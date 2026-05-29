Món quen thuộc trên bàn ăn Việt được nghiên cứu chỉ ra có thể giúp đẩy lùi cao huyết áp

Thứ sáu, 10:01 29/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Đậu phụ, sữa đậu nành, tàu hũ hay các món ăn từ đậu vốn là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Ít ai ngờ rằng những món ăn dân dã này lại vừa được các nhà khoa học phát hiện có thể giúp giảm nguy cơ mắc cao huyết áp – căn bệnh đang ngày càng phổ biến ở người trẻ lẫn trung niên.

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Nutrition Prevention & Health, cho thấy việc tiêu thụ các loại đậu thường xuyên, đặc biệt là đậu nành, có liên quan đến nguy cơ mắc cao huyết áp thấp hơn đáng kể.

Nghiên cứu do Michael Metoudi cùng các cộng sự tại King's College London thực hiện.

Người ăn nhiều đậu có nguy cơ cao huyết áp thấp hơn rõ rệt

Theo nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích tổng hợp dữ liệu từ 12 nghiên cứu sức khỏe lớn tại nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Pháp và Anh với hàng trăm nghìn người tham gia.

Kết quả cho thấy những người ăn nhiều các loại đậu có nguy cơ mắc cao huyết áp thấp hơn trung bình 16% so với nhóm ăn ít.

Đặc biệt, hiệu quả nổi bật nhất được ghi nhận ở nhóm thường xuyên sử dụng thực phẩm từ đậu nành như: Sữa đậu nành; Đậu phụ; Tàu hũ; Tempeh Natto.

Những người tiêu thụ nhiều nhóm thực phẩm này có nguy cơ cao huyết áp thấp hơn tới 19%.

Đáng chú ý, khi lượng đậu tiêu thụ đạt khoảng 170g mỗi ngày, mức giảm nguy cơ có thể lên tới 30%.

Món ăn từ đậu giúp giảm cao huyết áp hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 1.

Vì sao các loại đậu giúp hạ huyết áp?

Theo các nhà khoa học, đậu nành và nhiều loại đậu khác như đậu xanh, đậu Hà Lan hay đậu lăng chứa lượng lớn kali, magie và chất xơ – những dưỡng chất nổi tiếng có lợi cho tim mạch và huyết áp.

Kali giúp cơ thể đào thải bớt natri dư thừa, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp. Trong khi đó, magie góp phần thư giãn thành mạch máu, còn chất xơ giúp cải thiện sức khỏe chuyển hóa và giảm nguy cơ viêm.

Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây cũng phát hiện quá trình lên men chất xơ hòa tan trong các loại đậu có thể tạo ra axit béo chuỗi ngắn – hợp chất giúp hỗ trợ giãn nở mạch máu và cải thiện tuần hoàn.

Riêng với đậu nành, thành phần isoflavone được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng. Đây là hoạt chất thực vật đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có tác dụng hỗ trợ giảm huyết áp và bảo vệ hệ tim mạch.

Món ngon với các loại đậu, hỗ trợ đẩy lùi cao huyết áp

Món ăn từ đậu giúp giảm cao huyết áp hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 2.

Chè đậu đen lê.

Món ăn từ đậu giúp giảm cao huyết áp hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 3.

Nước uống từ đậu nành.

Món ăn từ đậu giúp giảm cao huyết áp hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 4.

Thịt băm hấp đậu nành.

Món ăn từ đậu giúp giảm cao huyết áp hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 5.

Đậu hà lan xào tôm.

Món ăn từ đậu giúp giảm cao huyết áp hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 6.

Đậu nành xào thịt gà.

Món ăn từ đậu giúp giảm cao huyết áp hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 7.

Sườn heo hấp đậu đen.

Món ăn từ đậu giúp giảm cao huyết áp hiệu quả cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 8.

Canh súp lơ xanh, đậu ngự hầm xương.

Vì sao người xưa dặn 'mùa hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ'?

GĐXH - Có 3 loại "cỏ dại" được nhắc đến nhiều nhất, hiện nay vẫn rất dễ tìm ở chợ Việt.

Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

GĐXH - Rửa thịt gà trước khi nấu là thói quen rất phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Không ít người cho rằng phải xối nước thật kỹ mới loại bỏ được vi khuẩn, bụi bẩn hay mùi tanh còn sót lại trên thịt sống. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm lại cảnh báo đây có thể là sai lầm khiến vi khuẩn phát tán khắp gian bếp mà nhiều người không hề hay biết.


Vì sao người xưa dặn 'mùa hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ'?

10 phút nấu xong món canh chua mực thơm mát ngon cơm ngày hè

Đồ uống ngon làm từ mướp đắng, đẹp da, cực hợp ngày nắng nóng

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

Người bị đau lưng nên ăn và kiêng ăn gì để tránh nguy cơ thoát vị đĩa đệm?

Sai lầm trong mâm cơm khiến bệnh loãng xương trở nặng, chạm nhẹ là nguy cơ chấn thương

GĐXH - Để giúp kiểm soát bệnh loãng xương, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, trong đó cần chú ý kiêng một số loại thực phẩm sau.

Ăn xanh, sống chậm và cân bằng - “Healthy & Balanced” trở thành xu hướng sống mới của người trẻ

GĐXH – Xu hướng sống “Healthy & Balanced” (lành mạnh và cân bằng) đang trở thành lựa chọn của nhiều người hiện đại. Khám phá cách ăn uống lành mạnh, cân bằng giữa thể chất và tinh thần để duy trì sức khỏe tốt hơn.

Loại rau này đang vào mùa, nấu được nhiều món ngon, ăn thường xuyên giúp chống oxy hoá, đẹp da, chống nắng mùa hè

Với tính ứng dụng đa dạng trong nấu ăn, loại rau này xứng đáng với xanh xưng "viên ngọc đỏ" trên bàn ăn gia đình. Mùa hè này hãy tận dụng nấu nhiều món ăn ngon cho gia đình thưởng thức nhé!

Không ngờ bí đao nấu thế này mới là sự kết hợp hoàn hảo, ăn với cơm ngon tuyệt vời!

Món canh này sẽ khiến cả gia đình bạn nhanh chóng ăn hết sạch cơm trong nháy mắt. Đây quả thật là một bữa ăn ngon miệng hiếm có trong ngày hè nóng bức.

Loại quả đang vào mùa ngọt thơm, dễ ăn, làm nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận

GĐXH - Quả dứa không chỉ có vị ngọt thanh, dễ ăn và có thể chế biến được nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận. Vào ngày hè, dứa đang là loại quả được bán nhiều với giá rẻ.

Người đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phải

GĐXH - Nhiều người có thói quen xem ngăn đá tủ lạnh như một “chiếc két an toàn” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi. Thịt, cá, hải sản hay đồ ăn thừa cứ thế được tích trữ hết tháng này sang tháng khác với suy nghĩ chỉ cần còn đông đá là vẫn ăn được.

7 mâm cơm gia đình đơn giản mà đủ chất cho nhà 4 người

GĐXH - Là một người yêu bếp và đam mê nấu ăn, chị Jun Nguyễn thường xuyên chia sẻ những món ăn, mâm cơm gia đình của mình với cộng đồng yêu bếp trên mạng xã hội.

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ qua

GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt tại miền Bắc với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C đang khiến món thịt ba chỉ một nắng trở thành “hot trend” trên mạng xã hội.

Luộc trứng mà cho thêm 1 thìa này, bóc vỏ trơn tuồn tuột, còn thơm ngon hơn hẳn

Đây là nguyên liệu quen thuộc, có sẵn trong bếp của mỗi gia đình người Việt.

Thay vì thuốc hay thực phẩm chức năng: Lựa chọn tự nhiên cho sức khỏe gia đình từ góc nhìn của mẹ

Với nhiều người mẹ, việc cân đối dinh dưỡng hàng ngày cho cả gia đình thường là một thử thách không nhỏ. Khi mỗi thành viên đều có những nhu cầu sức khỏe khác nhau, trong khi quỹ thời gian bận rộn khiến việc lên kế hoạch cho từng bữa ăn cân bằng trở nên khó khăn.

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởng

Vì sao người xưa dặn 'mùa hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ'?

Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhà

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
