7 mâm cơm gia đình đơn giản mà đủ chất cho nhà 4 người

Không phải những món cao lương mỹ vị hay trình bày cầu kỳ như nhà hàng, điều khiến nhiều người yêu thích các bài đăng của chị lại nằm ở sự gần gũi, ấm áp và rất đời thường.

Những mâm cơm chị Jun Nguyễn chuẩn bị thường là các món ăn quen thuộc của gia đình Việt, với nguyên liệu dễ tìm, cách nấu đơn giản nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng và mang cảm giác ngon miệng, dễ ăn. Từ bát canh rau thanh mát, đĩa cá kho đậm đà cho tới những món xào dân dã, tất cả đều gợi cảm giác thân thuộc của bữa cơm nhà.

Chị chia sẻ: “Những món ăn em nấu thường rất đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, cách nấu nhanh gọn nhưng vẫn đủ chất, ngon lành, mọi người trong gia đình rất thích thú. Những mâm cơm nhà không cầu kỳ hoa mỹ nhưng tràn đầy tình yêu thương”.

Có lẽ cũng chính vì sự chân thật ấy mà nhiều người tìm thấy sự đồng cảm trong những bài viết của chị. Giữa cuộc sống hiện đại bận rộn, khi nhiều gia đình không còn duy trì được thói quen ăn cơm cùng nhau mỗi ngày, hình ảnh những mâm cơm giản dị nhưng ấm cúng lại càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu và bình yên.

Với chị Jun Nguyễn, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là không gian giữ lửa cho gia đình. Mỗi món ăn đều chứa đựng sự quan tâm dành cho chồng con và niềm vui rất riêng của người phụ nữ yêu chăm sóc tổ ấm.

Không ít thành viên trong cộng đồng yêu bếp cho biết họ thích theo dõi những chia sẻ của chị vì cảm giác “rất thật”, không áp lực phải nấu ăn cầu kỳ hay chạy theo những mâm cơm đắt đỏ trên mạng xã hội. Thay vào đó là cảm hứng để quay về với những bữa cơm gia đình giản dị nhưng đủ đầy yêu thương.

Bởi sau cùng, điều làm nên giá trị của một mâm cơm không nằm ở sự sang trọng, mà chính là cảm giác mọi người muốn ngồi lại bên nhau, ăn ngon miệng và cảm nhận được sự chăm chút từ người nấu.

Gợi ý 7 mâm cơm gia đình đủ chất

