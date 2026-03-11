Nguồn gốc tổ ấm hơn 1.000 m2 của Hòa Minzy và Văn Cương

Vào dịp Tết nguyên đán 2022, bố mẹ của Hòa Minzy đã cùng con cháu đón năm mới trong biệt thự vừa xây xong tại Bắc Ninh. Có thể thấy căn biệt thự trông bề thế khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Được biết, đây là thành quả nhiều năm lao động, làm việc chăm chỉ của Hoà Minzy muốn dành tặng cho bố mẹ để an hưởng tuổi già.