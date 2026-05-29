Ăn xanh, sống chậm và cân bằng - “Healthy & Balanced” trở thành xu hướng sống mới của người trẻ
GĐXH – Xu hướng sống “Healthy & Balanced” (lành mạnh và cân bằng) đang trở thành lựa chọn của nhiều người hiện đại. Khám phá cách ăn uống lành mạnh, cân bằng giữa thể chất và tinh thần để duy trì sức khỏe tốt hơn.
Khám phá lối sống healthy & balanced
Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, áp lực công việc, tài chính và nỗi lo về tương lai khiến ngày càng nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, mất cân bằng cảm xúc. Sau giai đoạn suy thoái kinh tế, tinh giản nhân sự và sáp nhập, các vấn đề liên quan đến căng thẳng, rối loạn lo âu hay kiệt sức tinh thần cũng có xu hướng gia tăng rõ rệt, đặc biệt ở người trẻ.
Trong bối cảnh đó, xu hướng sống "Healthy & Balanced" ngày càng được nhiều người quan tâm như một cách giúp tái tạo năng lượng từ bên trong. Nhiều người bắt đầu thay đổi thói quen sống thông qua ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, hạn chế áp lực tinh thần và dành thời gian cho thiền định. Trên mạng xã hội, những nội dung liên quan đến "wellness", "healing" hay chăm sóc sức khỏe tinh thần thu hút lượng lớn người theo dõi.
Chị Phương Anh (Hà Nội) – người có hơn 12 năm theo đuổi lối sống ăn chay và thiền định cho rằng thiền không phải để tách mình khỏi cuộc sống hiện đại, mà là cách giúp bản thân giữ được sự cân bằng giữa guồng quay áp lực.
"Với tôi, thiền định không phải để trốn tránh cuộc sống hay buông bỏ mọi thứ. Đó là cách giúp tôi tái tạo năng lượng, giữ tinh thần ổn định và làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày", chị chia sẻ.
Theo chị Phương Anh, một trong những thay đổi rõ rệt nhất sau nhiều năm duy trì thiền định là khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn trước áp lực cuộc sống. Khi cơ thể thả lỏng và tâm trí tạm rời khỏi những xáo động thường ngày, cảm giác nhẹ nhõm và thư thái dần xuất hiện.
Các phương pháp thiền kết hợp cùng chuông xoay, rung động trị liệu hay âm thanh tần số hiện được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Tiếng chuông với tần số ổn định được cho là giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ giải tỏa căng thẳng và tạo cảm giác an yên.
Khác với hình dung về thiền truyền thống cần thời gian dài luyện tập, thiền âm thanh hướng đến sự thư giãn nhanh, đơn giản và dễ thực hành, phù hợp với người bận rộn. Chỉ khoảng 10 phút mỗi tối ngồi yên, lắng nghe tiếng chuông và tạm ngắt kết nối với áp lực công việc, mạng xã hội hay những dòng suy nghĩ tiêu cực tích tụ suốt cả ngày.
Tiếng chuông không đơn thuần là âm thanh thư giãn mà còn được xem như cách giúp cơ thể và tâm trí "căn chỉnh" lại trạng thái cân bằng sau một ngày dài căng thẳng. Những rung động đều đặn từ âm thanh giúp cơ thể thả lỏng, giảm cảm giác quá tải tinh thần và đưa tâm trí trở về trạng thái ổn định hơn.
Khi cơ thể thư giãn sâu, não bộ có xu hướng chuyển sang trạng thái sóng Alpha và Theta – trạng thái thường liên quan đến thư giãn và nghỉ ngơi sâu. Đây cũng là thời điểm tinh thần được phục hồi tốt hơn sau áp lực kéo dài.
"Chỉ cần 10 phút mỗi ngày, vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ, ngồi yên, tập trung vào hơi thở hay lắng nghe tiếng chuông cũng đủ giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều", chị Phương Anh nói.
Ăn uống lành mạnh theo hướng cân bằng, không cực đoan
Xu hướng "Healthy & Balanced" cũng đang tạo ra nhiều thay đổi trong thói quen ăn uống. Thay vì theo đuổi các chế độ ăn kiêng khắt khe hay cắt giảm cực đoan, xu hướng hiện nay tập trung vào sự cân bằng và lắng nghe nhu cầu thực sự của cơ thể.
Trong xu hướng "Healthy & Balanced", thực phẩm tươi, ít chế biến và có nguồn gốc tự nhiên được ưu tiên hàng đầu. Rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt và đạm thực vật ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong bữa ăn hằng ngày của người trẻ.
Đặc biệt, chế độ ăn thiên về thực vật mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa và hỗ trợ duy trì năng lượng ổn định. Không ít người lựa chọn ăn chay linh hoạt hoặc dành một vài ngày trong tuần để "ăn xanh", giúp cơ thể có thời gian cân bằng lại sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, "ăn lành mạnh" không còn đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn tinh bột, chất béo hay những món ăn yêu thích. Điều quan trọng hơn là lựa chọn thực phẩm chất lượng, ăn điều độ và duy trì thói quen phù hợp với thể trạng.
Duy trì chế độ ăn chay và thiền định nhiều năm, chị Phương Anh cũng cho rằng việc ăn uống theo hướng lành mạnh không nên trở thành áp lực. Sống cân bằng không đồng nghĩa với việc tự tạo áp lực phải "healthy" mọi lúc.
"Tôi không xem ăn chay là sự ép buộc hay kiêng khem. Điều quan trọng là cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng hơn, tinh thần tích cực hơn và duy trì được nguồn năng lượng tốt cho công việc lẫn cuộc sống", chị chia sẻ.
