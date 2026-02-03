Mới nhất
Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục gây chú ý

Thứ ba, 17:30 03/02/2026
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Fan "tan chảy" trước khoảnh khắc Mỹ Tâm thẹn thùng khi được Mai Tài Phến nắm tay, trao ánh mắt tình tứ tại showcase ra mắt phim điện ảnh chiều 3/2.

Mỹ Tâm bất ngờ đăng ảnh Mai Tài Phến ngay ngày đầu năm mớiMỹ Tâm bất ngờ đăng ảnh Mai Tài Phến ngay ngày đầu năm mới

GĐXH - Mỹ Tâm khiến fan bất ngờ khi đăng ảnh Mai Tài Phến đầu năm mới. Cô khiến fan tò mò đồn đoán ngày đặc biệt về dự án hợp tác của cả hai.

Chiều 3/2, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã cùng nhau xuất hiện tại showcase ra mắt phim điện ảnh "Tài". Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi xuất hiện, cả hai đã ghi điểm với diện mạo chỉn chu, lịch sự. Nữ ca sĩ diện váy lộng lẫy, toát lên vẻ thanh lịch quen thuộc, trong khi Mai Tài Phến lựa chọn vest tối màu, tạo hình nam tính, điềm đạm.

Đáng chú ý, khoảnh khắc "Họa mi tóc nâu" thẹn thùng, bật cười khi được Mai Tài Phến nắm tay, cùng sánh đôi bước lên sân khấu khiến khán giả vỗ tay và tiếng reo hò cổ vũ. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước phản ứng thẹn thùng hiếm hoi của nữ ca sĩ vốn được biết đến với phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp trong các sự kiện công cộng.

Bên cạnh đó, không ít khán giả nhận xét hành động nắm tay của Mai Tài Phến thể hiện sự tinh tế, lịch thiệp, góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp cho buổi công bố dự án.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục gây chú ý - Ảnh 2.

Chiều 3/2, buổi showcase dự án điện ảnh Tài do Mai Tài Phến đạo diễn, kết hợp cùng nhà sản xuất Mỹ Tâm đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Hình ảnh Mỹ Tâm nắm tay Mai Tài Phến xuất hiện tại showcase khiến fan "đứng ngồi không yên".

Mỹ Tâm diện váy tông trầm toát lên vẻ thanh lịch quen thuộc, trong khi Mai Tài Phến lựa chọn vest tối màu, tạo hình nam tính, điềm đạm.

Mỹ Tâm nắm tay Mai Tài Phến xuất hiện tại showcase phim Tài.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ra mắt bộ phim Tài vào dịp lễ 8 / 3 năm 2026 - Ảnh 1.

Trước giờ G của showcase, cả hai dành thời gian chụp ảnh, giao lưu tại địa điểm tổ chức sự kiện. Trong đoạn video do ê-kíp phim công bố, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thoải mái ngồi cạnh nhau, liên tục tạo dáng nhí nhảnh, cười nói tự nhiên.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ra mắt bộ phim Tài vào dịp lễ 8 / 3 năm 2026 - Ảnh 2.

Đặc biệt, khoảnh khắc cả hai quay mặt về phía đối phương, trao nhau ánh nhìn đầy tình tứ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên”.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ra mắt bộ phim Tài vào dịp lễ 8 / 3 năm 2026 - Ảnh 3.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự thích thú và không ngần ngại “đẩy thuyền” cho cặp đôi. Nhiều ý kiến cho rằng Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không chỉ đẹp đôi về ngoại hình mà còn có sự đồng điệu rõ rệt trong cách tương tác: “Dễ thương quá vậy trời”, “Anh chị đúng kiểu hợp từ ánh mắt”,...

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ra mắt bộ phim Tài vào dịp lễ 8 / 3 năm 2026 - Ảnh 4.

Bộ phim của Mai Tài Phến - Mỹ Tâm sẽ trình làng vào dịp lễ 8/3. Tác phẩm không gia nhập đường đua phim Tết như đồn đoán trước đó.


 

