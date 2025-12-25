Gia vị góc bếp được ví như kháng sinh tự nhiên, người Việt nên ăn thường xuyên để ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển
GĐXH - Theo nghiên cứu, tỏi có thể giúp ngăn ngừa tế bào ung thư bằng các đặc tính kháng khuẩn, tăng khả năng tự sửa chữa di truyền, làm chậm quá trình tăng sinh tế bào ung thư trong cơ thể.
Tỏi có ngăn ngừa được tế bào ung thư phát triển?
Theo Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, tỏi có chứa các chất chống oxy hóa và chống viêm tự nhiên, các chất kháng sinh và kháng virus. Các nhánh tỏi chứa hàm lượng lưu huỳnh, flavonoid và selen cao. Khi tỏi được nghiền nát, thái nhỏ hoặc băm, tỏi tạo ra hợp chất allicin. Tỏi có thể giúp ngăn ngừa tế bào ung thư bằng các đặc tính kháng khuẩn, tăng khả năng tự sửa chữa di truyền, làm chậm quá trình tăng sinh tế bào hoặc ngăn ngừa sự hình thành các chất gây ung thư trong cơ thể.
Trên Báo Sức khỏe & Đời sống, một số nghiên cứu về tỏi và ung thư đại trực tràng đều chỉ ra rằng, việc giảm nguy cơ khi tăng lượng tiêu thụ nhưng không có mối liên quan nào ngược lại. Nhưng một số bằng chứng tiền lâm sàng dựa trên mô hình các chất gây ung thư và các ung thư có thể cấy ghép được đưa ra những gợi ý về tác dụng của tỏi và allyl sulfur trong thành phần của tỏi.
Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy, allyl sulfur ngăn chặn ung thư đại trực tràng. Như vậy là đã có bằng chứng chứng minh được công dụng của tỏi với ung thư đại trực tràng. Các hợp chất trong tỏi giúp sửa chữa DNA, làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm viêm.
Về khả năng hỗ trợ điều trị ung thư, nghiên cứu khoa học cũng cho biết các hoạt chất trong tỏi như diallyl disulphide, s-allystein và ajoene có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng của khối u, giảm kích thước của khối u tới 50%. Tỏi có công dụng ngăn ngừa, hỗ trợ kiểm soát sự phát triển của các loại ung thư như: ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, ung thư đại tràng, ung thư thực quản, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư gan, ung thư bàng quang...
Trong tỏi chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm vitamin C, vitamin B1, B6, kali, selen và magne. Do đó, ăn tỏi sống có thể giúp khỏe mạnh hơn bằng cách tăng cường khả năng miễn dịch, giảm viêm của cơ thể, đặc biệt là công dụng phòng chống cảm lạnh và cảm cúm. Một nghiên cứu vào năm 2020 được đăng tải trên Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc ăn tỏi hàng ngày giúp giảm 63% số lần cảm lạnh. Ngoài ra, allicin thành phần chính có trong tỏi còn giúp chống nhiễm trùng.
Ngoài ra, tỏi có tác dụng hạ mức cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể, giúp loại bỏ các mảnh xơ vữa bám trên thành mạch máu. Ăn tỏi thường xuyên cũng giúp làm chậm tiến trình lão hóa của động mạch chủ. Ngoài tác dụng giảm mỡ máu ra, tỏi còn ức chế tích tụ tiểu cầu, phòng ngừa hình thành huyết khối. Vì vậy, tỏi có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch.
Tỏi còn có tác dụng kiểm soát huyết áp bằng cách giảm độ nhớt của máu nhờ hoạt chất ajoene. Theo các nhà khoa học, khoảng 600 – 1500mg chiết xuất từ tỏi sẽ mang lại hiệu quả giảm huyết áp trong 24 tuần. Bên cạnh đó, chất polysulfides và các phân tử lưu huỳnh trong tỏi có tác dụng làm giãn cơ trơn, kích thích sản xuất các tế bào nội mạc và giãn mạch máu, từ đó kiểm soát huyết áp hiệu quả. Người bệnh tăng huyết áp được khuyên nên ăn vài tép tỏi mỗi sáng để hạ áp.
Ăn tỏi thế nào cho đúng cách?
