Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': Vợ trên phim của anh 'trưởng thôn' Quốc Tuấn giờ ra sao?

Thứ tư, 19:00 06/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Khánh Huyền từ 17 năm sau ngày phim "Người thổi tù và hàng tổng phát sóng", 'cô Thơm' - Khánh Huyền vẫn luôn khiến khán giả nhớ thương bởi nét diễn chân thật cùng nhan sắc mặn mà.

Năm 1999 khi phim "Người thổi tù và hàng tổng" phát sóng, Khánh Huyền đã vào vai Thơm - vợ của anh trưởng thôn Quốc Tuấn. Đây là vai diễn được khán giả yêu mến bởi nét diễn duyên dáng và chân thật.

Sau nhiều năm, mới đây Khánh Huyền khiến khán giả bất ngờ khi vào vai bà Lý - Phó Chủ tịch Hội đồng của một trường quốc tế, nơi Mỹ Anh (Phương Oanh) muốn con trai học. Bà Lý có vẻ ngoài quý phái, sang trọng, tính tình kênh kiệu, bề trên. Bà là sếp của Hoàng Lam (Quỳnh Kool) - một cô em thân thiết với Mỹ Anh. Dù là một vai nhỏ nhưng diễn viên Khánh Huyền đã làm tốt và thuyết phục được khán giả. Cách thể hiện, bóc tách tính cách nhân vật bà Lý được Khánh Huyền khai thác rất tốt.

Khánh Huyền ở trong "Gió ngang khoảng trời xanh" khá thân thiết với diễn viên Trúc Mai - người thủ vai nhân vật Hồng.

Trước khi trở lại với bà Lý trong "Gió ngang khoảng trời xanh", ngoài phim "Người thổi tù và hàng tổng", Khánh Huyền được biết là "bóng hồng" cuối cùng của cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh. Chị và nam nghệ sĩ quá cố hợp tác trong phim "Ngọt ngào và man trá". Bộ phim được phát sóng năm 1996 và sau gần 3 thập kỷ, "Ngọt ngào và man trá" vẫn còn trong ký ức của khán giả thế hệ 7-8X.

Với thế hệ gen Z sẽ ít bạn trẻ nhận ra Khánh Huyền là một diễn viên tài sắc một thời. Những năm thập niên 90 - 2000, chị được ví như "hoa hậu của màn ảnh Việt". Nữ diễn viên quá quen mặt với những phim Việt đình đám ngày xưa như: "Hát giữa chiều mưa"(đạo diễn Trần Phương), "Nụ tầm xuân", "Người nổi tiếng", "Vui buồn sau lũy tre" và rất nhiều phim được phát sóng vào khung "giờ vàng" thời điểm đó.

Hiện tại, sau nhiều thập kỷ, Khánh Huyền sống khép kín và họa hoằn lắm chị mới xuất hiện trên trang cá nhân chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình.

Dù vậy, tình yêu với nghệ thuật trong Khánh Huyền vẫn luôn đong đầy. Trong ảnh, nữ diễn viên đi dự một cuộc họp báo ra mắt phim với Thân Thúy Hà. Nhan sắc của nữ diễn viên vẫn xứng danh "hoa hậu màn ảnh Việt" ngày nào.

Thỉnh thoảng, khi có việc trở về Hà Nội, chị lại gặp bạn bè ôn lại những kỉ niệm xưa khi còn xuất hiện trên nhiều phim truyền hình miền Bắc.

Về đời tư, Khánh Huyền chọn cuộc sống bình dị kín tiếng. Sau những hào quang của danh xưng "hoa hậu màn ảnh Việt" thuở nào, Khánh Huyền Nam tiến đi theo tiếng gọi tình yêu. Chị không hối hận về việc rời bỏ Hà Nội để vào TP.HCM sinh sống vì nơi đây có tình yêu từ trái tim chị.

Sống ở thành phố mới, bắt đầu lại từ đầu, Khánh Huyền không còn xuất hiện trên truyền thông nhiều như trước. Nhưng may mắn thay khán giả vẫn nhớ đến chị và khi Khánh Huyền trở lại với những chương trình talkshow về phụ nữ, chị vẫn được đón nhận. Còn về đời thực, Khánh Huyền tận hưởng cuộc sống với những niềm vui giản dị như đi chạy cùng con gái hay tụ họp gia đình, bạn bè. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị nhưng ý nghĩa của Khánh Huyền.

