Ăn xanh, sống chậm và cân bằng - “Healthy & Balanced” trở thành xu hướng sống mới của người trẻ

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, áp lực công việc, tài chính và nỗi lo về tương lai khiến ngày càng nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, mất cân bằng cảm xúc. Sau giai đoạn suy thoái kinh tế, tinh giản nhân sự và sáp nhập, các vấn đề liên quan đến căng thẳng, rối loạn lo âu hay kiệt sức tinh thần cũng có xu hướng gia tăng rõ rệt, đặc biệt ở người trẻ.

Trong bối cảnh đó, xu hướng sống "Healthy & Balanced" ngày càng được nhiều người quan tâm như một cách giúp tái tạo năng lượng từ bên trong. Nhiều người bắt đầu thay đổi thói quen sống thông qua ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, hạn chế áp lực tinh thần và dành thời gian cho thiền định. Trên mạng xã hội, những nội dung liên quan đến "wellness", "healing" hay chăm sóc sức khỏe tinh thần thu hút lượng lớn người theo dõi.

Lối sống "Healthy & Balanced" đang hút giới trẻ. Ảnh PA

Chị Phương Anh (Hà Nội) – người có hơn 12 năm theo đuổi lối sống ăn chay và thiền định cho rằng thiền không phải để tách mình khỏi cuộc sống hiện đại, mà là cách giúp bản thân giữ được sự cân bằng giữa guồng quay áp lực.

"Với tôi, thiền định không phải để trốn tránh cuộc sống hay buông bỏ mọi thứ. Đó là cách giúp tôi tái tạo năng lượng, giữ tinh thần ổn định và làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày", chị chia sẻ.

Theo chị Phương Anh, một trong những thay đổi rõ rệt nhất sau nhiều năm duy trì thiền định là khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn trước áp lực cuộc sống. Khi cơ thể thả lỏng và tâm trí tạm rời khỏi những xáo động thường ngày, cảm giác nhẹ nhõm và thư thái dần xuất hiện.

Các phương pháp thiền kết hợp cùng chuông xoay, rung động trị liệu hay âm thanh tần số hiện được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Tiếng chuông với tần số ổn định được cho là giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ giải tỏa căng thẳng và tạo cảm giác an yên.

Khác với hình dung về thiền truyền thống cần thời gian dài luyện tập, thiền âm thanh hướng đến sự thư giãn nhanh, đơn giản và dễ thực hành, phù hợp với người bận rộn. Chỉ khoảng 10 phút mỗi tối ngồi yên, lắng nghe tiếng chuông và tạm ngắt kết nối với áp lực công việc, mạng xã hội hay những dòng suy nghĩ tiêu cực tích tụ suốt cả ngày.

Thiền cùng chuông là cách để "căn chỉnh" lại năng lượng sau một ngày dài.

Tiếng chuông không đơn thuần là âm thanh thư giãn mà còn được xem như cách giúp cơ thể và tâm trí "căn chỉnh" lại trạng thái cân bằng sau một ngày dài căng thẳng. Những rung động đều đặn từ âm thanh giúp cơ thể thả lỏng, giảm cảm giác quá tải tinh thần và đưa tâm trí trở về trạng thái ổn định hơn.

Khi cơ thể thư giãn sâu, não bộ có xu hướng chuyển sang trạng thái sóng Alpha và Theta – trạng thái thường liên quan đến thư giãn và nghỉ ngơi sâu. Đây cũng là thời điểm tinh thần được phục hồi tốt hơn sau áp lực kéo dài.

"Chỉ cần 10 phút mỗi ngày, vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ, ngồi yên, tập trung vào hơi thở hay lắng nghe tiếng chuông cũng đủ giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều", chị Phương Anh nói.

Ăn uống lành mạnh theo hướng cân bằng, không cực đoan

Xu hướng "Healthy & Balanced" cũng đang tạo ra nhiều thay đổi trong thói quen ăn uống. Thay vì theo đuổi các chế độ ăn kiêng khắt khe hay cắt giảm cực đoan, xu hướng hiện nay tập trung vào sự cân bằng và lắng nghe nhu cầu thực sự của cơ thể.

Trong xu hướng "Healthy & Balanced", thực phẩm tươi, ít chế biến và có nguồn gốc tự nhiên được ưu tiên hàng đầu. Rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt và đạm thực vật ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong bữa ăn hằng ngày của người trẻ.

Các bữa ăn đầy đủ các nhóm chất từ nguồn thực phẩm sạch giúp cơ thể hấp thu được dưỡng chất tốt nhất. Ảnh: TL

Đặc biệt, chế độ ăn thiên về thực vật mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa và hỗ trợ duy trì năng lượng ổn định. Không ít người lựa chọn ăn chay linh hoạt hoặc dành một vài ngày trong tuần để "ăn xanh", giúp cơ thể có thời gian cân bằng lại sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, "ăn lành mạnh" không còn đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn tinh bột, chất béo hay những món ăn yêu thích. Điều quan trọng hơn là lựa chọn thực phẩm chất lượng, ăn điều độ và duy trì thói quen phù hợp với thể trạng.

Duy trì chế độ ăn chay và thiền định nhiều năm, chị Phương Anh cũng cho rằng việc ăn uống theo hướng lành mạnh không nên trở thành áp lực. Sống cân bằng không đồng nghĩa với việc tự tạo áp lực phải "healthy" mọi lúc.

"Tôi không xem ăn chay là sự ép buộc hay kiêng khem. Điều quan trọng là cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng hơn, tinh thần tích cực hơn và duy trì được nguồn năng lượng tốt cho công việc lẫn cuộc sống", chị chia sẻ.

Một điểm đáng chú ý của xu hướng "Healthy & Balanced" là ăn uống linh hoạt. Lối sống này không đặt mục tiêu hoàn hảo tuyệt đối mà hướng tới sự duy trì lâu dài. Mọi người vẫn có thể tham gia những buổi tiệc, thưởng thức món ăn yêu thích hay tụ họp cùng bạn bè mà không mang tâm lý "tội lỗi" sau ăn uống.

"Chúng ta vẫn cần những buổi gặp gỡ bạn bè, những bữa ăn vui vẻ cùng gia đình hay những khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống. Điều quan trọng là biết cách đưa cơ thể và tinh thần quay trở lại trạng thái cân bằng sau đó. Sau những buổi cuối tuần tụ tập ăn uống vui vẻ bên người thân, hãy dành riêng ngày đầu tuần để "sống xanh" với một chế độ ăn hoàn toàn từ thực vật. Một đĩa salad rực rỡ sắc màu, một ly nước ép tươi mát hay một bát súp rau củ thanh đạm sẽ là món quà tuyệt vời giúp hệ tiêu hóa được thanh lọc, cơ thể nhẹ bẫng và sẵn sàng cho một tuần mới đầy năng suất" – chị chia sẻ.

Để bắt đầu theo xu hướng ăn uống "Healthy & Balanced", một thay đổi nhỏ được khuyến nghị như: Tăng rau xanh và trái cây trong khẩu phần ăn; Hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, nhiều đường và dầu mỡ; Uống đủ nước mỗi ngày; Ăn đúng giờ và ngủ đủ giấc; Dành một vài ngày trong tuần ưu tiên thực phẩm từ thực vật.

Không cần thay đổi quá đột ngột, mọi người có thể bắt đầu từ những thói quen nhỏ như ngủ sớm hơn, vận động nhẹ mỗi ngày, dành thời gian nghỉ ngơi cho tinh thần hoặc tăng cường rau xanh trong khẩu phần ăn.