Dưới đây là các cách ăn tỏi để có công dụng tốt nhất:
- Trước khi ăn tỏi nên băm nhuyễn, để trong không khí khoảng 10 - 15 phút mới ăn. Nguyên nhân là vì trong tỏi không có allicin tự do. Sau khi băm nhuyễn, dưới tác dụng của enzyme thì tỏi mới phóng thích ra allicin. Nếu nấu ăn khi tỏi chưa băm nhuyễn thì enzyme sẽ mất tác dụng, không phóng thích ra allicin.
- Có thể ngâm tỏi cùng dấm để ăn. Cách sơ chế này vẫn giữ lại được các hoạt chất tốt trong tỏi.
- Không nên ăn tỏi lúc đói vì tỏi có tính phân hủy và tính kích thích mạnh với niêm mạc dạ dày - ruột, không tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là với người bị viêm loét dạ dày, tá tràng.
- Người có bệnh liên quan tới mắt, thị lực yếu không nên ăn nhiều tỏi vì tỏi có thể kích thích mắt, dễ gây viêm bầu mắt, viêm kết mạc mắt.
- Khi bị tiêu chảy không nên ăn tỏi sống vì allicin trong tỏi sẽ kích thích thành ruột, dẫn tới phù nề, nghẽn mạch máu, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.
- Không nên ăn tỏi cùng các thực phẩm như thịt chó, thịt gà, trứng, cá trắm.
- Vì tỏi có tính nóng, vị cay do đó người có tiền sử mắc các bệnh về gan không nên ăn. Nó có thể làm nóng gan, lâu dài sẽ gây tổn thương cho gan.
- Người thể trạng suy yếu không nên ăn nhiều tỏi vì ăn tỏi quá nhiều làm tiêu tan khí huyết, loãng khí, hao máu, sinh đờm, phát nhiệt.
Sau khi ăn tỏi có thể súc miệng bằng cà phê không đường, uống sữa bò, nước trà xanh hoặc nhai kẹo cao su để loại bỏ mùi hôi.
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng sự kết hợp hợp lý giữa các nhóm thực phẩm có thể góp phần ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.
GĐXH - Bữa tối không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm mỡ và phát triển cơ bắp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lựa chọn đúng thực phẩm vào buổi tối có thể giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, hạn chế tích mỡ và hỗ trợ tăng cơ hiệu quả. Dưới đây là 6 món ăn buổi tối vừa lành mạnh vừa phù hợp cho người muốn cải thiện vóc dáng.
GĐXH - Nam sinh suy thận thừa nhận có lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học, đó là thức khuya và thường xuyên uống nước ngọt.
GĐXH - Anh Trường phát hiện mắc 4 bệnh mạn tính nguy hiểm sau thời gian ăn uống không điều độ, thức khuya... do áp lực quản lý kinh doanh.
GĐXH - Khi tuổi tác tăng lên, khả năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể cũng dần suy giảm, khiến việc ăn uống không còn đơn giản như trước. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại thực phẩm quen thuộc có thể tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người cao tuổi nếu sử dụng thường xuyên hoặc không đúng cách. Nhận diện sớm những nhóm thực phẩm nên hạn chế sẽ giúp người lớn tuổi phòng bệnh và sống khỏe hơn.
GĐXH - Một số món ăn tiện lợi, phổ biến trong bữa cơm hằng ngày được cho là có liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư nếu tiêu thụ quá thường xuyên.
GĐXH - Nhiều người không biết rằng việc kết hợp tôm với các loại quả (trái cây) không phù hợp có thể gây hại cho sức khỏe.
GĐXH - Tế bào ung thư có thể chịu tác động tích cực từ chế độ ăn khoa học, trong đó cà chua giàu lycopene được ghi nhận giúp giảm nguy cơ hình thành khối u.
Tập thể dục và ăn uống lành mạnh là những cách hiệu quả giúp cơ thể giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tuy nhiên, có những biện pháp tăng cường đốt cháy calo suốt cả ngày mà không cần đến phòng tập.
GĐXH - Cải bó xôi là loại rau quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp trong bữa ăn hằng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại rau xanh này chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, mang lại lợi ích cho tim mạch, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì khiến cải bó xôi được xếp vào nhóm rau "nên ăn thường xuyên"?
