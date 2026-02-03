Mới nhất
Trần Tiểu Vy có động thái gây chú ý

Thứ ba, 15:29 03/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Trần Tiểu Vy đã thẳng thắn nói rõ về việc tham gia sự kiện ở nước ngoài gây xôn xao mạng xã hội 3 ngày gần đây.

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy tham dự sự kiện ra mắt mùa giải Moto tại Malaysia với tư cách khách mời. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc và phong thái tự tin của nàng hậu, nhiều khán giả đã nhanh chóng phát hiện trong một số khung hình chụp tại khu vực chung của sự kiện, xuất hiện các biểu tượng liên quan đến nhà cái cá cược trực tuyến. Dư luận cho rằng đây là hành vi quảng bá gián tiếp cho web cá độ, dẫn đến những phản hồi tiêu cực và nghi ngờ về động cơ tham gia của Tiểu Vy.

Trước làn sóng ý kiến trái chiều, cách đây vài giờ, Trần Tiểu Vy đã chính thức lên tiếng làm rõ sự việc. Theo chia sẻ, cô tham dự một sự kiện tại Malaysia vào ngày 31/1 với vai trò khách mời theo lời mời từ Ban tổ chức. Đây là chương trình mang tính quốc tế, quy tụ nhiều khách mời và đại diện đến từ các quốc gia khác nhau. Nàng hậu cho biết bản thân đến sự kiện với tinh thần giao lưu, trải nghiệm và hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ hoạt động quảng bá thương mại nào ngoài khuôn khổ chương trình.

Trần Tiểu Vy lên tiếng về nghi vấn quảng cáo cá độ - Ảnh 1.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy lên tiếng xin lỗi, làm rõ nghi vấn quảng cáo nền tảng cá độ

Cô thừa nhận sơ suất khi chưa kiểm tra kỹ các chi tiết trong khung hình trước khi đăng tải, dẫn đến hiểu lầm. Ngay khi được góp ý, Tiểu Vy đã chủ động gỡ bỏ các hình ảnh liên quan. Hoa hậu chân thành nhận lỗi về sự thiếu cẩn trọng, xem đây là bài học quý giá để hoàn thiện bản thân, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả vì sự theo dõi và góp ý thẳng thắn.

Trước Tiểu Vy, một số nghệ sĩ từng vướng tranh cãi tương tự khi đăng ảnh tại các sự kiện thể thao hoặc giải trí có yếu tố tài trợ từ nền tảng cá độ dù họ khẳng định chỉ tham gia với vai trò khách mời. Những trường hợp này thường dẫn đến làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội, thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và sự nghiệp.  Đây cũng là lời cảnh báo cho người nổi tiếng, trong việc thiếu kiểm soát kỹ lưỡng hình ảnh đăng tải có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, đặc biệt khi liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm bị pháp luật nghiêm cấm.


