4 thực phẩm có đặc tính ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, người Việt nên ăn nhiều hơn
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng sự kết hợp hợp lý giữa các nhóm thực phẩm có thể góp phần ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.
Tế bào ung thư khởi phát trong cơ thể con người như thế nào?
Theo các chuyên gia y tế, tế bào ung thư không “tự nhiên xuất hiện”, mà là kết quả của một quá trình dài chịu ảnh hưởng từ bên trong cơ thể và lối sống hàng ngày.
Tế bào ung thư khởi phát trong cơ thể con người khi một tế bào bình thường tích lũy các tổn thương ở vật chất di truyền (DNA) do tác động kéo dài của nhiều yếu tố như gốc tự do, viêm mạn tính, rối loạn chuyển hóa, môi trường sống và chế độ ăn uống không lành mạnh.
Thông thường, cơ thể có cơ chế sửa chữa DNA và hệ miễn dịch để loại bỏ các tế bào bất thường. Tuy nhiên, khi những cơ chế bảo vệ này suy giảm hoặc bị quá tải, các tế bào mang đột biến có thể thoát khỏi kiểm soát, tăng sinh bất thường và từng bước hình thành tế bào ung thư, mở đầu cho quá trình phát triển bệnh.
Đây cũng là lý do vì sao tuổi càng cao, nguy cơ hình thành tế bào ung thư càng tăng, và vì sao chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh có vai trò quan trọng trong việc làm chậm hoặc ức chế quá trình này.
Chế độ ăn uống lành mạnh tác động thế nào đến tế bào ung thư?
Giúp chống lại tác động của gốc tự do và oxy hóa
Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, carotenoid giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do gây ra - yếu tố có thể làm tổn thương DNA và dẫn đến sự phát triển của ung thư. Những chất chống oxy hóa này có thể trung hòa các gốc tự do, làm giảm nguy cơ tổn thương tế bào và ung thư.
Giúp giảm tình trạng viêm nhiễm
Viêm nhiễm mạn tính được cho là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ung thư. Một chế độ ăn uống giàu các thực phẩm chống viêm như rau xanh, trái cây và các loại gia vị như nghệ, tỏi, gừng có thể giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm, từ đó ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư;
Giúp bảo vệ và sửa chữa DNA
Một số thực phẩm như rau lá xanh, các loại hạt, đậu và trái cây có chứa các vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ và sửa chữa DNA, ngăn chặn các tổn thương có thể dẫn đến sự biến đổi tế bào ung thư.
Tăng cường hệ miễn dịch
Một chế độ ăn giàu vitamin D, vitamin C và các khoáng chất như kẽm giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh có thể nhận diện và tiêu diệt các tế bào ung thư sớm trước khi chúng phát triển thành khối u. Các thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt cũng có thể hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.
4 nhóm thực phẩm hàng đầu giúp ngăn ngừa tế bào ung thư
Các loại rau
Một số loại rau họ cải, chẳng hạn như súp lơ trắng, bông cải xanh và cải bắp, có chứa chất sulforaphane, có tác dụng làm giảm kích thước khối u lên đến 50%. Ngoài ra, một số loại rau khác như cà rốt và cà chua cũng giúp làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt.
Trái cây
Tương tự như rau, trong trái cây cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hoá và phytochemical, có thể giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, chế độ dinh dưỡng cho người ung thư nên có ít nhất 3 phần trái cây họ cam quýt vào mỗi tuần. Việc tiêu thụ thường xuyên các loại trái cây này cũng giúp bạn làm giảm tới 28% nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày.
Gia vị tự nhiên
Một số nghiên cứu trên cả động vật và ống nghiệm đã cho thấy các loại gia vị, chẳng hạn như quế, có chứa đặc tính chống ung thư và giúp ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của các tế bào ung thư.
Ngoài ra, nghệ cũng được xem là một loại gia vị quan trọng khác trong chế độ dinh dưỡng cho người ung thư. Điều này là do trong nghệ có chứa chất curcumin, có khả năng ngăn ngừa và chống lại sự phát triển của ung thư, đặc biệt là ung thư ở ruột kết.
Các loại cá
Nhiều bằng chứng cho thấy việc ăn các loại cá có chứa các chất béo lành mạnh sẽ giúp giảm viêm và ngăn ngừa hiệu quả bệnh ung thư. Theo một nghiên cứu mới đây cho thấy, chế độ ăn uống nhiều cá có thể làm giảm 12% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.
5 thói quen khoa học giúp ngăn ngừa tế bào ung thư
Chuyên gia y tế khuyến cáo, bạn không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng tự bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng những việc làm cụ thể sau:
Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng: Cố gắng bổ sung nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn uống của bạn. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.
