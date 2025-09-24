Mới nhất
5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất: Bệnh nặng thêm bởi 'bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn'

Thứ tư, 10:00 24/09/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một số bệnh có tỷ lệ mắc cao đáng kinh ngạc ở người cao tuổi, nhiều khi tưởng chừng đã khỏi, nhưng chẳng bao lâu sau lại tái phát.

5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất: Bệnh nặng thêm bởi 'bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn' - Ảnh 1.Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Khi đã có tuổi, tình trạng cơ thể chắc chắn không còn khỏe mạnh như thời trẻ. 

Ban đầu, nhiều người không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng dần dần họ phát hiện ra rằng, rất nhiều chứng bệnh không thể dứt hẳn chỉ sau một hai lần điều trị, mà ngược lại, cứ tái đi tái lại, khiến cả năm chẳng được yên ổn.

Đặc biệt, có một số bệnh, nói là bệnh lớn thì không phải, nhưng lại rất dai dẳng và đặc biệt dễ tái phát, thật sự khiến người ta phiền não không dứt.

Trong nhà mà có người già, bạn sẽ thường nghe thấy: "Ôi, bệnh của ông/bà ấy lại tái phát rồi." Thực ra đây không phải là trường hợp cá biệt mà là một hiện tượng phổ biến. 

Một số bệnh có tỷ lệ mắc cao đáng kinh ngạc ở người cao tuổi, nhiều khi tưởng chừng đã khỏi, nhưng chẳng bao lâu sau lại tái phát. Đặc biệt là những bệnh như viêm phế quản mạn tính, cao huyết áp, bệnh dạ dày, viêm khớp dạng thấp, và tiểu đường, chúng thực sự rất phổ biến.

5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất

1. Viêm phế quản mạn tính

Đầu tiên phải kể đến viêm phế quản mạn tính, đây là một căn bệnh mà nhiều người lớn tuổi không thể tránh khỏi. Cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, trời trở lạnh hoặc không khí không tốt, họ lại dễ bị ho, thở khò khè, khạc đờm, thậm chí chỉ cần nhiễm lạnh là có thể dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng hơn.

Vấn đề là, bệnh này không phải chữa một lần là dứt hẳn. Thường thì sau khi điều trị ổn định vài ngày, nó lại tái phát do thời tiết hoặc cảm xúc không ổn định. Đặc biệt vào mùa đông, phế quản của người cao tuổi rất nhạy cảm. 

5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất: Bệnh nặng thêm bởi 'bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn' - Ảnh 2.

Viêm phế quản mạn tính khi tái phát lại rất hành hạ người bệnh, mỗi lần lại kéo dài hơn lần trước. Ảnh minh hoạ

Số liệu cho thấy, ở những người trên 60 tuổi, tỷ lệ mắc viêm phế quản mạn tính lên đến khoảng 30%. Hơn nữa, căn bệnh này không chỉ là vấn đề của đường hô hấp, khi nghiêm trọng còn có thể ảnh hưởng đến chức năng tim, về lâu dài dễ gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc suy tim phổi. 

Vì vậy, tuy bệnh không lớn, nhưng khi tái phát lại rất hành hạ người bệnh, mỗi lần lại kéo dài hơn lần trước.

2. Cao huyết áp

Thành thật mà nói, trước cao huyết áp, không phân biệt giàu nghèo, ai cũng có thể mắc phải. Đặc biệt sau khi có tuổi, độ đàn hồi của mạch máu giảm, quá trình trao đổi chất chậm lại, huyết áp tăng cao trở thành chuyện thường tình. 

Điều phiền phức nhất của căn bệnh này là nó rất khó nhận biết, nhiều người hoàn toàn không có triệu chứng, đến khi phát hiện thì huyết áp đã rất cao.

Và điều khiến người ta phát điên nhất là nó không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể duy trì bằng thuốc lâu dài. Rất nhiều người nghĩ rằng khi huyết áp đã giảm thì có thể ngừng thuốc, nhưng không biết rằng hành động này cực kỳ rủi ro. 

5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất: Bệnh nặng thêm bởi 'bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn' - Ảnh 3.

Bệnh khó nhận biết, nhiều người hoàn toàn không có triệu chứng, đến khi phát hiện thì huyết áp đã rất cao. Ảnh minh hoạ

Một cuộc khảo sát dịch tễ học về sức khỏe người cao tuổi ở Trung Quốc cho thấy, gần một nửa số người trên 65 tuổi mắc bệnh cao huyết áp. Hơn nữa, gần 70% trong số những bệnh nhân này đã từng trải qua việc huyết áp tăng vọt trở lại do ngừng thuốc hoặc biến động cảm xúc. 

Nếu cao huyết áp không được kiểm soát, nó thường dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Nói tóm lại, đây là một căn bệnh "bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn", không thể thương lượng.

3. Bệnh dạ dày

Bệnh dạ dày được xem là đại diện của "bệnh kinh niên". Dù là viêm dạ dày, loét dạ dày, hay dạ dày hoạt động kém, về cơ bản đều tái đi tái lại. Thời trẻ có thể do ăn uống không điều độ, nhưng khi về già, sự tiết axit dạ dày giảm, nhu động ruột chậm lại, cộng thêm răng yếu, nhai không kỹ, lâu dần những bệnh vặt trở thành rắc rối lớn.

Hơn nữa, nhiều người cao tuổi có thói quen dùng thuốc giảm đau hoặc kháng sinh, những loại thuốc này cũng kích thích niêm mạc dạ dày, làm bệnh tình thêm trầm trọng. T

Tóm lại, bệnh dạ dày này, một khi đã có bệnh lý nền, dù cẩn thận đến đâu cũng có thể tái phát, đôi khi chỉ một chút biến động cảm xúc cũng có thể khiến dạ dày khó chịu. 

