Nguồn gốc tổ ấm hơn 1.000 m2 của Hòa Minzy và Văn Cương

Thứ tư, 14:00 11/03/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày gần đây, ca sĩ Hòa Minzy thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng sắp cưới, đại úy Văn Cương, trong ngôi nhà sân vườn tại Bắc Ninh.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 1.

Ngày 7/3, Hòa Minzy lần đầu công khai hình ảnh chồng sắp cưới cùng chuyện tình yêu kín tiếng bốn năm qua. Ca sĩ cho biết gia đình Văn Cương đã sang nhà hỏi cưới cô từ năm 2024 và bạn trai rất được lòng bé Bo - con trai riêng của Hòa Minzy. Hiện Hòa Minzy và Văn Cương xưng hô với nhau là vợ chồng dù chưa thông báo về việc đăng ký kết hôn.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 2.

Không chỉ chia sẻ những bức ảnh khoe hạnh phúc đôi lứa, Hòa Minzy còn tiết lộ khoảnh khắc đời thường của Văn Cương và bé Bo tại nhà riêng. Theo nguồn tin thân thiết ca sĩ, tổ ấm hiện tại của Hòa Minzy và Văn Cương cũng chính là ngôi nhà hai tầng gia đình ca sĩ đang sinh sống tại Bắc Ninh.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 3.

Ngôi nhà của gia đình Hòa Minzy nằm tại khu phố Lạc Xá, phường Quế Tân, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh. Công trình có thiết kế hai tầng theo dạng chữ L, bao quanh là khu vườn rộng hơn 1.000 m2. Năm 2022, Hòa Minzy cho xây dựng lại toàn bộ ngôi nhà bằng nguồn tài chính cá nhân.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 4.

Vào dịp Tết nguyên đán 2022, bố mẹ của Hòa Minzy đã cùng con cháu đón năm mới trong biệt thự vừa xây xong tại Bắc Ninh. Có thể thấy căn biệt thự trông bề thế khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Được biết, đây là thành quả nhiều năm lao động, làm việc chăm chỉ của Hoà Minzy muốn dành tặng cho bố mẹ để an hưởng tuổi già.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 5.

Trên facebook, em trai và chị gái của nữ ca sĩ đều đăng ảnh check in tại biệt thự của bố mẹ, được xây dựng từ tiền của Hòa Minzy. Với lời nhắn: "Cảm ơn nhà tài trợ Hòa Minzy tài trợ từ A đến Z. Tài trợ cả ngôi nhà to đùng mới xây cho bố mẹ ở quê. Gia đình mình tự hào về em".


Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 6.

Vào dịp Tết nguyên đán 2022, bố mẹ của Hòa Minzy đã cùng con cháu đón năm mới trong biệt thự vừa xây xong tại Bắc Ninh.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 7.

Và cũng tại ngôi nhà này, Hòa Minzy cùng chồng 'tung ảnh' gây 'chấn động' cộng đồng mạng về hạnh phúc của cô.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 8.

Phòng khách sử dụng gam trắng làm chủ đạo, kết hợp hệ thống đèn trần và quạt hiện đại. Đây cũng là không gian sinh hoạt chung, nơi Hòa Minzy và chồng con thường chụp ảnh.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 9.

Cạnh bên là phòng ăn được thiết kế với hệ tủ bếp và đèn trang trí hiện đại, tông màu nâu đồng chủ đạo. Bàn ăn cỡ lớn đặt ở trung tâm, là nơi vợ chồng ca sĩ quây quần thưởng thức những bữa cơm mẹ nấu.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 10.

Các bức tranh treo tường, rèm cửa màu trung tính cùng những vật dụng trang trí nhỏ được bố trí hài hòa trong không gian sống của Hòa Minzy.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 11.

Tổng thể nội thất trong căn biệt thự hướng đến sự ấm áp, gần gũi, phù hợp với không gian sum họp của gia đình.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 12.

Phòng ngủ mang tông kem - hồng, đồng bộ từ giường đến bàn trang điểm, tủ quần áo và ghế salon. Nội thất được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu, tạo cảm giác sang trọng và ấm áp.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 13.

Ngay trước nhà, Hòa Minzy bố trí một hệ thống thủy sinh với hồ nước và suối nhân tạo. Theo quan niệm phong thủy, khu vực này tượng trưng cho tài lộc, mang ý nghĩa cầu mong sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 14.

Khoảng sân vườn được mẹ của ca sĩ chăm sóc, trồng nhiều loại cây ăn trái và rau củ nhằm cung cấp thực phẩm cho gia đình.

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 15.

Những năm qua, Hòa Minzy giữ thói quen diện áo dài truyền thống, chụp ảnh trước hiên nhà mỗi dịp Tết đến

Tổ ấm hơn 1 . 000 M2 của Hòa Minzy và Văn Cương: Hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 16.Kho tàng quý bên trong biệt phủ 10.000m² của một nghệ sĩ Việt được nhiều người tới check-in gần đây

GĐXH - Diễn viên Hoàng Mập vừa hoàn tất việc xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng 10.000 m2 với 10 phòng ngủ ở Di Linh, Lâm Đồng.

Top