Đậu phụ đem sốt với thứ quả dạt dào mùa hè này, chua ngọt dẻo quánh, mát ruột lại giảm cholesterol cực tốt

Đậu phụ là món ăn "vua thanh nhiệt" vừa rẻ vừa mát trong mâm cơm mùa hè. Thế nhưng, nếu ngày nào cũng lặp đi lặp lại món đậu luộc nhạt nhẽo hay đậu rán ngập dầu béo ngậy, cả nhà nhìn thấy sẽ ngán ngẩm lắc đầu. Để đổi vị cho mâm cơm ngày nắng nóng 40 độ C, các bà nội trợ thông thái hãy thử đem đậu phụ kết hợp với thứ quả nhiệt đới đang chín rộ đầy chợ này. Hương vị chua ngọt bùng nổ, dẻo quánh của nước sốt sẽ biến bìa đậu bình dân thành món ngon đẳng cấp, cực tốt cho mạch máu.

Vị chua thanh mát tự nhiên của loại quả này không chỉ giúp tiêu hóa nhanh thức ăn, chống đầy bụng ngày nóng mà còn là "khắc tinh" của cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch rất tốt.

1. Tại sao đậu phụ sốt chanh leo (hoặc dứa) lại là "siêu phẩm" ngày hè?

Sự kết hợp giữa đậu phụ – protein thực vật thanh đạm và chanh leo (hoặc dứa) – loại quả dạt dào vitamin C là một công thức hoàn hảo về mặt dinh dưỡng lẫn ẩm thực:

Đánh tan cơn ngấy, kích thích tiêu hóa: Ngày nắng cơ thể rất lười tiết dịch vị, dẫn đến cảm giác chán ăn. Axit citric tự nhiên có trong chanh leo và dứa sẽ kích thích tuyến nước bọt và dịch vị dạ dày, giúp bạn thèm ăn trở lại, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa nhanh các món thịt cá nặng nề trong bữa cơm.

Hạ mỡ máu, giảm cholesterol cực đỉnh: Đậu phụ chứa chất isoflavone giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Khi được kết hợp với chanh leo – loại quả giàu chất xơ hòa tan và kali, món ăn này trở thành một "bộ lọc" tự nhiên cho mạch máu, giúp hạ huyết áp và làm mát cơ thể từ bên trong.

2. Công thức làm đậu phụ lướt ván sốt chua ngọt dẻo quánh

Món này làm cực nhanh, chỉ mất khoảng 7 - 10 phút là xong xuôi, người nấu không phải đứng lâu bên bếp lửa:

Chiên đậu lướt ván: Chọn đậu phụ mơ thật mềm mịn. Cắt miếng vuông vừa ăn. Mẹo nhỏ là hãy rán lướt ván – tức là chỉ chiên lửa lớn cho hai mặt vừa se vàng nhẹ là vớt ra ngay. Cách này giúp miếng đậu bên ngoài có lớp màng mỏng để ngấm sốt, nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm mịn, mọng nước như thạch.

Làm cốt sốt nhiệt đới:

Nếu dùng chanh leo: Cắt đôi 2 quả chanh leo, nạo lấy ruột, lọc qua rây để lấy phần nước cốt nguyên chất (có thể giữ lại một ít hạt để decor cho đẹp).

Nếu dùng dứa (thơm): Băm nhỏ hoặc xay nhuyễn 1/4 quả dứa chín, vắt lấy nước cốt.

Pha nước sốt "thần thánh": Hòa tan nước cốt quả với 1 thìa canh đường, 1/2 thìa cà phê muối, 1 thìa canh nước mắm ngon và 1 thìa cà phê tương ớt (để tạo vị cay nhẹ kích thích vị giác). Thêm 1 thìa cà phê bột năng để tạo độ sánh dẻo.

Sốt ngập vị: Phi thơm một ít hành ba-rô hoặc hành khô băm nhỏ với chút dầu ăn. Đổ hỗn hợp nước sốt vào đun sôi liu riu cho đến khi sốt bắt đầu chuyển màu trong và dẻo quánh lại. Trút toàn bộ đậu phụ rán lướt ván vào chảo, đảo nhẹ tay trong 1 phút cho sốt bao bọc đều quanh miếng đậu thì tắt bếp, rắc thêm chút hành hoa lên trên.

3. Thành quả đưa cơm: Ngoài dẻo quánh, trong mềm mịn thanh mát

Món đậu phụ sốt chanh leo múc ra đĩa có màu vàng cam rực rỡ, óng ả vô cùng bắt mắt. Từng miếng đậu ngập trong lớp sốt sền sệt, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của hương quả nhiệt đới, át hoàn toàn mùi dầu mỡ rán.

Cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được vị chua thanh, ngọt dịu của chanh leo thấm đẫm ở lớp vỏ ngoài, rồi đến lớp nhân đậu phụ bên trong mềm mướt, mát rượi tan ngay đầu lưỡi. Món này ăn cùng cơm nóng hay cơm nguội đều "bén" vô cùng, vị chua ngọt dẻo thơm khiến trẻ nhỏ lẫn người già đều mê mẩn, vét sạch đến giọt sốt cuối cùng trên đĩa mà bụng dạ vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát.

Không cần những nguyên liệu đắt đỏ, chỉ với vài bìa đậu phụ 10 nghìn đồng và hai quả chanh leo chua ngọt, bạn đã biến tấu thành một món ăn vừa lạ miệng, vừa bắt mắt lại siêu bổ dưỡng cho ngày hè. Sự thông minh trong cách đổi mới thực đơn này chính là bí quyết giữ lửa cho mâm cơm gia đình luôn mát lành qua mùa bão táp nắng nóng. Chiều nay hãy trổ tài làm thử ngay món này nhé!