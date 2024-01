Quyền lợi các nhà đầu tư sẽ được giải quyết thế nào sau khi cựu Chủ tịch Sen Tài Thu bị bắt?

Thủ đoạn tinh vi



Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội đã bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra bước đầu, xác định từ đầu năm 2020 Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh do đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của của hệ thống Sen Tài Thu nên đã vay nợ số tiền khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Năm 2022, Nguyễn Thị Thùy Linh đã bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương (khi đó là Tổng Giám đốc) nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần. Các đối tượng đưa ra nhiều thông tin gian dối về tình hình hoạt động lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng, chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần. Đồng thời sử dụng cổ phần cá nhân của Phạm Thị Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư.

Bị can Phạm Thị Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Để thu hút nhà đầu tư, Nguyễn Thị Lan Hương đã xây dựng đội ngũ sale (nhân viên tư vấn, bán hàng, kêu gọi đầu tư) và chính sách trả thưởng hoa hồng % trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký. Đội ngũ sale này hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… có sẵn lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả, gửi tiết kiệm.

Với danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu và kế hoạch kinh doanh hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở có doanh thu "khủng", lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất gửi tiết kiệm, đội ngũ sale đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Theo kết quả điều tra sơ bộ xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu.

Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7 -30% cho các sale, số còn lại Linh, Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, các mối cho vay do Nguyễn Thị Lan Hương mang về. Đến thời điểm hiện tại, công ty không còn khả năng thanh toán.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và các đối tượng có liên quan.

Quyền lợi người bị hại sẽ được giải quyết thế nào?

Bày tỏ quan điểm về vụ việc, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về doanh thu, dự án để huy động vốn rồi mất khả năng thanh toán thì việc bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không tránh khỏi.

Với thương hiệu lâu năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu nên Sen Tài Thu được nhiều người tin rằng làm ăn có lãi. Do hình thức tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, bài bản, chất lượng dịch vụ tốt nên nhiều khách hàng, nhà đầu tư sẵn sàng góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp này.

Sen Tài Thu là thương hiệu về chăm sóc sức khỏe được nhiều người biết tới. Ảnh: Internet

Lợi dụng sự tin tưởng đó, bà Hòa cùng cộng sự đã huy động vốn rất nhanh chóng thông qua những người môi giới, phát triển hệ thống. Đặc biệt là đội ngũ tư vấn viên với nhiều chiêu thức câu dụ nhà đầu tư, trả lãi cao, dịch vụ chu đáo, kế hoạch kinh doanh khả thi bằng các "bánh vẽ" từ thương hiệu Sen Tài Thu đã khiến nhiều khách hàng "sập bẫy".

Trên thực tế, pháp luật Việt Nam không cấm doanh nghiệp huy động vốn. Tuy nhiên, việc huy động vốn phải công khai, minh bạch, sử dụng vốn đúng mục đích và không được phép đưa ra thông tin gian dối để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn. Trường hợp đưa ra thông tin gian dối để các nhà đầu tư góp vốn nhưng lại sử dụng vốn vào mục đích bất hợp pháp hoặc sử dụng sai mục đích dẫn đến mất khả năng thanh toán thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với số tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 500.000.000 đồng trở lên thì người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự với chế tài là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Trong vụ án trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội, tính chất hành vi của các đối tượng. Đối với những cá nhân của doanh nghiệp này mà biết rõ những thông tin không có thật nhưng vẫn thống nhất, cùng nhau đưa ra để các nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền vào thì đều có thể bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm. Còn đối với những cá nhân không biết là thông tin gian dối đã vô tình giúp sức cho các đối tượng lừa đảo, không được hưởng lợi thì không bị xử lý hình sự. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ phân loại để xác định vai trò của từng vị trí trong hệ thống này liên quan đến hoạt động huy động vốn để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều đáng nói trong vụ việc trên là số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tiền này đang tồn tại ở dạng nào để xác định hướng xử lý. Mặt khác, cơ quan chức năng sẽ tiến hành niêm phong, kê biên, phong tỏa những tài sản có liên quan đến tội phạm của doanh nghiệp này nhằm bảo vệ quyền lợi cho người bị hại.

Ts.Ls Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm về vụ việc

Quá trình điều tra vụ án này, nếu các bị can hoặc những người thân thích của bị can tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả thì được xem là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Việc bồi thường khắc phục hậu quả có thể là một phần hoặc toàn bộ hậu quả tùy thuộc vào khả năng và thái độ nhận thức của bị can.

Trong trường hợp bị can và những người thân thích của bị can không tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế để thu hồi tài sản phải trả lại cho những người bị hại.

Những người đã góp tiền vào doanh nghiệp này theo hình thức góp vốn, cho vay hoặc các giao dịch khác mà thấy rằng mình đã bị lừa đảo, có thể liên hệ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát TP Hà Nội để được đề nghị tham gia tố tụng với vai trò là người bị hại, đồng thời được quyền đưa ra các tài liệu đồ vật chứng cứ, yêu cầu để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, giải quyết.

Trường hợp kết thúc hoạt động tố tụng mà những người bị hại vẫn chưa nhận được tiền thì trong phiên xét xử vụ án hình sự sau này, người bị hại có quyền đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại, buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt và những thiệt hại khác nếu có. Khi bản án hình sự có hiệu lực pháp luật mà các bị cáo không tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả thì người bị hại có quyền căn cứ vào bản án đã có hiệu lực pháp luật để yêu cầu cơ quan thi hành án cưỡng chế thi hành án.