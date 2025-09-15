5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi gặp tai nạn xe máy. Một thanh sắt lớn đã đâm xuyên qua cẳng chân khiến phần chi gần như đứt rời hoàn toàn. Vết thương sâu, dập nát, chảy máu nhiều và phần cẳng bàn chân trắng bệch, không còn dấu hiệu tuần hoàn.

Theo BSCKII Nguyễn Mạnh Trường – Trưởng ê-kíp phẫu thuật, đây là ca bệnh rất phức tạp. Nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn tuần hoàn máu. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ phải cắt bỏ vĩnh viễn. Ê-kíp đã lập tức phẫu thuật cấp cứu để tái lập lưu thông máu và bảo tồn chi.

Hình ảnh vết thương của bệnh nhân đưa vào viện cấp cứu. Ảnh: BVCC

Trong phòng mổ, các bác sĩ nhận thấy vết thương đứt gần hoàn toàn cẳng chân, chỉ còn dính một vạt da nhỏ và xương chày. Toàn bộ hệ thống mạch máu bị dập nát và mất đoạn nghiêm trọng, không thể khâu nối trực tiếp.

Để cứu lấy cẳng chân, các bác sĩ đã quyết định dùng một đoạn tĩnh mạch lấy từ chân lành của bệnh nhân, sau đó đảo chiều và ghép vào vị trí mạch máu bị tổn thương. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ. Khoảnh khắc phần chân gần đứt lìa bắt đầu hồng trở lại, mạch mu chân đập rõ, mọi người trong phòng mổ đều vỡ òa. Máu đã được tái lưu thông thành công.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục đối mặt với biến chứng suy thận cấp do các tế bào cơ dập nát giải phóng chất độc vào máu.

Bác sĩ CK2 Nguyễn Mạnh Trường thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Bác sĩ Đỗ Thị Thủy – phụ trách đơn nguyên Hồi sức ngoại – cho biết: "Sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã thoát sốc, tỉnh táo và ăn uống tốt. Đặc biệt, phần chân được nối đã hồng hào, mạch rõ và có thể cử động nhẹ trở lại".

Thành công này là nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình, Gây mê và Hồi sức ngoại.

Vụ tai nạn của nam sinh 15 tuổi là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh. Việc để con em điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Một khoảnh khắc bất cẩn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là mất đi một phần cơ thể hay cả tính mạng.