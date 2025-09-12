Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

2 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.