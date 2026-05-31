4 món ăn mùa hè người sành ăn nào cũng phải nấu: Nguyên liệu chợ nào cũng có, nấu một lần là cả nhà mê, đặc biệt món thứ 3 ngọt lịm không cần mì chính
Mùa hè là lúc cơ thể cần "đặt nền móng" để khỏe mạnh suốt mùa nóng. Bớt ăn củ cải - cải trắng đã hết mùa, thay vào đó là 4 món dân dã này vừa rẻ, vừa ngon, vừa giúp xương chắc, chân tay có lực, tinh thần phấn chấn.
Người xưa có câu "ăn theo mùa nào thức nấy" - đến mùa hè, củ cải và cải trắng đã qua mùa, ăn vào vừa nhạt vừa không còn nhiều dưỡng chất. Đây là lúc các bà các mẹ trong gia đình thường rỉ tai nhau những món ăn giúp "dưỡng cốt", tức là bồi bổ xương khớp, để cả mùa hè đi đứng nhẹ nhàng, làm việc không mệt mỏi. Hôm nay xin chia sẻ với chị em 4 món ăn mùa hè rất quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản, mà ăn vào ai cũng tấm tắc khen.
1. Bò xào đậu tằm và hành tây - Món mặn đậm đà đưa cơm
Đậu tằm đầu mùa hạt căng mọng, có vị ngọt thanh tự nhiên, kết hợp với thịt bò mềm và hành tây thơm nồng là một combo cực kỳ đưa cơm. Cách làm rất đơn giản: thái thịt thăn bò hoặc bắp bò ngược thớ thành lát mỏng, ướp cùng chút xì dầu, rượu nấu ăn, một thìa nhỏ bột năng và dầu ăn, để khoảng 10-15 phút cho thịt thấm và mềm. Đậu tằm tươi bóc vỏ ngoài, bóc luôn lớp vỏ lụa bên trong cho dẻo hơn khi ăn. Hành tây bổ múi cau.
Bắc chảo lên bếp, đổ dầu nóng, cho thịt bò vào đảo nhanh tay đến khi vừa chuyển màu thì xúc ra ngay để bò không bị dai. Vẫn chảo đó, phi thơm hành tây đến khi hơi trong và dậy mùi, rồi cho đậu tằm vào xào cùng. Vì đậu tằm khó chín nếu chỉ xào khô, chị em rưới khoảng nửa bát nước nóng vào theo thành chảo, đậy nắp om 1-2 phút. Khi nước gần cạn, đậu chín mềm, đổ bò vào, nêm muối và một chút xíu đường để dậy vị, đảo đều trên lửa lớn rồi tắt bếp.
2. Mầm đậu Hà Lan xào tép khô - Thanh mát mà vẫn đậm vị
Mầm đậu Hà Lan đầu hè non mơn mởn, giòn ngọt đến mức cắn vào tưởng có nước. Kết hợp với tép khô giòn rụm là một món ăn vừa thanh mát vừa giàu canxi - đặc biệt tốt cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ.
Mầm đậu mua về nhặt bỏ cuống già, rửa sạch rồi để thật ráo nước - bước này quan trọng vì rau còn ướt sẽ thành món luộc chứ không phải xào. Tép khô (tép moi) ngâm nước ấm vài phút, rửa nhẹ để bớt mặn và sạch bụi, vớt ra vắt khô. Bắc chảo nóng, cho ít dầu, để lửa nhỏ rang tép khô đến khi hơi vàng và thơm dậy mùi biển. Lúc này vặn lửa lớn nhất, đổ mầm đậu vào đảo nhanh tay bằng đũa kết hợp xẻng, thấy rau vừa tái xanh là tắt bếp ngay, rắc chút muối rồi đảo thêm vài cái nhờ nhiệt còn lại trong chảo. Cả món chỉ mất 1-2 phút, lửa quá tay là rau ra nước, mất hết độ giòn.
3. Canh ngao nấu mướp - Ngọt lịm không cần mì chính
Trời nóng ra mồ hôi nhiều, ai cũng thèm bát canh thanh mát. Ngao rẻ mà ngọt, mướp mềm mát, hai thứ này nấu chung cho ra bát canh ngọt lừ tự nhiên đến mức không cần thêm bột ngọt.
Ngao mua về ngâm nước muối loãng có nhỏ vài giọt dầu ăn, để chỗ yên tĩnh khoảng 1-2 tiếng cho nhả hết cát. Mướp nên chọn loại mướp hương hoặc mướp ta, gọt vỏ, bổ miếng vừa ăn, ngâm nước cho khỏi thâm. Bắc nồi nước, thả vài lát gừng, đun sôi rồi đổ ngao vào, thấy ngao há miệng thì vớt ra ngay - đun lâu thịt ngao co lại, ăn dai và mất ngon. Nước luộc ngao đừng đổ đi - đó là nước cốt vàng óng, để lắng vài phút rồi nhẹ tay gạn lấy phần nước trong bên trên, bỏ phần cặn cát dưới đáy.
Đun lại nước ngao cho sôi, cho mướp vào nấu đến khi mướp chuyển trong và mềm, thả ngao đã tách vỏ vào, nêm chút muối, rắc hành lá và tiêu trắng là xong. Bát canh trong veo, thanh mát, húp một thìa là thấy cả người dịu lại.
4. Cá bò vàng kho đậu phụ - Đậm đà đưa cơm cả nhà
Cá kho đậu phụ là món "tủ" của nhiều gia đình, cá hút vị tương đậm đà, đậu phụ ngấm nước cá ngọt lừ, cắn vào là tứa nước.
