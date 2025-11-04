5 hành vi đẩy nhanh quá trình lão hóa: Thức khuya chỉ xếp thứ ba, hành vi thứ nhất nhiều người mắc phải
GĐXH - Những lựa chọn hàng ngày tưởng chừng nhỏ bé đang âm thầm viết nên câu chuyện về tuổi tác của bạn, đẩy nhanh quá trình lão hóa.
Bạn có thường xuyên nhìn vào gương và thở dài "Sao lại thêm một nếp nhăn nữa rồi?" Thật ra, lão hóa không chỉ là kết quả của việc tuổi tác tăng lên, mà còn là hiệu ứng tích lũy của các thói quen hàng ngày.
Đáng ngại là một số hành vi đẩy nhanh quá trình lão hóa đang bị bạn xem là "trạng thái bình thường của cuộc sống"!
5 hành vi đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể
1. Căng thẳng tinh thần quá mức kéo dài
Cortisol liên tục tiết ra sẽ phá vỡ Collagen
Khi một người ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, cơ thể sẽ liên tục tiết ra hormone căng thẳng (Cortisol). Hormone này giống như một "chất xúc tác lão hóa" vô hình, dần dần tiêu hao vốn liếng trẻ trung trong da.
Gây ra phản ứng viêm mãn tính
Căng thẳng kéo dài sẽ khiến cơ thể ở trạng thái viêm nhiễm cấp độ thấp. Trạng thái này có liên quan mật thiết đến nhiều bệnh tật liên quan đến lão hóa.
Ảnh hưởng đến hoạt động của Telomerase (Enzyme bảo vệ đầu nhiễm sắc thể)
Nghiên cứu phát hiện, căng thẳng kéo dài sẽ rút ngắn chiều dài của Telomere (đầu mút nhiễm sắc thể), đây là một dấu hiệu quan trọng của sự lão hóa tế bào.
2. Lối sống ít vận động, ngồi lâu không di chuyển
Tốc độ mất cơ tăng nhanh
Sau tuổi 30, cơ bắp mất đi 1−2% mỗi năm, và việc ngồi lâu sẽ đẩy nhanh quá trình này. Giảm khối lượng cơ trực tiếp dẫn đến giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.
Tuần hoàn máu kém đi
Ngồi liên tục quá 1 giờ, hiệu quả tuần hoàn máu ở chi dưới giảm 50%. Điều này ảnh hưởng đến việc vận chuyển chất dinh dưỡng và đào thải chất thải.
Cột sống thoái hóa sớm
Việc duy trì tư thế ngồi sai trong thời gian dài có thể khiến tốc độ lão hóa đĩa đệm cột sống nhanh hơn tuổi thực 10−15 năm.
3. Thói quen thức khuya như một cơn nghiện
Thời gian phục hồi da bị tước đoạt
Từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng là thời kỳ vàng để tái tạo tế bào da. Bỏ lỡ khung giờ này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp collagen.
Rối loạn chức năng Melatonin
Sự suy giảm chất chống oxy hóa tự nhiên này sẽ làm giảm khả năng chống lại gốc tự do của cơ thể.
Cơ quan nội tạng làm việc quá sức
Quá trình giải độc của gan, và việc dọn dẹp chất thải chuyển hóa của não bộ đều cần phải được hoàn thành trong giấc ngủ sâu.
4. Chống nắng quá mức hoặc hoàn toàn không chống nắng
Tổng hợp Vitamin D không đủ
Hoàn toàn không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi, đẩy nhanh quá trình loãng xương.
Tổn thương tích lũy từ tia UV
Phơi nắng quá mức sẽ gây ra lão hóa quang học (photoaging), khiến da xuất hiện nám, chảy xệ và các vấn đề khác.
Biện pháp bảo vệ không phù hợp
Việc lựa chọn kem chống nắng có chỉ số SPF quá cao hoặc chứa các thành phần có hại, ngược lại có thể kích thích da.
5. Giảm cân bằng cách nhịn ăn cực đoan
Hấp thụ Protein không đủ
Chế độ ăn ít protein kéo dài sẽ dẫn đến mất cơ bắp, khiến da mất đi sự nâng đỡ.
Thiếu hụt Axit béo thiết yếu
Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng để duy trì sức khỏe màng tế bào.
Giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản
Nhịn ăn lặp đi lặp lại sẽ khiến cơ thể chuyển sang "chế độ đói kém", ngược lại dễ tích trữ chất béo hơn.
Chống lão hóa không phải là đối kháng với thời gian, mà là học cách đối xử tốt với cơ thể mình
Nếu muốn làm chậm đồng hồ lão hóa, bạn có thể bắt đầu từ những khía cạnh này: Đảm bảo 7 giờ ngủ chất lượng mỗi ngày, đứng dậy vận động 3 phút mỗi giờ khi làm việc, chọn kem chống nắng vật lý với SPF khoảng 30, duy trì chế độ ăn uống cân bằng thay vì nhịn ăn cực đoan.
