Vật phẩm đặt dưới gối giúp ngủ ngon, hóa giải vận đen đeo bám

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GĐXH - Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Một trong những yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến phong thủy trong phòng ngủ chính là việc bạn đặt gì dưới gối.

Đồng tiền xu cổ

Theo VTC News, người xưa dùng tiền xu cổ đặt dưới gối trước khi đi ngủ để cầu tài lộc, may mắn. Theo phong thủy, tiền xu cổ có hình tròn tượng trưng cho bầu trời mang nguồn năng lượng dương; giữa có một lỗ đục hình vuông tượng trưng cho đất, mang nguồn năng lượng âm. Vì thế, đồng xu tượng trưng cho sự giao hòa giữa trời và đất, giữa âm và dương, được coi là cội nguồn của vạn vật.

Đặt đồng xu dưới gối, người ta tin rằng vật này sẽ giúp gia đình êm ấm, hòa thuận, hóa giải xung khắc, xua đuổi tà khí, thu hút may mắn, tài lộc…

Ngoài ra, việc để tiền xu dưới gối còn ngầm thể hiện hy vọng ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Nhiều người cho rằng việc đặt đồng xu cổ dưới gối cũng giúp người cao tuổi ngủ ngon, sức khỏe dồi dào hơn.

Túi thảo mộc (hoa oải hương hoặc quế)

Hương thơm tự nhiên không chỉ giúp thư giãn mà còn có khả năng thanh lọc uế khí. Theo quan niệm dân gian, mùi hương thanh khiết giúp kết nối tâm linh, đưa ta vào giấc ngủ sâu một cách tự nhiên nhất.

Vật phẩm đặt dưới gối giúp ngủ ngon, hóa giải vận đen đeo bám - Ảnh 1.

Đặt đồng xu dưới gối, người ta tin rằng vật này sẽ giúp gia đình êm ấm, hòa thuận, hóa giải xung khắc, xua đuổi tà khí, thu hút may mắn, tài lộc…

Đá mã não đỏ

Với những người hay lo âu, đá mã não giúp ổn định cảm xúc và cân bằng năng lượng âm dương. Bạn có thể tự kiểm tra ngay sự thay đổi trong nhịp thở khi đặt viên đá này dưới gối trong ba đêm liên tiếp.

Túi đậu đỏ

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, theo quan niệm dân gian xưa, đậu đỏ có màu đẹp mắt, tượng trưng cho sự may mắn; việc để một túi đậu đỏ dưới gối trước khi đi ngủ sẽ giúp gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc thuận lợi.

Lưu ý, nếu đặt đậu đỏ dưới gối, cần lựa chọn những hạt căng mẩy, không sâu mọt, sứt mẻ. Nếu gia chủ là nam thì dùng 7 hạt, còn nữ dùng 9 hạt. Cho đậu vào một chiếc túi gấm nhỏ rồi thắt miệng túi lại và đem đặt dưới gối, cứ một tuần thay đậu đỏ một lần.

Lý do nên đặt đậu đỏ dưới gối: Đặc trưng của đậu đỏ là vỏ ngoài màu đỏ bắt mắt - màu của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Chính vì thế, trong quan niệm xưa, đậu đỏ là 1 vật phẩm phong thủy giúp thay đổi vận mệnh mà nhà nào cũng nên có.

Vật phẩm đặt dưới gối giúp ngủ ngon, hóa giải vận đen đeo bám - Ảnh 2.

Theo quan niệm dân gian xưa, đậu đỏ có màu đẹp mắt, tượng trưng cho sự may mắn.

Đậu đỏ không chỉ giúp "hóa hung thành cát" mà còn là đồ phong thủy giúp cho đường tình duyên được suôn sẻ như ý. 

Vì vậy nếu gia đình đang gặp vận hạn, làm ăn thất bát, con cái ốm đau bệnh tật thì bố mẹ nên thử áp dụng cách này để đem may mắn về cho cả nhà. Ngoài ra, cũng có thể áp dụng mẹo dân gian khác để hoá giải điều xui như sau:

Nếu các mẹ cảm thấy trong lòng bất an, lo lắng như dự cảm sắp có điều không hay xảy đến thì tốt nhất là nên mang theo bên mình một miếng vải đỏ. Có thể đặt miếng vải vào túi hoặc vào ví, chính màu đỏ của tấm vải sẽ giúp hoá dữ thành lành, đem lại vận may và mọi điều không may sẽ theo đó mà đi mất.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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