Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ
GĐXH - Mùa thu chính là mùa của những loại rau củ quả vàng cho sức khỏe. Top 10 gợi ý dưới đây sẽ giúp gan thanh lọc tốt hơn, tim mạch khoẻ mạnh hơn.
Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần?Sống khỏe - 5 giờ trước
Một số thành phần trong bia có thể có lợi cho sức khỏe đường ruột nhưng bạn không nên uống bia ngay sau khi tập thể thao.
Thói quen luôn ăn một loại quả vào bữa sáng, tỷ phú 94 tuổi vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫnSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Tỷ phú Morris Chang (94 tuổi - nhà sáng lập hãng sản xuất chất bán dẫn TSMC), dù tuổi cao ông vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn nhờ ăn đu đủ vào bữa sáng.
Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnhSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Đi xem diễu binh dễ đối mặt nắng nóng, đông đúc, mất nước. Bỏ túi ngay mẹo bảo vệ sức khỏe để cả gia đình an toàn, trọn niềm vui.
Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnhBệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị...
Ai có nguy cơ bị bệnh thận mạn tính và suy thận?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Cần cảnh giác với các bệnh về thận nếu bạn thuộc nhóm người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, bệnh di truyền như thận đa nang, lupus ban đỏ hệ thống...
Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạnY tế - 1 ngày trước
Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.
Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bốY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.
Người phụ nữ 61 tuổi bị u bàng quang từ dấu hiệu nhiều người hay chủ quanSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Do chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo, bệnh nhân được đưa đến viện ở giai đoạn muộn, được chẩn đoán u bàng quang xâm lấn niệu quản.
Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạchBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người lạm dụng cà phê để tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm, sai cách có thể làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và nguy cơ đột quỵ.
Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo người bị hoại tử vô mạch cần kiêng rượu bia, đồ chiên rán và tăng cường thực phẩm giàu canxi, omega-3 để hỗ trợ xương khớp.
Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống nàyBệnh thường gặp
GĐXH - Thực phẩm nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hay ăn quá ngọt… chính là những thói quen âm thầm khiến gan nhiễm mỡ ngày càng trầm trọng.