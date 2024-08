5 dấu hiệu rối loạn nhịp tim nghiêm trọng dễ bị bỏ qua

Rối loạn nhịp tim là một nhóm bệnh lý tim mạch nguy hiểm, với biểu hiện hay gặp là tim đập không đều, quá nhanh >100 lần/phút hoặc quá chậm <60 lần/phút, lúc nhanh lúc chậm, hoặc bỏ nhịp.

TS.BS Ngô Chí Hiếu – Khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội cho biết, tùy từng mức độ bệnh, người bệnh có thể gặp các biểu hiện khác nhau. Trường hợp nhẹ, bệnh nhân có thể không thấy triệu chứng, chỉ có thể phát hiện khi thực hiện điện tâm đồ. Trường hợp nặng có thể xuất hiện các cơn đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực, chóng mặt, ngất xỉu, mệt mỏi, khó thở, hụt hơi… Với những người bị rối loạn nhịp tim mãn tính, người bệnh có thể không cảm nhận được triệu chứng.





Rối loạn nhịp tim là một nhóm bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Ảnh minh họa

5 biểu hiện rối loạn nhịp tim cần được chú ý

Hồi hộp, đánh trống ngực

Hồi hộp đánh trống ngực có thể xảy ra khi bạn lo lắng, lao động quá sức. Đa phần cảm giác này sẽ qua đi khi bạn nghỉ ngơi, tuy nhiên trong trường hợp hồi hộp đánh trống ngực xảy ra đột ngột hoặc không thuyên giảm ngay cả khi bạn đã nghỉ ngơi thì đó có thể là cảnh báo vấn đề sức khoẻ liên quan đến các bệnh lý tim mạch. Đây cũng là triệu chứng ban đầu, phổ biến nhất cảnh báo rối loạn nhịp tim.

Khó thở

Khó thở là cảm giác khó lấy không khí, choáng váng, chóng mặt kể cả khi không hoạt động.

Khó thở có thể xảy ra do các bệnh lý hô hấp (cơn hen phế quản) hoặc do các bệnh lý tim mạch. Khó thở do nguyên nhân tim mạch thường đi kèm các triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực, đau tức ngực. Nếu bạn xuất hiện triệu chứng này, bạn cần thăm khám chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác nhất.

Chóng mặt

Chóng mặt có thể là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh lý rối loạn nhịp tim. Ảnh minh họa

Chóng mặt là cảm giác rối loạn, mất thăng bằng. Chóng mặt thường xuất hiện trong các bệnh lý về tai mũi họng, thần kinh tuy nhiên có thể là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh lý rối loạn nhịp tim.

Trường hợp người bệnh bị rối loạn nhịp tim, rối loạn dẫn truyền máu khiến cho máu không lưu thông đến các cơ quan trong cơ thể, do đó gây nên hiện tượng chóng mặt, ngất.

Ngất xỉu

Ngất xỉu là trình trạng đột nhiên mất ý thức trong thời gian ngắn, sau đó có thể hồi tỉnh sau một vài giây hoặc từ 1 – 2 phút. Ngất xỉu có thể có nguyên nhân từ não hoặc do rối loạn nhịp tim dẫn đến lượng máu lên não không đủ.

Các bệnh lý liên quan đến tim mạch như rối loạn nhịp tim, bệnh động mạch vành, các bất thường ở van tim đều có biểu hiện là ngất xỉu. Ngất xỉu nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể tái phát và dẫn tới các di chứng tổn thương không hồi phục.

Đau tức ngực

Đau tức ngực là cảm giác đau tức, chèn ép ở vùng ngực. Hầu hết mọi người từng gặp cơn đau tức ngực ít nhất một lần trong đời, có thể đau thoáng qua hoặc dữ dội khiến cơ thể khó thở và mệt mỏi. Tuỳ theo thể trạng từng người, đau tức ngực có thể trong vài phút hoặc vài giờ, có thể đau lan đến vùng cổ, hàm hoặc cánh tay.

Đau tức ngực có thể trong vài phút hoặc vài giờ, có thể đau lan đến vùng cổ, hàm hoặc cánh tay. Ảnh minh họa

Phát hiện sớm - giảm các bệnh lý nghiêm trọng

Đau tức ngực là biểu hiện của nhiều bệnh lý, riêng đối với tim mạch, đau tức ngực có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm nhồi máu cơ tim và các bệnh lý rối loạn nhịp tim, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của người bệnh.

Theo TS.BS Ngô Chí Hiếu, các bệnh lý về tim mạch rất nguy hiểm, với nhiều biểu hiện và triệu chứng khác nhau, từ đơn giản đến nghiêm trọng. Các triệu chứng như khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực, ngất xỉu… tưởng như đơn giản nhưng lại là dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh lý liên quan đến tim mạch.

TS.BS Ngô Chí Hiếu – Khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Ảnh: NVCC

Vì vậy, TS.BS Ngô Chí Hiếu khuyến cáo, ngay khi phát hiện các triệu chứng phổ biến trên bạn nên thăm khám và tư vấn bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm. Cùng với hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại hiện nay, các bác sĩ có thể phát hiện sớm và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.