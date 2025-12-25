Gia vị góc bếp được ví như kháng sinh tự nhiên, người Việt nên ăn thường xuyên để ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển

Tỏi có ngăn ngừa được tế bào ung thư phát triển?

Theo Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, tỏi có chứa các chất chống oxy hóa và chống viêm tự nhiên, các chất kháng sinh và kháng virus. Các nhánh tỏi chứa hàm lượng lưu huỳnh, flavonoid và selen cao. Khi tỏi được nghiền nát, thái nhỏ hoặc băm, tỏi tạo ra hợp chất allicin. Tỏi có thể giúp ngăn ngừa tế bào ung thư bằng các đặc tính kháng khuẩn, tăng khả năng tự sửa chữa di truyền, làm chậm quá trình tăng sinh tế bào hoặc ngăn ngừa sự hình thành các chất gây ung thư trong cơ thể.

Trên Báo Sức khỏe & Đời sống, một số nghiên cứu về tỏi và ung thư đại trực tràng đều chỉ ra rằng, việc giảm nguy cơ khi tăng lượng tiêu thụ nhưng không có mối liên quan nào ngược lại. Nhưng một số bằng chứng tiền lâm sàng dựa trên mô hình các chất gây ung thư và các ung thư có thể cấy ghép được đưa ra những gợi ý về tác dụng của tỏi và allyl sulfur trong thành phần của tỏi.

Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy, allyl sulfur ngăn chặn ung thư đại trực tràng. Như vậy là đã có bằng chứng chứng minh được công dụng của tỏi với ung thư đại trực tràng. Các hợp chất trong tỏi giúp sửa chữa DNA, làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm viêm.

Theo nghiên cứu, tỏi có thể giúp ngăn ngừa tế bào ung thư bằng các đặc tính kháng khuẩn, làm chậm quá trình tăng sinh tế bào hoặc ngăn ngừa sự hình thành các chất gây ung thư trong cơ thể. Ảnh: TL



Về khả năng hỗ trợ điều trị ung thư, nghiên cứu khoa học cũng cho biết các hoạt chất trong tỏi như diallyl disulphide, s-allystein và ajoene có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng của khối u, giảm kích thước của khối u tới 50%. Tỏi có công dụng ngăn ngừa, hỗ trợ kiểm soát sự phát triển của các loại ung thư như: ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, ung thư đại tràng, ung thư thực quản, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư gan, ung thư bàng quang...

Trong tỏi chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm vitamin C, vitamin B1, B6, kali, selen và magne. Do đó, ăn tỏi sống có thể giúp khỏe mạnh hơn bằng cách tăng cường khả năng miễn dịch, giảm viêm của cơ thể, đặc biệt là công dụng phòng chống cảm lạnh và cảm cúm. Một nghiên cứu vào năm 2020 được đăng tải trên Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc ăn tỏi hàng ngày giúp giảm 63% số lần cảm lạnh. Ngoài ra, allicin thành phần chính có trong tỏi còn giúp chống nhiễm trùng.

Ngoài ra, tỏi có tác dụng hạ mức cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể, giúp loại bỏ các mảnh xơ vữa bám trên thành mạch máu. Ăn tỏi thường xuyên cũng giúp làm chậm tiến trình lão hóa của động mạch chủ. Ngoài tác dụng giảm mỡ máu ra, tỏi còn ức chế tích tụ tiểu cầu, phòng ngừa hình thành huyết khối. Vì vậy, tỏi có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch.

Tỏi còn có tác dụng kiểm soát huyết áp bằng cách giảm độ nhớt của máu nhờ hoạt chất ajoene. Theo các nhà khoa học, khoảng 600 – 1500mg chiết xuất từ tỏi sẽ mang lại hiệu quả giảm huyết áp trong 24 tuần. Bên cạnh đó, chất polysulfides và các phân tử lưu huỳnh trong tỏi có tác dụng làm giãn cơ trơn, kích thích sản xuất các tế bào nội mạc và giãn mạch máu, từ đó kiểm soát huyết áp hiệu quả. Người bệnh tăng huyết áp được khuyên nên ăn vài tép tỏi mỗi sáng để hạ áp.

Khi ăn tỏi nên băm nhuyễn để trong không khí khoảng 10 - 15 phút. Ảnh: TL

Ăn tỏi thế nào cho đúng cách?

Dưới đây là các cách ăn tỏi để có công dụng tốt nhất:

- Trước khi ăn tỏi nên băm nhuyễn, để trong không khí khoảng 10 - 15 phút mới ăn. Nguyên nhân là vì trong tỏi không có allicin tự do. Sau khi băm nhuyễn, dưới tác dụng của enzyme thì tỏi mới phóng thích ra allicin. Nếu nấu ăn khi tỏi chưa băm nhuyễn thì enzyme sẽ mất tác dụng, không phóng thích ra allicin.

- Có thể ngâm tỏi cùng dấm để ăn. Cách sơ chế này vẫn giữ lại được các hoạt chất tốt trong tỏi.

- Không nên ăn tỏi lúc đói vì tỏi có tính phân hủy và tính kích thích mạnh với niêm mạc dạ dày - ruột, không tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là với người bị viêm loét dạ dày, tá tràng.

- Người có bệnh liên quan tới mắt, thị lực yếu không nên ăn nhiều tỏi vì tỏi có thể kích thích mắt, dễ gây viêm bầu mắt, viêm kết mạc mắt.

- Khi bị tiêu chảy không nên ăn tỏi sống vì allicin trong tỏi sẽ kích thích thành ruột, dẫn tới phù nề, nghẽn mạch máu, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

- Không nên ăn tỏi cùng các thực phẩm như thịt chó, thịt gà, trứng, cá trắm.

- Vì tỏi có tính nóng, vị cay do đó người có tiền sử mắc các bệnh về gan không nên ăn. Nó có thể làm nóng gan, lâu dài sẽ gây tổn thương cho gan.

- Người thể trạng suy yếu không nên ăn nhiều tỏi vì ăn tỏi quá nhiều làm tiêu tan khí huyết, loãng khí, hao máu, sinh đờm, phát nhiệt.

Sau khi ăn tỏi có thể súc miệng bằng cà phê không đường, uống sữa bò, nước trà xanh hoặc nhai kẹo cao su để loại bỏ mùi hôi.

Thực phẩm 'vàng' giúp ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ GĐXH - Tế bào ung thư có thể chịu tác động tích cực từ chế độ ăn khoa học, trong đó cà chua giàu lycopene được ghi nhận giúp giảm nguy cơ hình thành khối u.



