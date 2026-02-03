Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã đi du học, sau 5 năm hiện có cuộc sống ra sao?

Thứ ba, 14:03 03/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vương Khang - con trai Hà Kiều Anh đã 18 tuổi và bắt đầu xa gia đình từ năm 13 tuổi. Hiện tại, Vương Khang đang bắt đầu vào năm nhất đại học.

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã rời gia đình đi du học, giờ ra sao? - Ảnh 1.Con trai và con gái Hà Kiều Anh thu hút sự chú ý

GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh khiến nhiều người bất ngờ khi khoe ảnh con trai và con gái trên trang cá nhân.

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã rời gia đình đi du học, giờ ra sao? - Ảnh 2.

Hà Kiều Anh nhân dịp con trai tròn 18 tuổi cô đã viết những dòng tình cảm với rất nhiều câu chuyện bây giờ mới được tiết lộ.

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã rời gia đình đi du học, giờ ra sao? - Ảnh 3.

Theo Hoa hậu Việt Nam năm 1992 kể, con trai Vương Khang đã xa gia đình đi du học từ năm 13 tuổi. Sau những bỡ ngỡ thì hiện tại, cậu đã sống độc lập và trưởng thành hơn.

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã rời gia đình đi du học, giờ ra sao? - Ảnh 4.

Thời điểm đó, Hà Kiều Anh thương con nhưng vẫn phải buông tay vì muốn tốt cho con. Cô kể: "Con xa nhà đi học từ năm 13 tuổi, khi vẫn còn quá nhỏ, còn mẹ thì chưa sẵn sàng cho việc xa con. Con là cậu học trò chăm chỉ và nghiêm túc với việc học, từng ngày nỗ lực và đạt điểm A+ ở tất cả các môn. Vì tương lai của con, dù thương con đứt ruột, mẹ vẫn phải tập quen với việc buông tay, để con được bay cao và lớn lên theo cách của riêng mình".

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã rời gia đình đi du học, giờ ra sao? - Ảnh 5.

Vương Khang ở thời điểm 13 tuổi đã ôm chặt mẹ và khóc vì không muốn phải xa gia đình và đặc biệt là người mẹ mà cậu yêu quý. Nhưng Hà Kiều Anh vẫn chọn "nhẫn tâm" để con trưởng thành.

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã rời gia đình đi du học, giờ ra sao? - Ảnh 6.

Hà Kiều Anh hạnh phúc khi nhận thấy quyết định của mình là đúng đắn. Cô tâm sự: "Năm năm trôi qua, con trai của mẹ đã lớn. Con biết tự lập, biết ấp ủ ước mơ và trưởng thành hơn rất nhiều. Mẹ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc âm thầm tiếp sức và gửi gắm vào con tất cả những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Hôm nay, khi con tròn 18 tuổi, mẹ bỗng thấy thời gian trôi thật nhanh. Cậu bé năm nào đã trở thành một chàng thanh niên hiền lành, chín chắn và đầy yêu thương. Con biết quan tâm đến các em, biết lắng nghe và sống bằng một trái tim ấm áp".

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã rời gia đình đi du học, giờ ra sao? - Ảnh 7.

Cũng như những người mẹ khác, Hà Kiều Anh muốn con khôn lớn trưởng thành và thật nhiều sức khỏe.

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã rời gia đình đi du học, giờ ra sao? - Ảnh 8.

Cô hãnh diện vì con trai luôn biết yêu thương và nhường nhịn các em.

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã rời gia đình đi du học, giờ ra sao? - Ảnh 9.

Hiện tại, Vương Khang đã bước vào chặng đường mới là trở thành sinh viên năm nhất đại học. Hà Kiều Anh nhắn gửi con trai: "Mong con đủ bản lĩnh để vững vàng bước tiếp trên con đường mình đã chọn, chạm tới cánh cửa đại học mà con hằng mơ ước. Dù con có đi đến đâu, mẹ vẫn luôn ở phía sau, lặng lẽ dõi theo và tự hào về con nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời".