Nên chọn cá nục, cá trích hoặc cá basa, cá bò vàng - thịt mềm, ít xương. Cá làm sạch, cắt khúc vừa ăn. Đậu phụ nên dùng loại đậu cứng (đậu Bắc), cắt khối vuông dày để khi kho không bị nát. Phi thơm hành, gừng, vài tép tỏi và một hoa hồi với dầu nóng, rồi cho một thìa to tương đậu nành (hoặc thay bằng nước hàng + nước mắm theo kiểu Việt) vào đảo trên lửa nhỏ cho tương chín dậy mùi - bước này không được bỏ qua vì tương sống ăn vào sẽ có vị gắt.
Khi tương đã thơm, rưới chút rượu nấu ăn và xì dầu, đổ nước sôi vào ngập cá và đậu. Cho cá và đậu phụ vào, đun lửa lớn cho sôi, hớt bọt rồi hạ lửa nhỏ liu riu khoảng 10-15 phút, không đậy kín nắp mà để hở một chút. Khi nước kho cạn còn khoảng một nửa, sánh lại, nếm thử độ mặn - thường tương và xì dầu đã đủ mặn nên không cần thêm muối. Tắt bếp, rắc nhiều hành lá hoặc rau mùi, bê cả nồi lên mâm. Thịt cá mềm tan trong miệng, đậu phụ rỗ tổ ong ngậm đầy nước kho, chan cơm thì cả nhà ăn không ngẩng đầu lên nổi.
Bốn món ăn trên đều dùng nguyên liệu rất quen thuộc, ra chợ nào cũng mua được. Cách làm cũng không cầu kỳ, chỉ là kho, xào, nấu canh quen tay. Sang tiết Tiểu mãn, chị em thử tạm gác củ cải - cải trắng sang một bên, đổi sang những món này, vừa thanh mát đưa cơm, vừa giúp cả nhà khỏe khoắn, chân tay có lực, tinh thần phơi phới suốt cả mùa hè.
Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ, làm sao để có món ăn an toàn, ngon miệng tại nhà?Mẹo nấu nướng - 16 giờ trước
GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt trên 40 độ C tại miền Bắc đang khiến món thịt một nắng trở thành “trào lưu” được nhiều gia đình thử làm tại nhà.
Tôi khiến cả nhà "tròn mắt" vì món ăn lần đầu nấu nhưng hương vị ngon tuyệt, ai cũng xì xụp húp sạch cả nước dùngĂn - 17 giờ trước
Đó là món ăn lần đầu tôi thử nấu và không ngờ nó ngon tới mức dù bên ngoài kia nắng nóng thế nào, cả nhà thi nhau xì xụp húp sạch không còn một giọt nước dùng nào.
Nắng nóng đỉnh điểm: 9 mẹo bảo quản thức ăn không bị ôi thiu, phòng độc mùa hèMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa hè là mùa nóng, oi bức chính vì thế các thức ăn trong nhà bạn rất nhanh bị ôi thiu và hư hỏng nặng. Bài viết này sẽ mách bạn 9 bí quyết giữ cho thức ăn luôn tươi ngon và không ôi thiu trong mùa hè này.
Đậu phụ đem sốt với thứ quả dạt dào mùa hè này, chua ngọt dẻo quánh, mát ruột lại giảm cholesterol cực tốtĂn - 1 ngày trước
Cách này giúp miếng đậu bên ngoài có lớp màng mỏng để ngấm sốt, nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm mịn, mọng nước như thạch.
Mẹo bù nước và điện giải cho cơ thể những ngày nắng nóngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ngoài việc uống nhiều nước lọc mỗi ngày, bạn cũng có thể bổ sung nước cho cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số giải pháp bù nước cho cơ thể trong những ngày hè nóng bức.
15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà NộiĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Những mâm cơm mùa hè chỉ quanh mức 100.000 đồng nhưng vẫn đầy đặn, ngon mắt của chị Phùng Hà (Hà Nội) dưới đây là gợi ý cho các chị em nội trợ vừa tiết kiệm chi phí giữa thời buổi giá cả leo thang vừa thay đổi thực đơn cho gia đình.
"Ăn để giảm đau:" Gợi ý thực đơn trong tuần cho người thoát vị đĩa đệm giúp cột sống dẻo dai, bớt nhức mỏiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là thực đơn cho người thoát vị đĩa đệm, giúp bạn làm dịu các cơn đau do dây thần kinh bị chèn ép và cải thiện sức khỏe xương khớp.
Món quen thuộc trên bàn ăn Việt được nghiên cứu chỉ ra có thể giúp đẩy lùi cao huyết ápĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đậu phụ, sữa đậu nành, tàu hũ hay các món ăn từ đậu vốn là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Ít ai ngờ rằng những món ăn dân dã này lại vừa được các nhà khoa học phát hiện có thể giúp giảm nguy cơ mắc cao huyết áp – căn bệnh đang ngày càng phổ biến ở người trẻ lẫn trung niên.
Sai lầm trong mâm cơm khiến bệnh loãng xương trở nặng, chạm nhẹ là nguy cơ chấn thươngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Để giúp kiểm soát bệnh loãng xương, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, trong đó cần chú ý kiêng một số loại thực phẩm sau.
Ăn xanh, sống chậm và cân bằng - “Healthy & Balanced” trở thành xu hướng sống mới của người trẻĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Xu hướng sống “Healthy & Balanced” (lành mạnh và cân bằng) đang trở thành lựa chọn của nhiều người hiện đại. Khám phá cách ăn uống lành mạnh, cân bằng giữa thể chất và tinh thần để duy trì sức khỏe tốt hơn.
13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'Ăn
GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.