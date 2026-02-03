Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã đi du học, sau 5 năm hiện có cuộc sống ra sao?

Thời điểm đó, Hà Kiều Anh thương con nhưng vẫn phải buông tay vì muốn tốt cho con. Cô kể: "Con xa nhà đi học từ năm 13 tuổi, khi vẫn còn quá nhỏ, còn mẹ thì chưa sẵn sàng cho việc xa con. Con là cậu học trò chăm chỉ và nghiêm túc với việc học, từng ngày nỗ lực và đạt điểm A+ ở tất cả các môn. Vì tương lai của con, dù thương con đứt ruột, mẹ vẫn phải tập quen với việc buông tay, để con được bay cao và lớn lên theo cách của riêng mình".