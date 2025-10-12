Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Cách ăn trứng vào bữa sáng tốt nhất cho sức khỏe

Trứng từa lâu đã là một lựa chọn phổ biến của các bà nội trợ khi chuẩn bị bữa sáng tại nhà nhờ vào giá trị dinh dưỡng cao và sự tiện lợi.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị nên có một nguồn protein lành mạnh vào bữa sáng, đặc biệt đối với trẻ em và người lớn tuổi.

Theo nghiên cứu, trứng là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu, cùng với các vi chất như vitamin D, B12, choline và lutein.

Ảnh minh họa.

Một quả trứng luộc chứa khoảng 70 kcal và 6g protein – lượng vừa đủ để giúp duy trì cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và ổn định đường huyết trong buổi sáng.

Một nghiên cứu được đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy những người ăn 1–2 quả trứng vào bữa sáng, kết hợp với rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt, có mức insulin ổn định và chỉ số khối cơ thể (BMI) khỏe mạnh hơn so với người bỏ bữa sáng hoặc chỉ ăn tinh bột.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn tiêu thụ không quá 1 quả trứng mỗi ngày, nhất là với người có nguy cơ tim mạch cao.

Tránh ăn trứng chiên với nhiều dầu hoặc ăn kèm thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, vì sẽ làm tăng cholesterol xấu (LDL).

Các bà nội trợ có thể tham khảo bữa sáng lý tưởng với trứng nên là 1–2 quả trứng luộc, ăn kèm rau và ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế chất béo, natri. Cách ăn này vừa cung cấp năng lượng, vừa đảm bảo lợi ích sức khỏe lâu dài.

4 nhóm người không nên ăn trứng

Người mắc bệnh tim mạch

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Western (Canada) cho thấy rằng, ăn 3 quả trứng một tuần có thể làm các mảng bám ở thành động mạch dày lên. Các mảng bám này sẽ thu hẹp không gian bên trong động mạch, khiến máu chảy qua khó khăn hơn, buộc trái tim phải bơm mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Thêm vào đó, những mảng bám có thể vỡ ra, hình thành các cục máu đông chặn dòng chảy của máu, gây đột quỵ hoặc đau tim. Ngoài ra, hàm lượng cholesterol cao trong trứng gà cũng không tốt cho người bị bệnh xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành vì làm thu hẹp, tắc nghẽn động mạch vành.

Người mắc bệnh sỏi mật

Trứng gà là thức ăn có hàm lượng đạm rất cao, trong khi đó, do sự kích thích của viên sỏi lâu ngày trong túi mật, chức năng co bóp của túi mật của người bệnh sẽ yếu dần, nếu người bệnh dùng thức ăn có hàm lượng đạm như trứng gà, đường ruột sẽ tiết nhiều chất làm co bóp túi mật, khiến túi mật vốn đã bị bệnh phải làm việc quá tải, từ đó sinh ra các triệu chứng lâm sàng như: gây đau đớn, nôn mửa…

Ảnh minh họa

Người bị tiêu chảy

Nhiều người cho rằng khi bị tiêu chảy, người bệnh sẽ mất nước và chất dinh dưỡng nên cần bồi bổ cơ thể bằng cách ăn nhiều trứng gà. Thật ra, đây là quan niệm sai lầm. Bởi khi bị tiêu chảy, dịch tiêu hóa sẽ tiết ra ít hơn, hoạt tính men tiêu hóa bị giảm nên việc hấp thu chất mỡ, đạm và đường thường bị rối loạn. Cho nên, việc bổ sung trứng gà (thực phẩm giàu đạm và chất béo) cho người bệnh không những sẽ làm mất đi tác dụng bổ dưỡng cơ thể, mà ngược lại còn làm cho tình trạng bệnh càng nặng thêm.

Người đang bị sốt

Thành phần chủ yếu của trứng gà là chất đạm, trong đó, chủ yếu là nhóm chất đạm có thành phần đơn giản và luôn ở trạng thái hòa tan nên rất dễ hấp thu vào cơ thể, dù vậy, sau khi ăn chúng sẽ tạo ra nhiệt lượng rất cao. Do đó, nếu cơ thể đã bị sốt lại còn ăn trứng gà sẽ làm cho nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng, làm tình trạng sốt càng thêm trầm trọng, rất khó hạ sốt. Chính vì vậy, khi chăm sóc người bị sốt, người nhà bệnh nhân nên tránh thêm trứng gà vào thực đơn bổ sung dinh dưỡng.

Điều cần tránh khi ăn trứng để bảo vệ sức khỏe

- Sau khi ăn trứng không nên uống trà do axit tannic trong trà khi kết hợp với protein của trứng có thể dẫn đến tình trạng khó tiêu.

- Không nên ăn trứng kèm với đậu nành, vì có thể làm cản trở quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể.

- Không nên ăn trứng sống hoặc trứng lòng đào, vì có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc. Tuy nhiên, bạn cũng không nên luộc trứng quá kỹ vì vô tình làm mất đi một số chất dinh dưỡng quan trọng trong trứng.

- Không nên sử dụng trứng khi đã để qua đêm.

Cách ăn trứng buổi sáng không làm tăng cholesterol, an toàn và tốt nhất cho sức khỏe GĐXH - Nếu sáng nào cũng chỉ ăn trứng mà không kết hợp thêm các loại thực phẩm khác, cơ thể sẽ dần thiếu hụt những dưỡng chất thiết yếu...