Một điểm đáng chú ý của xu hướng "Healthy & Balanced" là ăn uống linh hoạt. Lối sống này không đặt mục tiêu hoàn hảo tuyệt đối mà hướng tới sự duy trì lâu dài. Mọi người vẫn có thể tham gia những buổi tiệc, thưởng thức món ăn yêu thích hay tụ họp cùng bạn bè mà không mang tâm lý "tội lỗi" sau ăn uống.
"Chúng ta vẫn cần những buổi gặp gỡ bạn bè, những bữa ăn vui vẻ cùng gia đình hay những khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống. Điều quan trọng là biết cách đưa cơ thể và tinh thần quay trở lại trạng thái cân bằng sau đó. Sau những buổi cuối tuần tụ tập ăn uống vui vẻ bên người thân, hãy dành riêng ngày đầu tuần để "sống xanh" với một chế độ ăn hoàn toàn từ thực vật. Một đĩa salad rực rỡ sắc màu, một ly nước ép tươi mát hay một bát súp rau củ thanh đạm sẽ là món quà tuyệt vời giúp hệ tiêu hóa được thanh lọc, cơ thể nhẹ bẫng và sẵn sàng cho một tuần mới đầy năng suất" – chị chia sẻ.
Để bắt đầu theo xu hướng ăn uống "Healthy & Balanced", một thay đổi nhỏ được khuyến nghị như: Tăng rau xanh và trái cây trong khẩu phần ăn; Hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, nhiều đường và dầu mỡ; Uống đủ nước mỗi ngày; Ăn đúng giờ và ngủ đủ giấc; Dành một vài ngày trong tuần ưu tiên thực phẩm từ thực vật.
Không cần thay đổi quá đột ngột, mọi người có thể bắt đầu từ những thói quen nhỏ như ngủ sớm hơn, vận động nhẹ mỗi ngày, dành thời gian nghỉ ngơi cho tinh thần hoặc tăng cường rau xanh trong khẩu phần ăn.
Sai lầm trong mâm cơm khiến bệnh loãng xương trở nặng, chạm nhẹ là nguy cơ chấn thươngĂn - 15 phút trước
GĐXH - Để giúp kiểm soát bệnh loãng xương, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, trong đó cần chú ý kiêng một số loại thực phẩm sau.
Loại rau này đang vào mùa, nấu được nhiều món ngon, ăn thường xuyên giúp chống oxy hoá, đẹp da, chống nắng mùa hèĂn - 57 phút trước
Với tính ứng dụng đa dạng trong nấu ăn, loại rau này xứng đáng với xanh xưng "viên ngọc đỏ" trên bàn ăn gia đình. Mùa hè này hãy tận dụng nấu nhiều món ăn ngon cho gia đình thưởng thức nhé!
Không ngờ bí đao nấu thế này mới là sự kết hợp hoàn hảo, ăn với cơm ngon tuyệt vời!Ăn - 1 giờ trước
Món canh này sẽ khiến cả gia đình bạn nhanh chóng ăn hết sạch cơm trong nháy mắt. Đây quả thật là một bữa ăn ngon miệng hiếm có trong ngày hè nóng bức.
Loại quả đang vào mùa ngọt thơm, dễ ăn, làm nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thậnĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Quả dứa không chỉ có vị ngọt thanh, dễ ăn và có thể chế biến được nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận. Vào ngày hè, dứa đang là loại quả được bán nhiều với giá rẻ.
Người đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phảiĂn - 14 giờ trước
GĐXH - Nhiều người có thói quen xem ngăn đá tủ lạnh như một “chiếc két an toàn” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi. Thịt, cá, hải sản hay đồ ăn thừa cứ thế được tích trữ hết tháng này sang tháng khác với suy nghĩ chỉ cần còn đông đá là vẫn ăn được.
7 mâm cơm gia đình đơn giản mà đủ chất cho nhà 4 ngườiĂn - 14 giờ trước
GĐXH - Là một người yêu bếp và đam mê nấu ăn, chị Jun Nguyễn thường xuyên chia sẻ những món ăn, mâm cơm gia đình của mình với cộng đồng yêu bếp trên mạng xã hội.
Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ quaĂn - 16 giờ trước
GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt tại miền Bắc với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C đang khiến món thịt ba chỉ một nắng trở thành “hot trend” trên mạng xã hội.
Luộc trứng mà cho thêm 1 thìa này, bóc vỏ trơn tuồn tuột, còn thơm ngon hơn hẳnĂn - 16 giờ trước
Đây là nguyên liệu quen thuộc, có sẵn trong bếp của mỗi gia đình người Việt.
Thay vì thuốc hay thực phẩm chức năng: Lựa chọn tự nhiên cho sức khỏe gia đình từ góc nhìn của mẹĂn - 17 giờ trước
Với nhiều người mẹ, việc cân đối dinh dưỡng hàng ngày cho cả gia đình thường là một thử thách không nhỏ. Khi mỗi thành viên đều có những nhu cầu sức khỏe khác nhau, trong khi quỹ thời gian bận rộn khiến việc lên kế hoạch cho từng bữa ăn cân bằng trở nên khó khăn.
Trời nắng nóng cực đỉnh: Ra đường nhớ mang theo loại nước này để tránh sốc nhiệtĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Mùa hè với cái nắng gay gắt không chỉ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu không giữ đủ nước và làm mát cơ thể đúng cách. Dưới đây là những loại đồ uống mang theo khi trời nắng bạn không nên bỏ qua.
13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'Ăn
GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.