top