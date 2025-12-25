4 thực phẩm có đặc tính ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, người Việt nên ăn nhiều hơn

Tế bào ung thư khởi phát trong cơ thể con người như thế nào?

Theo các chuyên gia y tế, tế bào ung thư không “tự nhiên xuất hiện”, mà là kết quả của một quá trình dài chịu ảnh hưởng từ bên trong cơ thể và lối sống hàng ngày.

Tế bào ung thư khởi phát trong cơ thể con người khi một tế bào bình thường tích lũy các tổn thương ở vật chất di truyền (DNA) do tác động kéo dài của nhiều yếu tố như gốc tự do, viêm mạn tính, rối loạn chuyển hóa, môi trường sống và chế độ ăn uống không lành mạnh.

Ảnh minh họa.

Thông thường, cơ thể có cơ chế sửa chữa DNA và hệ miễn dịch để loại bỏ các tế bào bất thường. Tuy nhiên, khi những cơ chế bảo vệ này suy giảm hoặc bị quá tải, các tế bào mang đột biến có thể thoát khỏi kiểm soát, tăng sinh bất thường và từng bước hình thành tế bào ung thư, mở đầu cho quá trình phát triển bệnh.

Đây cũng là lý do vì sao tuổi càng cao, nguy cơ hình thành tế bào ung thư càng tăng, và vì sao chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh có vai trò quan trọng trong việc làm chậm hoặc ức chế quá trình này.

Chế độ ăn uống lành mạnh tác động thế nào đến tế bào ung thư?

Giúp chống lại tác động của gốc tự do và oxy hóa

Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, carotenoid giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do gây ra - yếu tố có thể làm tổn thương DNA và dẫn đến sự phát triển của ung thư. Những chất chống oxy hóa này có thể trung hòa các gốc tự do, làm giảm nguy cơ tổn thương tế bào và ung thư.

Giúp giảm tình trạng viêm nhiễm

Viêm nhiễm mạn tính được cho là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ung thư. Một chế độ ăn uống giàu các thực phẩm chống viêm như rau xanh, trái cây và các loại gia vị như nghệ, tỏi, gừng có thể giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm, từ đó ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư;

Giúp bảo vệ và sửa chữa DNA

Một số thực phẩm như rau lá xanh, các loại hạt, đậu và trái cây có chứa các vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ và sửa chữa DNA, ngăn chặn các tổn thương có thể dẫn đến sự biến đổi tế bào ung thư.

Tăng cường hệ miễn dịch

Một chế độ ăn giàu vitamin D, vitamin C và các khoáng chất như kẽm giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh có thể nhận diện và tiêu diệt các tế bào ung thư sớm trước khi chúng phát triển thành khối u. Các thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt cũng có thể hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa.

4 nhóm thực phẩm hàng đầu giúp ngăn ngừa tế bào ung thư

Các loại rau

Một số loại rau họ cải, chẳng hạn như súp lơ trắng, bông cải xanh và cải bắp, có chứa chất sulforaphane, có tác dụng làm giảm kích thước khối u lên đến 50%. Ngoài ra, một số loại rau khác như cà rốt và cà chua cũng giúp làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt.

Trái cây

Tương tự như rau, trong trái cây cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hoá và phytochemical, có thể giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, chế độ dinh dưỡng cho người ung thư nên có ít nhất 3 phần trái cây họ cam quýt vào mỗi tuần. Việc tiêu thụ thường xuyên các loại trái cây này cũng giúp bạn làm giảm tới 28% nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày.

Gia vị tự nhiên

Một số nghiên cứu trên cả động vật và ống nghiệm đã cho thấy các loại gia vị, chẳng hạn như quế, có chứa đặc tính chống ung thư và giúp ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của các tế bào ung thư.

Ngoài ra, nghệ cũng được xem là một loại gia vị quan trọng khác trong chế độ dinh dưỡng cho người ung thư. Điều này là do trong nghệ có chứa chất curcumin, có khả năng ngăn ngừa và chống lại sự phát triển của ung thư, đặc biệt là ung thư ở ruột kết.

Các loại cá

Nhiều bằng chứng cho thấy việc ăn các loại cá có chứa các chất béo lành mạnh sẽ giúp giảm viêm và ngăn ngừa hiệu quả bệnh ung thư. Theo một nghiên cứu mới đây cho thấy, chế độ ăn uống nhiều cá có thể làm giảm 12% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Ảnh minh họa

5 thói quen khoa học giúp ngăn ngừa tế bào ung thư

Chuyên gia y tế khuyến cáo, bạn không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng tự bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng những việc làm cụ thể sau:

Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng: Cố gắng bổ sung nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn uống của bạn. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

Sàng lọc ung thư: Một số xét nghiệm, như phết tế bào cổ tử cung và nội soi đại tràng, có thể phát hiện các tế bào bất thường trước khi chúng có cơ hội chuyển thành ung thư. Các sàng lọc khác, như chụp X-quang tuyến vú, có thể phát hiện các tế bào ung thư khu trú trước khi chúng bắt đầu di căn.

Không lạm dụng rượu bia: Các loại đồ uống có cồn như rượu có chứa ethanol làm tăng nguy cơ ung thư theo thời gian. Rượu nên được giới hạn ở mức một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới.

Tránh thuốc lá: Tại Hoa Kỳ, cứ 3 trường hợp tử vong do ung thư thì có 1 trường hợp do hút thuốc. Thuốc lá gây hại baogồm cả xì gà, thuốc lá điếu, tẩu và các sản phẩm thuốc lá không khói.

Tập thể dục đều đặn: Ít hoạt động thể chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Cố gắng tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút hoặc vận động mạnh 75 phút mỗi tuần.