Sàng lọc ung thư: Một số xét nghiệm, như phết tế bào cổ tử cung và nội soi đại tràng, có thể phát hiện các tế bào bất thường trước khi chúng có cơ hội chuyển thành ung thư. Các sàng lọc khác, như chụp X-quang tuyến vú, có thể phát hiện các tế bào ung thư khu trú trước khi chúng bắt đầu di căn.
Không lạm dụng rượu bia: Các loại đồ uống có cồn như rượu có chứa ethanol làm tăng nguy cơ ung thư theo thời gian. Rượu nên được giới hạn ở mức một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới.
Tránh thuốc lá: Tại Hoa Kỳ, cứ 3 trường hợp tử vong do ung thư thì có 1 trường hợp do hút thuốc. Thuốc lá gây hại baogồm cả xì gà, thuốc lá điếu, tẩu và các sản phẩm thuốc lá không khói.
Tập thể dục đều đặn: Ít hoạt động thể chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Cố gắng tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút hoặc vận động mạnh 75 phút mỗi tuần.
6 món thực phẩm nên ăn vào buổi tối giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả hơnSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Bữa tối không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm mỡ và phát triển cơ bắp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lựa chọn đúng thực phẩm vào buổi tối có thể giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, hạn chế tích mỡ và hỗ trợ tăng cơ hiệu quả. Dưới đây là 6 món ăn buổi tối vừa lành mạnh vừa phù hợp cho người muốn cải thiện vóc dáng.
Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhấtBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Nam sinh suy thận thừa nhận có lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học, đó là thức khuya và thường xuyên uống nước ngọt.
Người đàn ông 31 tuổi mắc cùng lúc 4 bệnh mạn tính nguy hiểm sau thời gian bị áp lực làm quản lý kinh doanhSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Anh Trường phát hiện mắc 4 bệnh mạn tính nguy hiểm sau thời gian ăn uống không điều độ, thức khuya... do áp lực quản lý kinh doanh.
Người cao tuổi nên tránh 8 nhóm thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe mỗi ngàySống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Khi tuổi tác tăng lên, khả năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể cũng dần suy giảm, khiến việc ăn uống không còn đơn giản như trước. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại thực phẩm quen thuộc có thể tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người cao tuổi nếu sử dụng thường xuyên hoặc không đúng cách. Nhận diện sớm những nhóm thực phẩm nên hạn chế sẽ giúp người lớn tuổi phòng bệnh và sống khỏe hơn.
Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? Câu trả lời nằm ngay trên mâm cơm nhà bạnSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Một số món ăn tiện lợi, phổ biến trong bữa cơm hằng ngày được cho là có liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư nếu tiêu thụ quá thường xuyên.
Ăn tôm cùng 6 loại quả này coi chừng ngộ độc, gây hại cho sức khỏe, những người thích ăn tôm nên lưu ý!Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người không biết rằng việc kết hợp tôm với các loại quả (trái cây) không phù hợp có thể gây hại cho sức khỏe.
Thực phẩm 'vàng' giúp ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tế bào ung thư có thể chịu tác động tích cực từ chế độ ăn khoa học, trong đó cà chua giàu lycopene được ghi nhận giúp giảm nguy cơ hình thành khối u.
7 hoạt động thường ngày giúp đốt cháy calo mà không cần tập thể dụcSống khỏe - 1 ngày trước
Tập thể dục và ăn uống lành mạnh là những cách hiệu quả giúp cơ thể giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tuy nhiên, có những biện pháp tăng cường đốt cháy calo suốt cả ngày mà không cần đến phòng tập.
Vì sao cải bó xôi được xem là một trong những loại rau xanh tốt nhất cho sức khỏe?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Cải bó xôi là loại rau quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp trong bữa ăn hằng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại rau xanh này chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, mang lại lợi ích cho tim mạch, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì khiến cải bó xôi được xếp vào nhóm rau “nên ăn thường xuyên”?
Người đàn ông 39 tuổi đột ngột phát hiện nhiễm sán não trong lần đi khám vì đau đầuBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân bị nhiễm sán não nhập viện trong tình trạng co giật, đau đầu... những biểu hiện này dễ khiến nhiều người nghĩ đến u não.
Thực phẩm 'vàng' giúp ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọSống khỏe
GĐXH - Tế bào ung thư có thể chịu tác động tích cực từ chế độ ăn khoa học, trong đó cà chua giàu lycopene được ghi nhận giúp giảm nguy cơ hình thành khối u.