Món quen thuộc trên bàn ăn Việt được nghiên cứu chỉ ra có thể giúp đẩy lùi cao huyết áp
GĐXH - Đậu phụ, sữa đậu nành, tàu hũ hay các món ăn từ đậu vốn là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Ít ai ngờ rằng những món ăn dân dã này lại vừa được các nhà khoa học phát hiện có thể giúp giảm nguy cơ mắc cao huyết áp – căn bệnh đang ngày càng phổ biến ở người trẻ lẫn trung niên.
Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Nutrition Prevention & Health, cho thấy việc tiêu thụ các loại đậu thường xuyên, đặc biệt là đậu nành, có liên quan đến nguy cơ mắc cao huyết áp thấp hơn đáng kể.
Nghiên cứu do Michael Metoudi cùng các cộng sự tại King's College London thực hiện.
Người ăn nhiều đậu có nguy cơ cao huyết áp thấp hơn rõ rệt
Theo nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích tổng hợp dữ liệu từ 12 nghiên cứu sức khỏe lớn tại nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Pháp và Anh với hàng trăm nghìn người tham gia.
Kết quả cho thấy những người ăn nhiều các loại đậu có nguy cơ mắc cao huyết áp thấp hơn trung bình 16% so với nhóm ăn ít.
Đặc biệt, hiệu quả nổi bật nhất được ghi nhận ở nhóm thường xuyên sử dụng thực phẩm từ đậu nành như: Sữa đậu nành; Đậu phụ; Tàu hũ; Tempeh Natto.
Những người tiêu thụ nhiều nhóm thực phẩm này có nguy cơ cao huyết áp thấp hơn tới 19%.
Đáng chú ý, khi lượng đậu tiêu thụ đạt khoảng 170g mỗi ngày, mức giảm nguy cơ có thể lên tới 30%.
Vì sao các loại đậu giúp hạ huyết áp?
Theo các nhà khoa học, đậu nành và nhiều loại đậu khác như đậu xanh, đậu Hà Lan hay đậu lăng chứa lượng lớn kali, magie và chất xơ – những dưỡng chất nổi tiếng có lợi cho tim mạch và huyết áp.
Kali giúp cơ thể đào thải bớt natri dư thừa, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp. Trong khi đó, magie góp phần thư giãn thành mạch máu, còn chất xơ giúp cải thiện sức khỏe chuyển hóa và giảm nguy cơ viêm.
Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây cũng phát hiện quá trình lên men chất xơ hòa tan trong các loại đậu có thể tạo ra axit béo chuỗi ngắn – hợp chất giúp hỗ trợ giãn nở mạch máu và cải thiện tuần hoàn.
Riêng với đậu nành, thành phần isoflavone được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng. Đây là hoạt chất thực vật đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có tác dụng hỗ trợ giảm huyết áp và bảo vệ hệ tim mạch.
