Hoài Linh trở lại sân khấu hài Tết

Thứ ba, 13:00 03/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Dù mang trong mình trọng bệnh, nhiều biến cố xảy ra nhưng NSƯT Hoài Linh vẫn dành tình yêu tha thiết cho nghệ thuật. Ở tuổi U60, anh giảm cường độ công việc nhưng vẫn gắn bó với nghề.

Phim có Phước Sang, NSƯT Hoài Linh có doanh thu đứng sau "Mưa đỏ"

GĐXH - Vượt lên các vấn đề sức khỏe, Phước Sang và NSƯT Hoài Linh đã tham gia phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn". Được biết, phim giữ vững vị trí top 2 trên thị trường (đứng sau phim "Mưa đỏ") từ ngày đầu khởi chiếu.

NSƯT Hoài Linh mới đây lại tham gia chương trình hài Tết "Xuân phát tài" cùng các nghệ sĩ gạo cội như NSND Hồng Vân, danh hài Xuân Hinh. Ở tuổi U60, nam danh hài không quá coi trọng chuyện cát-sê mà muốn cống hiến cho nghệ thuật.

Thời gian qua, NSƯT Hoài Linh thực sự kín tiếng và giảm cường độ công việc vì lý do tuổi tác. Thỉnh thoảng, anh mới xuất hiện trước khán giả thông qua Facebook của em trai - ca sĩ Dương Triệu Vũ.

NSƯT Hoài Linh U60 vẫn yêu nghề tha thiết, khó lòng rời xa sân khấu - Ảnh 2.

Hoài Linh xuất hiện cùng NSND Hồng Vân, danh hài Xuân Hinh trong "Xuân phát tài".

Về công việc, ngoài chương trình hài Tết "Xuân phát tài", năm 2025, NSƯT Hoài Linh gây ấn tượng khi xuất hiện trong phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn". Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng nam nghệ sĩ vẫn hết mình với công việc.

Trong một buổi giao lưu báo chí ở Hà Nội, NSƯT Hoài Linh nói về phim: "Tôi tin ai cũng sẽ cười khi xem bộ phim này. Còn cảnh hành động thì giờ tôi cũng gần 60 rồi, nhưng các em trẻ không ngại thì tôi cũng chẳng có gì phải ngại làm cả". 

Sau bộ phim này, anh còn tham gia vai phụ trong phim "Chị ngã em nâng", mỗi vai diễn NSƯT Hoài Linh đều trân trọng cơ hội và cố gắng mang đến cho khán giả nét diễn chân thật nhất.

NSƯT Hoài Linh U60 vẫn yêu nghề tha thiết, khó lòng rời xa sân khấu - Ảnh 3.

Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh cách đây ít tháng.

May mắn cả 2 phim có NSƯT Hoài Linh tham gia trong năm 2025 đều đạt doanh thu khá, nam nghệ sĩ cũng nhận được nhiều niềm vui. Trước đó, khi được hỏi về áp lực doanh thu phòng vé, NSƯT Hoài Linh đã nhắn gửi: "10 năm trước, phim đạt trăm tỷ đã là rất nhiều. Giờ mọi thứ phụ thuộc kịch bản và đạo diễn, chứ không thể chỉ dựa vào danh xưng. Doanh thu của một bộ phim phụ thuộc vào cả ê-kíp".

NSƯT Hoài Linh U60 vẫn yêu nghề tha thiết, khó lòng rời xa sân khấu - Ảnh 4.

Hoài Linh trong một sự kiện ra mắt phim ở Hà Nội.

Ngoài công việc, NSƯT Hoài Linh dành thời gian chăm sóc nhà thờ Tổ. Trên trang cá nhân ca sĩ Dương Triệu Vũ thỉnh thoảng khán giả bắt gặp NSƯT Hoài Linh với hình ảnh giản dị khi làm vườn. Nam nghệ sĩ vẫn giữ nếp sống giản dị cũ và giữ tinh thần bình thản sống chung với bệnh tật.

NSƯT Hoài Linh là một nghệ sĩ đa tài, anh vừa là nghệ sĩ kịch và ca sĩ với nhiều ca khúc được khán thính giả yêu thích. Hoài Linh còn có một năng khiếu đặc biệt khác là nói được nhiều giọng địa phương Việt Nam. Chính chất giọng biến hóa đó đã giúp NSƯT Hoài Linh trở thành danh hài và là người dẫn chương trình quen mặt trên sân khấu.

Hình ảnh NSƯT Hoài Linh khỏe mạnh, tươi tắn khi ra Hà Nội

GĐXH - Khác xa với những hình ảnh trên mạng xã hội, NSƯT Hoài Linh ở đời thực khỏe khoắn và tinh thần vui vẻ. Anh còn tự mình đóng cảnh phim hành động khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng.


