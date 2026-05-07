Phim của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh: Khởi đầu chậm nhưng về sau được nhiều gia đình chọn lựa

Thanh Thúy 'cay' khi Đức Thịnh nhận vai Trùm Sò thông qua người khác GĐXH - Thanh Thúy và Đức Thịnh đã có sự trở lại ấn tượng qua dự án phim "Trùm Sò", vợ chồng nghệ sĩ đã có sự phối hợp ăn ý để có được tác phẩm điện ảnh chất lượng.

"Trùm Sò" đang cho thấy sức hút bền bỉ của mình tại phòng vé. Khởi đầu chậm nhưng càng về sau, bộ phim càng được nhiều gia đình lựa chọn bởi phía sau tiếng cười là câu chuyện đủ gần gũi để chạm tới khoảng cách giữa các thế hệ.

Mới đây, Trùm Sò tiếp tục tung ra best cut mới, lần đầu hé lộ bí mật phía sau con người Trùm Sò (Đức Thịnh) - gã đàn ông từng bị xem là keo kiệt và đáng ghét nhất phim. Không còn chỉ mang đến tiếng cười, đoạn phim khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chạm tới những cảm xúc rất thật về gia đình, tình thân và những tổn thương mà đôi khi một người phải mang theo suốt cả cuộc đời.

Trùm Sò bán bạn lấy vàng, bị cả làng khinh ghét

Từ trước đến nay, Trùm Sò vốn đã bị dân làng Sứa Đỏ ghét bỏ vì bản tính keo kiệt, bủn xỉn. Thế nhưng, sự khinh ghét ấy bị đẩy lên tới đỉnh điểm khi gã nhận tiền thưởng từ quan sau khi tố cáo băng cướp Hải Sản.

Đức Thịnh trong vai Trùm Sò - linh hồn của phim.

Điều khiến dân làng phẫn nộ không chỉ nằm ở chuyện "bán đứng" người khác, mà bởi băng cướp Hải Sản thực chất được lập ra để cướp của quan tham chia lại cho người nghèo. Đáng nói hơn, người đứng đầu băng cướp - Tôm Hùm (Phương Nam) lại chính là anh em nối khố của Trùm Sò. Vì vậy, trong mắt dân làng, hành động của Trùm Sò không chỉ là phản bội bạn bè mà còn là sự tuyệt tình, vô cảm và không còn chút tình người.

Trước ánh mắt lên án của dân làng, Trùm Sò tức giận chỉ tay từng người rồi lớn tiếng: "Tụi bay nhìn gì, khinh ghét tao hả? Chồng mày bệnh, con mày đói, thằng nào cho mày mượn tiền? Mày quên hả? Còn mày, mày cũng khinh tao hả Bần? Tao mà không biết điều, ba mày chết không có hòm chôn đâu! Nghèo không có quyền được khinh tao! Đừng quên cả làng này nợ tao, trả hết nợ cho tao rồi muốn khinh muốn ghét gì cũng được".

Về phía mình, Trùm Sò vẫn tin rằng bản thân không làm gì sai. Theo gã, việc tố cáo băng cướp cho quan chỉ đơn giản là giao nộp kẻ phạm pháp. Thế nhưng, chính sự tuyệt tình và lạnh lùng ấy lại khiến Thị Hến (Mai Phương) hoàn toàn thất vọng. Ngay giữa đông đảo dân làng, cô thẳng thừng trách móc Trùm Sò, trong khi những người xung quanh cũng đồng loạt quay lưng với gã.

Hoa hậu Mai Phương trong phân cảnh của phim.

Dù đau lòng trước sự xa lánh của tất cả mọi người, Trùm Sò vẫn cố chấp không muốn thừa nhận cảm xúc của mình. Với gã, "tình thương vốn chẳng thể mài ra ăn được". Chính suy nghĩ ấy khiến nhân vật trở nên vừa đáng giận, vừa khiến người xem tò mò về những tổn thương đã biến Trùm Sò thành con người như hiện tại.

Có một Trùm Sò từng đáng thương tới vậy!

Cách nhìn của khán giả về Trùm Sò hoàn toàn thay đổi khi ngay sau đó, quá khứ đau thương của gã dần được hé lộ. Trước đây, gia đình Trùm Sò nghèo đến mức không có nổi một đồng dính túi. Bi kịch xảy ra khi cha của Trùm Sò bị rắn cắn. Thương hoàn cảnh của gia đình, dân làng gom góp cho mẹ con Trùm Sò đúng một cắc bạc để đưa chồng lên tỉnh chữa trị.

Trên con đường bụi mù, hai mẹ con cố gắng kéo lê người cha đang bất tỉnh trong tuyệt vọng. Khi nhìn thấy một chiếc xe chở chó đi ngang qua, mẹ Trùm Sò lập tức van xin người đánh xe cứu chồng mình. Thế nhưng, thay vì giúp đỡ, người này lạnh lùng yêu cầu phải trả đủ 5 quan tiền mới chịu chở đi. Trong túi chỉ có đúng một cắc bạc, mẹ Trùm Sò chỉ còn biết bám lấy chiếc xe với hy vọng được thương xót. Kết quả, bà bị kéo ngã đến chảy máu đầu trong tiếng khóc bất lực của đứa con trai nhỏ.

Sau biến cố ấy, cha mất, mẹ của Trùm Sò dần trở nên lúc tỉnh lúc mê vì đau khổ. Từ một đứa trẻ, Trùm Sò phải gồng mình làm đủ mọi công việc để kiếm tiền nuôi mẹ. Dù cực khổ hay nhơ bẩn tới đâu, miễn có tiền gã đều chấp nhận làm. Trùm Sò ăn cám heo để tiết kiệm từng đồng, uống nước đái lừa thay rượu, vừa cõng mẹ trên lưng vừa cày ruộng giữa đồng… Những hình ảnh ấy khiến nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng.

Từng sống trong cảnh khốn cùng như vậy, liệu trái tim của Trùm Sò còn đủ chỗ để tin tưởng và thương cảm cho người khác?

Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là dù không còn tỉnh táo, mẹ của Trùm Sò vẫn luôn nhắc con trai mình: "Trùm Sò, con phải nhớ, giúp một chút cũng là tình." Lời dặn giản dị ấy trở thành một trong những phân đoạn chạm tới cảm xúc khán giả mạnh mẽ nhất phim.

Đức Thịnh dốc sức trong phim "Trùm Sò".

Thông qua quá khứ của Trùm Sò, bộ phim cho thấy có những con người tưởng chừng rất đáng ghét nhưng sâu bên trong lại chất chứa quá nhiều tổn thương. Họ có thể sai, có thể khiến người khác thất vọng, nhưng đồng thời cũng là những người từng đi qua quá nhiều đau đớn để trở thành như hiện tại.

Bên cạnh đó, tình cảm và sự hiếu thảo mà Trùm Sò dành cho cha mẹ cũng khiến nhiều người xem xúc động. Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, gã vẫn luôn cố dành những điều tốt đẹp nhất cho mẹ của mình. Những thước phim ấy khiến không ít khán giả sau khi rời rạp chỉ muốn chạy ngay về nhà để ôm lấy cha mẹ và nói một lời cảm ơn.