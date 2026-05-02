Ăn gì ở Huế? Nghệ thuật ẩm thực từ cung đình đến dân gian

Thứ bảy, 12:27 02/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Không ồn ào như những thành phố du lịch khác, Huế chinh phục du khách bằng sự tinh tế: Từ món ăn nhỏ xinh đến cách người dân giữ gìn hương vị truyền thống.

Ẩm thực Huế không chỉ để ăn mà còn để thưởng thức. Người Huế quan niệm món ăn phải “ngon – đẹp – hài hòa”, vì vậy mỗi món đều mang tính thẩm mỹ cao và cân bằng vị giác. Nếu bạn muốn một chuyến đi vừa thư giãn, vừa khám phá chiều sâu văn hóa và ẩm thực, Huế chính là lựa chọn đáng giá. Bởi ở đây, mỗi món ăn không chỉ để no – mà còn để nhớ.

Những món “nhất định phải thử”

Ăn gì ở Huế năm 2026? khám phá ẩm thực cung đình và dân gian đặc sắc - Ảnh 2.Bún bò Huế – biểu tượng ẩm thực với nước dùng đậm đà, cay nhẹ, thơm mùi sả. 
Cơm hến – sự kết hợp tinh tế giữa hến, rau sống, mắm ruốc tạo nên vị đậm đà khó quên.

Bánh Bèo, Nậm, Lọc: những món bánh nhỏ xinh nhưng cầu kỳ, thể hiện rõ nét văn hóa ẩm thực cung đình.

Bánh ép, bánh ướt thịt nướng – món ăn vặt dân dã nhưng “gây nghiện”.

Chè Huế – thế giới tráng miệng phong phú với hàng chục loại chè khác nhau.

Điểm đặc biệt là giá cả rất “mềm”: chỉ từ 7.000–20.000 đồng cho món ăn vặt, 30.000–50.000 đồng cho món chính – khiến Huế trở thành “thiên đường ăn ngon giá rẻ”.

Ăn ở đâu để “chuẩn vị Huế”?

Một mẹo thú vị: hãy tìm những quán nhỏ trong hẻm, bảng hiệu cũ, tên gọi bắt đầu bằng “Mệ”, “Mụ”, “O”… – nơi lưu giữ hương vị truyền thống.

Một số địa chỉ đáng thử: Bún bò Huế Nguyễn Công Trứ. Bánh bèo nậm lọc O Lé. Cơm hến Hoa Đông.  Chè Mợ Tôn Đích

Ngoài ra, Chợ Đông Ba hay khu Phố đi bộ Huế cũng là nơi hội tụ hàng trăm món ăn đặc trưng.

Đặc trưng ẩm thực Huế: Tinh tế và “nhỏ mà có võ”

Khác với miền Nam phóng khoáng hay miền Bắc thanh đạm, ẩm thực Huế mang tính “tỉ mỉ” đặc trưng: Món ăn thường nhỏ, nhiều loại trong một bữa – phản ánh phong cách cung đình xưa .Gia vị đậm nhưng không gắt, chú trọng sự cân bằng. Trình bày đẹp mắt, như một tác phẩm nghệ thuật. Chính sự cầu kỳ này khiến Huế trở thành một trong những “thủ phủ ẩm thực” đặc sắc nhất Việt Nam.

Mua gì làm quà? Mang “hồn Huế” về nhà

Du lịch Huế không thể thiếu những món quà đậm chất cố đô: 

Trà cung đình, trà sen – thanh tao, tinh tế.

Mè xửng – ngọt bùi, dễ bảo quản.

Nem, chả, mắm Huế – đậm đà hương vị miền Trung. 

Dầu tràm – sản phẩm truyền thống tốt cho sức khỏe. 

 Nón lá Huế, đồ lưu niệm – mang dấu ấn văn hóa.

Bạn có thể tìm mua tại các khu chợ truyền thống hoặc cửa hàng đặc sản uy tín quanh trung tâm thành phố.
Lý do loại rau dại mọc đầy biển này lại có giá "ngất ngưởng" là bởi rau đá hoàn toàn tự nhiên, không thể gieo trồng như các loại rau sản xuất công nghiệp khác.

GĐXH – Những món ăn đặc sản mang hương vị độc đáo, đậm đà dưới đây sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Ninh Bình dịp lễ 30/4 – 1/5.

GĐXH - Điểm hấp dẫn của Nha Trang không nằm ở sự cầu kỳ mà ở sự chân thực: từ món ăn giản dị đến cách người dân giữ gìn hương vị truyền thống. Mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về biển, về con người miền Trung – mộc mạc nhưng sâu sắc.

GĐXH - Điểm hấp dẫn của Vũng Tàu không nằm ở sự xa xôi mà ở cảm giác "đi là tới, ăn là mê". Từ món bánh khọt giòn tan, nồi lẩu cá đuối nóng hổi đến ly cà phê nhìn ra biển. Tất cả tạo nên một hành trình ẩm thực vừa gần gũi vừa đáng nhớ.

GĐXH - Chế độ dinh dưỡng là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị bệnh sỏi thận. Do đó, việc xây dựng thực đơn cho người bị sỏi thận là điều vô cùng cần thiết.

Đổi vị cho bữa cơm gia đình với món sườn ủ muối thảo mộc thanh mát, đậm đà. Thịt sườn chắc ngọt, nước dùng đem nấu canh hay nấu bún đều ngon tuyệt vời. Cùng vào bếp ngay nhé!

GĐXH - Tỷ lệ thừa cân, béo phì tại Việt Nam tăng nhanh, kéo theo nghịch lý: nhiều người ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng vẫn không giảm cân. Tọa đàm "Tại sao chúng ta ăn quá nhiều" đã chỉ ra, vấn đề không nằm ở ý chí mà ở việc hiểu sai về cơ thể và dinh dưỡng.

Đây là 6 món ăn ngon nhất do mẹ tôi nấu. Cách chế biến đơn giản nhưng hương vị lại vô cùng tuyệt vời.

GĐXH - Dịp Kỷ niệm 51 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 là lúc nhiều gia đình tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng cũng là "cơ hội vàng" để chị em trổ tài bếp núc.

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 là thời điểm lý tưởng để khám phá Hà Nội – nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Bắc Bộ với vô vàn món ngon trứ danh.

GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.

