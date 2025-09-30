Mới nhất
Ăn trái cây buổi sáng: Bí quyết giảm cân hay nguy cơ tiềm ẩn?

Thứ ba, 07:19 30/09/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Ăn sáng bằng trái cây giúp giảm cân, nhưng có rủi ro. Khám phá cách kết hợp dinh dưỡng để giảm cân hiệu quả và an toàn.

Trong nhịp sống bận rộn, nhiều người lựa chọn trái cây cho bữa sáng để vừa tiện lợi, vừa hỗ trợ giảm cân. Trái cây vốn giàu vitamin, chất xơ, lại ít calo, vì vậy được coi là "bạn đồng hành" của những ai muốn kiểm soát cân nặng. 

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, nếu ăn trái cây không đúng cách, cơ thể có thể đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe không ngờ.

Ăn trái cây buổi sáng: Bí quyết giảm cân hay nguy cơ tiềm ẩn? - Ảnh 1.

Trái cây giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng mà không làm tăng nhiều calo.

Lợi ích và hạn chế khi ăn sáng bằng trái cây để giảm cân

Lợi ích khi ăn sáng bằng trái cây để giảm cân

Trái cây cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp cơ thể nạp năng lượng mà không tăng quá nhiều calo. 

Ăn sáng bằng trái cây hỗ trợ hấp thụ các dưỡng chất thiết yếu, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe làn da. Chất xơ trong trái cây còn tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cơn thèm ăn và hạn chế lượng thực phẩm tiêu thụ trong ngày. 

Một số loại như bưởi, táo hay dâu tây chứa enzyme hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa, góp phần nâng cao hiệu quả giảm cân.

Ăn trái cây buổi sáng: Bí quyết giảm cân hay nguy cơ tiềm ẩn? - Ảnh 2.

Có thể kết hợp ăn sáng hoa quả với sữa chua.

Hạn chế khi ăn sáng bằng trái cây ít ai biết

Tuy nhiên, nếu duy trì bữa sáng chỉ với trái cây trong thời gian dài, cơ thể dễ thiếu hụt protein và chất béo lành mạnh, hai dưỡng chất quan trọng giúp giữ cơ bắp, duy trì chức năng não và cung cấp năng lượng bền vững. 

Một số loại trái cây có chỉ số đường huyết cao như chuối, xoài hay nho có thể làm đường huyết tăng nhanh, khiến bạn đói sớm và ăn nhiều hơn sau đó. Đồng thời, các loại trái cây giàu acid như cam, chanh, dứa có thể kích thích dạ dày, không phù hợp với người mắc viêm loét dạ dày hoặc trào ngược acid.

Ngoài ra, bữa sáng chỉ gồm trái cây thường không đủ năng lượng cho cả ngày làm việc, dẫn đến mệt mỏi và giảm khả năng tập trung. Việc tiêu thụ nhiều fructose mà không kiểm soát cũng tiềm ẩn nguy cơ rối loạn chuyển hóa lâu dài.

Cách ăn sáng bằng trái cây để giảm cân hiệu quả

BSCK II Nguyễn Viết Quỳnh Thư - Chuyên khoa dinh dưỡng, y học thể thao khuyến nghị giảm cân hợp lý và an toàn bằng nhiều cách như tập luyện, dinh dưỡng, trong đó có việc thay đổi thói quen ăn uống, lựa chọn những thực phẩm phù hợp. Cần lưu ý nhóm trái cây cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất nhưng vẫn cung cấp đường fructose, do đó chỉ ăn lượng trái cây không quá 100 g cho mỗi bữa ăn, nếu ăn quá nhiều cũng không tốt cho giảm cân.

Thay vì chỉ dùng trái cây đơn thuần cho bữa sáng, bạn có thể kết hợp cùng các nguồn protein như sữa chua không đường, hạt chia hoặc bơ hạnh nhân. Cách này không chỉ bổ sung đầy đủ dưỡng chất mà còn giúp kéo dài cảm giác no và ổn định lượng đường huyết.

Ăn trái cây buổi sáng: Bí quyết giảm cân hay nguy cơ tiềm ẩn? - Ảnh 3.

Bạn có thể chọn salad hoa quả kết hợp với các thực phẩm giàu protein để tăng dưỡng chất cho cơ thể.

Đồng thời, ưu tiên những loại trái cây ít đường như bưởi, táo, dâu tây hay lê để kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể. Đây là phương pháp hỗ trợ giảm cân hiệu quả và duy trì sức khỏe lâu dài.

Bạn cũng có thể kết hợp trái cây với ngũ cốc nguyên cám hoặc yến mạch. Nhóm thực phẩm này cung cấp chất xơ hòa tan và protein thực vật, giúp duy trì năng lượng bền vững mà không lo tăng cân.

Ngoài ra, đa dạng hóa thực đơn là chìa khóa. Ví dụ, làm sinh tố trái cây với sữa hạt, hoặc kết hợp trái cây tươi cùng các loại hạt sẽ cung cấp thêm chất béo lành mạnh và nhiều vi chất thiết yếu, giúp bữa sáng vừa ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng.

Ăn trái cây buổi sáng: Bí quyết giảm cân hay nguy cơ tiềm ẩn? - Ảnh 4.

Có thể sử dụng các loại rau củ nhiều chất xơ để làm smoothie.

Lưu ý khi ăn sáng bằng trái cây

- Không ăn trái cây chứa nhiều acid khi bụng quá đói: Người có tiền sử viêm loét dạ dày hoặc trào ngược acid, hãy tránh ăn các loại quả như cam, chanh... vào buổi sáng khi bụng rỗng.

- Tránh ăn trái cây quá nhiều đường: Các loại trái cây có chỉ số đường huyết cao như xoài, nho có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu, dẫn đến cảm giác đói nhanh hơn và dễ thèm ăn các thực phẩm khác. Thay vào đó, nên chọn bưởi, dâu tây, việt quất, lê...

- Không thay thế hoàn toàn bữa sáng bằng trái cây: Dù trái cây tốt cho sức khỏe, nhưng nếu chỉ ăn trái cây mà không bổ sung các nhóm thực phẩm khác sẽ có nguy cơ bị thiếu hụt dưỡng chất cần thiết. Một bữa sáng cân bằng nên bao gồm trái cây kết hợp với protein và chất béo tốt để cung cấp đủ năng lượng cho cả ngày.

- Kiểm soát lượng trái cây tiêu thụ: Mặc dù trái cây chứa nhiều vitamin và chất xơ nhưng ăn quá nhiều có thể dẫn đến dư thừa fructose, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, gây tăng cân nếu không kiểm soát.

Trái cây giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng mà không làm tăng nhiều calo.

Bảo An
Top