Ảnh: FBNV

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã rời gia đình đi du học, giờ ra sao? - Ảnh 10.Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục

GĐXH - Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh (Viann, 10 tuổi) có năng khiếu bơi lội, vẽ, múa ballet, mơ ước trở thành doanh nhân.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Đồng đội mai mối Trung tá Minh Kiên với con gái Thượng tướng

Đồng đội mai mối Trung tá Minh Kiên với con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 34 phút trước

GĐXH - Trong tập 2 "Không giới hạn", thấy Trung tá Minh Kiên đẹp trai nhưng vẫn độc thân nên đồng đội thấy sốt ruột tìm cách mai mối.

Hoài Linh trở lại sân khấu hài Tết

Hoài Linh trở lại sân khấu hài Tết

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Dù mang trong mình trọng bệnh, nhiều biến cố xảy ra nhưng NSƯT Hoài Linh vẫn dành tình yêu tha thiết cho nghệ thuật. Ở tuổi U60, anh giảm cường độ công việc nhưng vẫn gắn bó với nghề.

Đại nhạc hội 'Hoa Xuân Ca' mở màn chuỗi chương trình Tết Bính Ngọ 2026

Đại nhạc hội 'Hoa Xuân Ca' mở màn chuỗi chương trình Tết Bính Ngọ 2026

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Đại nhạc hội chào năm mới "Hoa Xuân Ca" mở màn chuỗi chương trình đặc biệt đón Xuân trên sóng VTV dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Xúc động giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) cùng đồng đội giải cứu nạn nhân

Xúc động giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) cùng đồng đội giải cứu nạn nhân

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tham gia cứu hộ cứu nạn động đất, các chiến sĩ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được tình cảm yêu mến của người dân nước bạn.

Vân lỡ có bầu, Đức nói lời đầy trách nhiệm

Vân lỡ có bầu, Đức nói lời đầy trách nhiệm

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Cả Vân và Đức đều khá bất ngờ và bối rối trước kết quả thử thai của Vân, việc có bầu khiến cả hai sẽ phải bước sang một chặng đường mới.

Phản ứng bất ngờ của Duyên Quỳnh trước nghi vấn hát nhép ở lễ trao giải âm nhạc

Phản ứng bất ngờ của Duyên Quỳnh trước nghi vấn hát nhép ở lễ trao giải âm nhạc

Giải trí - 7 giờ trước

Sự cố trong tiết mục mở màn tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 của nữ ca sĩ này gây tranh luận trên mạng xã hội, nhiều khán giả đặt nghi vấn hát nhép.

'Đại gia' quen mặt hỗ trợ Hòa Minzy trong concert 'Bắc Bling'

'Đại gia' quen mặt hỗ trợ Hòa Minzy trong concert 'Bắc Bling'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trong concert kỉ niệm hơn 10 năm ca hát của mình, Hòa Minzy đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ người em thân thiết Đức Phúc. Đây là "đại gia" quen mặt giúp nữ ca sĩ tổ chức concert thành công.

Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm hài hước khi đi giày cao gót

Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm hài hước khi đi giày cao gót

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trong một video gần đây trên trang cá nhân, Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê đã chia sẻ khoảnh khắc thú vị khi sắm giày cao gót cho con gái.

Mẹ diễn viên Thùy Anh gây chú ý

Mẹ diễn viên Thùy Anh gây chú ý

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Thùy Anh khoe hình ảnh mẹ ruột nhân ngày đặc biệt. Điều khiến fan trầm trồ là diện mạo của mẹ đẻ nữ diễn viên VTV.

Thêm một bộ phim chiếu rạp có nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồng

Thêm một bộ phim chiếu rạp có nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồng

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Doanh thu phòng vé cuối tuần qua cho thấy một số bộ phim Việt đang thất thế và có nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồng.

Xem nhiều

Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm hài hước khi đi giày cao gót

Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm hài hước khi đi giày cao gót

Giải trí

GĐXH - Trong một video gần đây trên trang cá nhân, Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê đã chia sẻ khoảnh khắc thú vị khi sắm giày cao gót cho con gái.

Phan Hiển lại gây sốt MXH khi 'rủ' Khánh Thi làm điều này

Phan Hiển lại gây sốt MXH khi 'rủ' Khánh Thi làm điều này

Giải trí
Nữ MC Thanh Hóa thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ MC Thanh Hóa thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí
Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1

Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1

Xem - nghe - đọc
Tiết lộ bất ngờ về thu nhập hàng tháng của Quang Lê

Tiết lộ bất ngờ về thu nhập hàng tháng của Quang Lê

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top