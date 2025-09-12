Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người
GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.
Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trúY tế - 1 ngày trước
Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.
5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trườngY tế - 1 ngày trước
Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.
Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành YY tế - 2 ngày trước
Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.
Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 nămY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.
PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôiY tế - 2 ngày trước
Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.
Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thểY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.
Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắnY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.
Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ôngY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Sau một đêm ngủ tại công trường, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải.
Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4Y tế - 4 ngày trước
Sáng 9/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4 với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.
Ca ghép tủy đồng loại thalassemia đặc biệt lần đầu thành công ở Việt NamY tế - 4 ngày trước
Lần đầu tiên tại Việt Nam, ca ghép tủy đồng loại thalassemia trẻ em với nguồn tủy từ mẹ ruột, bất đồng nhóm máu, diễn ra thành công
Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành YY tế
Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.