4 thực phẩm màu vàng là 'tứ bảo' cân bằng nội tiết tố, 'chống già' cực nhạy cho nữ giới
Chế độ ăn uống ảnh hưởng rất lớn tới nội tiết tố, tốc độ lão hóa của chị em phụ nữ. Nhất là chị em bước vào giai đoạn tiền mãn kinh với những thay đổi lớn về nội tiết, tốc độ lão hóa.
Với phụ nữ, nội tiết tố giống như chiếc “chìa khóa” giữ gìn sức khỏe, vóc dáng và làn da. Khi hormone mất cân bằng, chị em không chỉ phải đối mặt với làn da sạm, dễ nổi mụn, tăng cân bất thường mà còn kéo theo hàng loạt rắc rối: rối loạn kinh nguyệt, stress, thậm chí nguy cơ bệnh tim mạch, loãng xương.
Bác sĩ dinh dưỡng và Y học cổ truyền Wu Mingzhu (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, estrogen, progesterone, cortisol và hormone tuyến giáp là những hormone quan trọng nhất đối với phụ nữ. Bà nhấn mạnh rằng ngoài lối sống lành mạnh và thăm khám định kỳ, chế độ ăn cũng là “công cụ vàng” giúp cân bằng nội tiết tố, đặc biệt ở giai đoạn tiền mãn kinh khi sự thay đổi hormone trở nên rõ rệt.
Trong đó, 4 loại thực phẩm màu vàng dưới đây được coi là “tứ bảo” quen thuộc mà phái nữ nên tận dụng, nhất là khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh:
1. Đậu nành
Đậu nành (còn gọi đỗ tương) được xem là “vua estrogen” từ thiên nhiên. Loại hạt nhỏ bé nhưng chứa nhiều phytoestrogen gọi là isoflavone, có khả năng bắt chước tác động của estrogen, giúp duy trì sức khỏe và làm chậm lão hóa.
Các sản phẩm từ đậu nành như sữa, đậu phụ, bột đậu, natto… không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú, cải thiện triệu chứng tiền mãn kinh, điều hòa cholesterol và bảo vệ tim mạch.
2. Bí ngô
Bí ngô cũng là thực phẩm vàng hỗ trợ cân bằng hormone. Theo bác sĩ Wu, bí ngô giàu vitamin E, kẽm, sắt, coban… giúp tăng cường chức năng buồng trứng, kích thích tiết estrogen và cải thiện đàn hồi cho làn da. Không chỉ phần thịt quả, hạt bí cũng chứa lignan và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe nội tiết.
3. Chuối
Chuối, món ăn rẻ tiền nhưng giàu vitamin B6, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất progesterone, loại hormone cần được cân bằng với estrogen. Ăn chuối thường xuyên giúp chị em giảm bớt khó chịu tiền kinh nguyệt, hỗ trợ điều hòa tâm trạng, giảm stress và giữ cân ổn định.
Với phụ nữ tiền mãn kinh, việc bổ sung progesterone tự nhiên từ thực phẩm như chuối càng có ý nghĩa trong việc hạn chế rối loạn hormone. Đồng thời giảm triệu chứng khóc ngủ do bốc hỏa, tuổi tác.
4. Hồng giòn
Hồng giòn là loại quả cuối cùng trong “tứ bảo” màu vàng tốt cho nữ giới. Trái cây này giàu vitamin A, beta-carotene, lutein và lycopene... Đều là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp da dẻ mịn màng, chống lão hóa sớm. Ngoài ra, hồng chứa phytoestrogen và nhiều khoáng chất tốt cho máu, khí huyết.
Tuy nhiên, bác sĩ Wu lưu ý không nên ăn hồng khi bụng đói, tránh ăn quá nhiều cùng lúc hoặc kết hợp với hải sản, sữa, trứng để không gây hại cho tiêu hóa.
Bác sĩ Wu nhấn mạnh, những thực phẩm trên không chỉ phù hợp với phụ nữ trẻ mà đặc biệt cần thiết cho giai đoạn tiền mãn kinh, khi hormone thay đổi thất thường. Nếu biết tận dụng khéo léo, kết hợp với lối sống khoa học, phụ nữ có thể giảm bớt các triệu chứng khó chịu, duy trì nhan sắc và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
7 bất thường trên móng tay lộ ngay người 'giấu' khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!Sống khỏe - 22 phút trước
Dù ít ai để ý nhưng tình trạng móng tay hóa ra cũng là tấm gương phản chiếu rất nhiều bệnh ung thư.
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béoSống khỏe - 54 phút trước
GĐXH - Người bị tiểu đường thường cảm thấy khó khăn khi chọn trái cây - muốn ăn một chút đồ ngọt để đỡ thèm, nhưng lại sợ đường huyết tăng cao; nhìn quầy trái cây ở siêu thị, cầm lên rồi lại đặt xuống, chỉ sợ lỡ chọn phải "khu vực nguy hiểm".
5 thói quen nhỏ giúp trái tim luôn khỏe, ngừa bệnh tim từ sớmSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Không cần thay đổi quá nhiều, chỉ với 5 thói quen đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.
Quốc gia nhỏ tạo kỳ tích sống thọ, ít ca ung thư khiến các chuyên gia bất ngờSống khỏe - 19 giờ trước
Chi phí y tế bình quân đầu người của Costa Rica chỉ bằng 1/10 so với Mỹ nhưng người dân sống thọ hơn, tỷ lệ tử vong do ung thư cũng thấp.
Bí quyết thải độc tự nhiên giúp cơ thể khỏe đẹp, đẩy lùi độc tố nguy hiểm ai cũng nên biếtSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Chăm sóc da, ăn nhiều rau quả, hạn chế rượu bia và luyện tập thường xuyên – những thói quen dễ thực hiện giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả.
5 nhóm người không nên uống nước míaSống khỏe - 20 giờ trước
Nước mía là thức uống bổ dưỡng, giải khát hiệu quả với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng cách và đúng đối tượng để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Bí quyết chăm sóc sức khỏe tâm hồn nơi công sởSống khỏe - 1 ngày trước
Xích mích nơi công sở dễ khiến tinh thần căng thẳng và hiệu suất giảm sút. Biết cách chăm sóc sức khỏe tâm hồn sẽ giúp bạn giữ bình an và duy trì năng lượng tích cực.
Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy raBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đừng bỏ qua những thay đổi bất thường ở mắt như đỏ, vàng hay sưng bọng. Chúng có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch.
Nga chuyển giao cho Việt Nam công nghệ sản xuất hormone điều trị vô sinhSống khỏe - 1 ngày trước
Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga) vừa ký kết Hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện các loại thuốc sinh học thế hệ mới phục vụ điều trị nhiều bệnh cấp tính và mạn tính nguy hiểm trong đó có công nghệ sản xuất hormone điều trị vô sinh.
Ăn chay, gầy gò như 'xác ve' vẫn sốc vì mỡ máu cao: Bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" quen mặtSống khỏe - 1 ngày trước
Mỡ máu cao không chỉ xảy ra ở người béo phì hay ăn uống dư thừa mà còn xuất hiện ở cả những người gầy, thậm chí ăn chay.
Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơBệnh thường gặp
GĐXH - Nếu đột nhiên thấy người lớn tuổi trong nhà đột nhiên tính tình thay đổi lớn, trở nên vô lý, bạn cần cảnh giác vì có thể liên quan đến bệnh teo não.