Theo các chuyên gia, bệnh dạ dày không chỉ là vấn đề sinh lý mà còn liên quan đến những cảm giác lo lắng, cô đơn thường thấy ở người già, vì thế mới tái đi tái lại không dứt.

4. Viêm khớp dạng thấp

Nói đến những bệnh tuổi già dễ tái phát, viêm khớp dạng thấp chắc chắn nằm trong danh sách. Đặc biệt là các triệu chứng đau và cứng khớp khi gặp thời tiết ẩm ướt, lạnh giá. 

Nhiều người lớn tuổi khi vào mùa mưa hoặc đợt lạnh tràn về, việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Thậm chí có người nói, xương cốt còn chính xác hơn cả dự báo thời tiết.

5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất: Bệnh nặng thêm bởi 'bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn' - Ảnh 4.

Viêm khớp dạng thấp là bệnh mãn tính dai dẳng, hành hạ người già. Ảnh minh hoạ

Viêm khớp dạng thấp thực chất là tên gọi chung của một nhóm bệnh, bao gồm viêm khớp dạng thấp, viêm khớp xương khớp,... Điểm chung của những bệnh này là đau tái đi tái lại, khớp sưng tấy, hạn chế vận động, khi nghiêm trọng thậm chí còn gây biến dạng khớp. 

Dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, cứ 3 người già trên 60 tuổi thì có 1 người phải chịu đựng nỗi đau khớp. 

Đặc điểm lớn nhất của loại bệnh này là kéo dài dai dẳng, dễ tái phát. Đôi khi chỉ vì không giữ ấm cẩn thận hoặc làm việc quá sức, bệnh cũ lại tái phát. Hơn nữa, nhiều loại thuốc giảm đau chỉ có thể giảm đau tạm thời, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Uống nhiều lại hại gan, thận, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

5. Tiểu đường

Đây cũng là một căn bệnh mạn tính phổ biến được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng". Giai đoạn đầu hầu như không có cảm giác gì, nhưng tổn thương các cơ quan lại đang diễn ra âm thầm. Vấn đề là, một khi được chẩn đoán mắc bệnh này, rất có thể sẽ phải sống chung với nó suốt đời.

Theo số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hiện nay có hơn 140 triệu bệnh nhân tiểu đường, trong đó hơn 50% là người cao tuổi trên 60 tuổi. Con số này đã nói lên một vấn đề: đây là một căn bệnh điển hình của người lớn tuổi, và cực kỳ dễ tái phát.

5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất: Bệnh nặng thêm bởi 'bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn' - Ảnh 5.

Tiểu đường - căn bệnh mạn tính phổ biến được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng". Ảnh minh hoạ

Có không ít người cao tuổi thấy đường huyết đã ổn định thì bắt đầu ăn uống thả ga, giảm liều thuốc. Trong trường hợp này, việc đường huyết tăng vọt trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Nghiêm trọng hơn là các biến chứng của bệnh tiểu đường, như bệnh thận do tiểu đường, bàn chân tiểu đường, bệnh võng mạc tiểu đường,.. một khi xuất hiện, việc điều trị sẽ rất phức tạp.

Hơn nữa, việc tái phát bệnh tiểu đường liên quan mật thiết đến cuộc sống hằng ngày: ăn uống, vận động, cảm xúc, mỗi thứ đều có thể ảnh hưởng đến dao động đường huyết, vì vậy việc quản lý bệnh rất khó khăn.

Nói cách khác, những căn bệnh trên đáng sợ không phải vì chúng gây đau đớn đến mức nào khi phát tác, mà là khả năng "bám dai" quá mạnh. 

Một khi người cao tuổi mắc phải, có thể sẽ phải sống chung với chúng lâu dài. Tất nhiên, không phải là hoàn toàn không có cách phòng tránh, mà là cần phải kiên trì lâu dài, không được lơ là một chút nào. Và trớ trêu thay, người cao tuổi lại có sức lực hạn chế, trí nhớ suy giảm, và nhiều việc vặt trong cuộc sống, nên nhiều khi không thể làm theo một cách "chuẩn mực", vì thế những căn bệnh này mới luôn tái đi tái lại.

Các bác sĩ thường khuyên, để quản lý những bệnh mạn tính này, điều quan trọng nhất là phải có lối sống đều đặn, ăn uống thanh đạm, vận động vừa phải và giữ cảm xúc ổn định. Những lời này nghe rất quen tai, nhưng thực sự có mấy người làm được.

Bệnh tuổi già - giảm nguy cơ tái phát, nâng cao chất lượng cuộc sống

Tóm lại, những căn bệnh tuổi già dễ tái phát nhất này, xét cho cùng, đều là sự "dai dẳng". Không phải bệnh nặng đến mức nào, mà là sự hành hạ. Mỗi lần phát tác, chúng như đang nhắc nhở chúng ta rằng, cơ thể đã không còn như thời trẻ nữa.

5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất: Bệnh nặng thêm bởi 'bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn' - Ảnh 6.

Ảnh mnh hoạ

Thực ra, khi về già, điều cần hơn không chỉ là thuốc men và điều trị, mà là sự quản lý cuộc sống toàn diện và sự thấu hiểu, hỗ trợ từ người thân. 

So với việc chỉ đơn thuần uống thuốc, việc làm thế nào để nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, giảm các yếu tố gây bệnh mới là hướng đi đáng để suy ngẫm hơn.

Mong rằng mỗi người đọc bài viết này, dù là bản thân hay người thân, đều có thể tránh được những bệnh tật tái đi tái lại này, sống khỏe mạnh và an lành mỗi ngày. 

Theo Abolouwang

M.Anh
