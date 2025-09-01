Mới nhất
Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ

Thứ hai, 08:00 01/09/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Mùa thu chính là mùa của những loại rau củ quả vàng cho sức khỏe. Top 10 gợi ý dưới đây sẽ giúp gan thanh lọc tốt hơn, tim mạch khoẻ mạnh hơn.

Top 10 loại rau củ quả mùa thu tốt cho gan & tim mạch - Ảnh 1.

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để bổ sung rau củ quả giàu vitamin, chất chống oxy hoá và chất xơ, giúp bảo vệ gan, tim mạch và tăng cường sức đề kháng.

Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, tim vững, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ - Ảnh 2.Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

GĐXH - Không cần thuốc đắt tiền, chỉ cần bổ sung đều đặn 5 nhóm thực phẩm này, phổi bạn sẽ được thanh lọc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, tim vững, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ - Ảnh 3.Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo người bị hoại tử vô mạch cần kiêng rượu bia, đồ chiên rán và tăng cường thực phẩm giàu canxi, omega-3 để hỗ trợ xương khớp.

Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, tim vững, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ - Ảnh 4.Đừng xem thường: Uống nước ấm buổi sáng có thể 'cứu' bạn khỏi hàng loạt bệnh nguy hiểm

GĐXH - Từ thanh lọc cơ thể, giảm cân, đẹp da cho đến phòng bệnh tim mạch – tất cả đều gói gọn trong thói quen uống nước ấm mỗi sáng.

 

Bảo An
Tin liên quan

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tử

Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tử

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

Cùng chuyên mục

Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần?

Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần?

Sống khỏe - 5 giờ trước

Một số thành phần trong bia có thể có lợi cho sức khỏe đường ruột nhưng bạn không nên uống bia ngay sau khi tập thể thao.

Thói quen luôn ăn một loại quả vào bữa sáng, tỷ phú 94 tuổi vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn

Thói quen luôn ăn một loại quả vào bữa sáng, tỷ phú 94 tuổi vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Tỷ phú Morris Chang (94 tuổi - nhà sáng lập hãng sản xuất chất bán dẫn TSMC), dù tuổi cao ông vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn nhờ ăn đu đủ vào bữa sáng.

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Đi xem diễu binh dễ đối mặt nắng nóng, đông đúc, mất nước. Bỏ túi ngay mẹo bảo vệ sức khỏe để cả gia đình an toàn, trọn niềm vui.

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị...

Ai có nguy cơ bị bệnh thận mạn tính và suy thận?

Ai có nguy cơ bị bệnh thận mạn tính và suy thận?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Cần cảnh giác với các bệnh về thận nếu bạn thuộc nhóm người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, bệnh di truyền như thận đa nang, lupus ban đỏ hệ thống...

Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn

Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn

Y tế - 1 ngày trước

Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.

Người phụ nữ 61 tuổi bị u bàng quang từ dấu hiệu nhiều người hay chủ quan

Người phụ nữ 61 tuổi bị u bàng quang từ dấu hiệu nhiều người hay chủ quan

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Do chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo, bệnh nhân được đưa đến viện ở giai đoạn muộn, được chẩn đoán u bàng quang xâm lấn niệu quản.

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người lạm dụng cà phê để tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm, sai cách có thể làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và nguy cơ đột quỵ.

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo người bị hoại tử vô mạch cần kiêng rượu bia, đồ chiên rán và tăng cường thực phẩm giàu canxi, omega-3 để hỗ trợ xương khớp.

Xem nhiều

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thực phẩm nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hay ăn quá ngọt… chính là những thói quen âm thầm khiến gan nhiễm mỡ ngày càng trầm trọng.

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

Bệnh thường gặp
Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bệnh thường gặp
Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Bệnh thường gặp