Hãy nhớ rằng, chống lão hóa không phải là đối kháng với thời gian, mà là học cách đối xử tốt với cơ thể mình. Những lựa chọn hàng ngày tưởng chừng nhỏ bé đang âm thầm viết nên câu chuyện về tuổi tác của bạn.
5 loại rau gia vị được ví dược liệu trong nhà vào mùa thuSống khỏe - 58 phút trước
5 loại rau gia vị không chỉ làm phong phú hương vị món ăn trong mùa thu mà còn là “dược liệu tại gia” giúp bạn chống lại ảnh hưởng của thay đổi thời tiết với sức khỏe.
Tăng cân cho người nhiễm HIV: Bí quyết ăn uống và thói quen giúp cơ thể khỏe mạnhBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Sụt cân, mệt mỏi và thiếu năng lượng là những thách thức phổ biến ở người nhiễm HIV. Việc tăng cân đúng cách không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe tổng thể. Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về chế độ dinh dưỡng, thực phẩm giàu năng lượng và thói quen sinh hoạt khoa học, giúp người nhiễm HIV tăng cân an toàn và sống khỏe mỗi ngày.
Huyết áp tăng cao, người phụ nữ 39 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện nguy cơ mắc bệnh thận mạnBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - Huyết áp tăng cao tới 200/140 mmHg, chị Vi đi khám phát hiện phát hiện đạm niệu, nguy cơ cao tiến triển thành bệnh thận mạn.
Long Châu nâng tầm hợp tác chiến lược với tập đoàn Abbott, hợp lực chăm sóc sức khỏe người ViệtSống khỏe - 16 giờ trước
Vừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng tập đoàn chăm sóc sức khỏe Abbott ký kết biên bản nâng tầm hợp tác chiến lược toàn diện.
Chủ quan với dấu hiệu đau bụng, người đàn ông 48 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện bị nhồi máu ruột nonBệnh thường gặp - 16 giờ trước
GĐXH - Anh T. phát hiện nhồi máu ruột non từ dấu hiệu nôn nhiều, đau quặn bụng từng cơn vùng thượng vị, chướng bụng kèm bí trung - đại tiện.
Giải pháp lâu dài cho bệnh tự miễn vảy nến và lupus ban đỏ!Sống khỏe - 17 giờ trước
Vảy nến và lupus ban đỏ là hai bệnh tự miễn phổ biến, gây tổn thương da, khớp và nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Đây là những bệnh mạn tính, do đó việc điều trị hiện nay không chỉ tập trung kiểm soát triệu chứng, mà cần hướng đến giải pháp lâu dài giúp ổn định bệnh, ngừa tái phát hiệu quả!
Sống chung với HIV: Đây là những bệnh lý ở mắt không được bỏ quaBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn, mà còn là “báo động” sớm cho sức khỏe người nhiễm HIV. Nhiều bệnh lý tại mắt có thể âm thầm phát triển, từ khô mắt, mờ mắt đến viêm võng mạc hay hoại tử võng mạc, nếu bỏ qua sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Hãy cùng tìm hiểu các dấu hiệu, nguyên nhân và cách phòng ngừa để bảo vệ đôi mắt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người sống chung với HIV.
5 sai lầm phổ biến khi ăn trứng vào buổi sáng nhiều người mắc phải: Ăn thế này mới bổ dưỡng, tránh rủi ro cho sức khỏe!Sống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Ăn trứng buổi sáng là lựa chọn của nhiều người, vừa đơn giản lại vừa bổ sung năng lượng, nhưng rất nhiều người đã ăn trứng hàng chục năm mà không nhận ra mình đang mắc phải những cách ăn sai lầm.
Sau khi nghỉ hưu, người trên 65 tuổi nên bổ sung thực phẩm này để về già sống an vui, kéo dài tuổi thọSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 60 yêu cầu về chế độ ăn uống thay đổi khi cơ thể già đi, cơ thể hấp thu dinh dưỡng kém hiệm quả, đòi hỏi mức dinh dưỡng bổ sung ở độ tuổi này sẽ cao hơn.
Rau bình dân ở chợ Việt lọt top ‘tốt nhất thế giới’ theo CDC Mỹ: Tốt cho tim mạch, ổn định đường huyết, giảm nguy cơ ung thưSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Rau xà lách được xem là “siêu thực phẩm”, được xếp thứ 9 trong 10 loại rau được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới.
Cô gái 25 tuổi hoại tử tuyến tụy vì ăn rau luộc theo cách nàySống khỏe
GĐXH - Rau luộc là món ăn quen thuộc trên bàn cơm của người Việt. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối đừng ăn nó theo cách này.