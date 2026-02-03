Hoài Linh trở lại sân khấu hài Tết
GĐXH - Dù mang trong mình trọng bệnh, nhiều biến cố xảy ra nhưng NSƯT Hoài Linh vẫn dành tình yêu tha thiết cho nghệ thuật. Ở tuổi U60, anh giảm cường độ công việc nhưng vẫn gắn bó với nghề.
NSƯT Hoài Linh mới đây lại tham gia chương trình hài Tết "Xuân phát tài" cùng các nghệ sĩ gạo cội như NSND Hồng Vân, danh hài Xuân Hinh. Ở tuổi U60, nam danh hài không quá coi trọng chuyện cát-sê mà muốn cống hiến cho nghệ thuật.
Thời gian qua, NSƯT Hoài Linh thực sự kín tiếng và giảm cường độ công việc vì lý do tuổi tác. Thỉnh thoảng, anh mới xuất hiện trước khán giả thông qua Facebook của em trai - ca sĩ Dương Triệu Vũ.
Về công việc, ngoài chương trình hài Tết "Xuân phát tài", năm 2025, NSƯT Hoài Linh gây ấn tượng khi xuất hiện trong phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn". Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng nam nghệ sĩ vẫn hết mình với công việc.
Trong một buổi giao lưu báo chí ở Hà Nội, NSƯT Hoài Linh nói về phim: "Tôi tin ai cũng sẽ cười khi xem bộ phim này. Còn cảnh hành động thì giờ tôi cũng gần 60 rồi, nhưng các em trẻ không ngại thì tôi cũng chẳng có gì phải ngại làm cả".
Sau bộ phim này, anh còn tham gia vai phụ trong phim "Chị ngã em nâng", mỗi vai diễn NSƯT Hoài Linh đều trân trọng cơ hội và cố gắng mang đến cho khán giả nét diễn chân thật nhất.
May mắn cả 2 phim có NSƯT Hoài Linh tham gia trong năm 2025 đều đạt doanh thu khá, nam nghệ sĩ cũng nhận được nhiều niềm vui. Trước đó, khi được hỏi về áp lực doanh thu phòng vé, NSƯT Hoài Linh đã nhắn gửi: "10 năm trước, phim đạt trăm tỷ đã là rất nhiều. Giờ mọi thứ phụ thuộc kịch bản và đạo diễn, chứ không thể chỉ dựa vào danh xưng. Doanh thu của một bộ phim phụ thuộc vào cả ê-kíp".
Ngoài công việc, NSƯT Hoài Linh dành thời gian chăm sóc nhà thờ Tổ. Trên trang cá nhân ca sĩ Dương Triệu Vũ thỉnh thoảng khán giả bắt gặp NSƯT Hoài Linh với hình ảnh giản dị khi làm vườn. Nam nghệ sĩ vẫn giữ nếp sống giản dị cũ và giữ tinh thần bình thản sống chung với bệnh tật.
NSƯT Hoài Linh là một nghệ sĩ đa tài, anh vừa là nghệ sĩ kịch và ca sĩ với nhiều ca khúc được khán thính giả yêu thích. Hoài Linh còn có một năng khiếu đặc biệt khác là nói được nhiều giọng địa phương Việt Nam. Chính chất giọng biến hóa đó đã giúp NSƯT Hoài Linh trở thành danh hài và là người dẫn chương trình quen mặt trên sân khấu.
