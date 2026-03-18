Có nên dùng đồ của người chết không?
GĐXH - Dùng đồ người chết nên hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện từ cả hai khía cạnh: khoa học và tâm linh.
Dùng đồ của người chết nên hay không?
Trong văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, việc dùng đồ của người chết luôn là chủ đề khiến nhiều người băn khoăn. Có người cho rằng việc sử dụng lại là bình thường, miễn là đồ dùng còn tốt và sạch sẽ.
Ngược lại, không ít người tin rằng dùng đồ người chết nên hay không không chỉ là vấn đề thực dụng, mà còn liên quan đến tâm linh, năng lượng và vận mệnh của chính người sử dụng.
Vậy, có nên dùng đồ của người chết không? Quyết định này phụ thuộc chủ yếu vào niềm tin cá nhân và cảm giác của bạn. Nếu bạn cảm thấy an lòng, việc sử dụng đồ vật của người đã khuất có thể là cách để tưởng nhớ và giữ gìn kỷ niệm. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ sự lo lắng hay bất an nào về mặt tâm linh, hoặc đơn giản là cảm thấy không thoải mái, thì không nên ép buộc bản thân.
Điều quan trọng nhất là sự thanh thản trong tâm hồn của bạn và sự tôn trọng đối với người đã ra đi. Để có cái nhìn chi tiết hơn và quyết định nên dùng đồ gì hay không dùng đồ gì, hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về góc nhìn tâm linh và khoa học, cũng như những kinh nghiệm được truyền lại từ thế hệ trước.
Quan niệm dân gian và tâm linh về việc dùng đồ của người chết
Trong tín ngưỡng dân gian, việc dùng đồ của người chết thường gắn liền với nhiều quan niệm sâu sắc về năng lượng và sự kết nối giữa thế giới âm và dương.
Năng lượng và "ám khí"
Theo quan niệm dân gian, con người khi sống luôn tỏa ra một loại trường năng lượng nhất định. Năng lượng này thấm vào những vật dụng sử dụng hằng ngày như quần áo, trang sức, giường ngủ, ví tiền…
Khi người đó qua đời, năng lượng còn sót lại trong các vật dụng này có thể chuyển thành dạng gọi là "ám khí" – mang tính âm, ảnh hưởng đến trường khí của người sử dụng sau.
Việc dùng đồ của người chết mà không qua thanh tẩy hoặc không xin phép có thể khiến người dùng bị ảnh hưởng về sức khỏe, vận khí, thậm chí là tâm lý. Một số người nhạy cảm còn cho biết họ cảm thấy nặng nề, u ám hoặc gặp chuyện xui sau khi sử dụng đồ cũ không rõ nguồn gốc.
Sự ràng buộc và cản trở siêu thoát
Trong quan niệm tâm linh, khi một người qua đời, linh hồn sẽ trải qua hành trình rời bỏ cõi trần để siêu thoát về một cảnh giới khác.
Tuy nhiên, quá trình này không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Một trong những yếu tố được cho là cản trở sự siêu thoát chính là sự lưu luyến của người đã khuất với những đồ vật thân quen lúc sinh thời.
Đặc biệt, nếu người mất ra đi đột ngột, còn nhiều điều dang dở hoặc chưa kịp dặn dò, thì mối liên kết giữa họ và những vật dụng từng gắn bó sẽ càng chặt chẽ hơn. Đây chính là lý do khiến nhiều người lo ngại dùng đồ của người chết có thể khiến linh hồn bị níu kéo, chưa thể rời đi thanh thản.
Vấn đề vệ sinh & sức khỏe khi dùng lại đồ cũ
Nếu người đã khuất mắc các bệnh truyền nhiễm (như lao, viêm gan, cúm nặng, hoặc các bệnh ngoài da), quần áo, chăn màn hay các vật dụng cá nhân khác có thể chứa vi khuẩn, virus gây bệnh.
Việc tái sử dụng những đồ vật này mà không được vệ sinh và khử trùng đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh cho người còn sống. Ngoài ra, những đồ vật để lâu không sử dụng, cất giữ trong môi trường ẩm thấp như nhà kho, tủ gỗ kín... cũng dễ phát sinh nấm mốc, gây kích ứng da, viêm xoang, dị ứng hoặc các bệnh về hô hấp – đặc biệt với trẻ nhỏ và người có cơ địa nhạy cảm.
Những trường hợp đặc biệt cần kiêng kỵ
Những món đồ của người chết trẻ hoặc chết bất đắc kỳ tử thường được khuyên không nên giữ lại. Lý do là vì những linh hồn này được cho là còn nhiều chấp niệm, oán khí, nên đồ vật của họ càng được cho là mang theo năng lượng không tốt, dễ "ám" hoặc gây ra những điều không may mắn cho người còn sống.
Tương tự, nếu người mất vì bệnh nặng, bệnh truyền nhiễm, ông bà cũng đặc biệt cẩn trọng. Dù không có kiến thức khoa học rõ ràng về vi khuẩn hay virus, kinh nghiệm xưa vẫn cho rằng những đồ vật này có thể mang theo mầm bệnh, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng.
Quần áo, chăn ga gối nệm lúc lâm chung là những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người bệnh lúc yếu nhất, được cho là tích tụ nhiều "khí" không tốt. Theo quan niệm dân gian, chúng nên được xử lý riêng, thường là đốt đi hoặc chôn cùng người mất để "cắt đứt" sự vương vấn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Đây mới là cách hóa giải thị phi chốn công sở hiệu quả chưa từng thấyỞ - 50 phút trước
GĐXH - Chốn công sở vẫn luôn là nơi đầy rẫy những thị phi, tranh chấp, bon chen. Vậy làm thế nào để có thể tránh được những chuyện thị phi như vậy. Sau đây sẽ là một vài cách hóa giải thị phi chốn công sở được rất nhiều người áp dụng.
3 khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 2 âm lịch năm Bính Ngọ để hút tài lộc, may mắnỞ - 5 giờ trước
GĐXH – Cùng việc chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 2 âm lịch, mọi người nên làm những điều dưới đây để hút tài lộc, may mắn.
Bàn thờ ngũ tự là gì? Hướng, vị trí và cách đặt bàn thờ ngũ tự tăng trưởng tài, lộc cho gia đìnhỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Thờ ngũ tự là văn hóa tâm linh của nhiều gia đình Việt. Trong bài này sẽ giúp bạn tìm hiểu bàn thờ ngũ tự là gì? Hướng, vị trí và cách đặt bàn thờ ngũ tự chuẩn phong thủy để tăng trưởng tài, lộc cho gia đình.
Đây là con số thần số học mang đại duyên, hội tụ đầy đủ điều kiện để thành côngỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn chưa thể hiểu được thần số học số 22 có ý nghĩa gì và phát triển sự nghiệp như thế nào. Thông qua bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa thần số học của con số chủ đạo số 22.
Vì sao người mất cần thắp hương trong 100 ngày?Ở - 23 giờ trước
GĐXH - Sau khi chết, người mất sẽ được lập bàn thờ vong và thắp hương liên tục trong 100 ngày, đây là một nghi thức quan trọng và cần thiết đối với người đã khuất.
Cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên khoe nhà mới đẹp long lanh, dân tình lập tức "cảnh báo" một chi tiết ngay góc sânỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng cây nơi góc sân lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.
Đại kỵ trong phong thủy trong nhà ở chia cắt tình cảm vợ chồngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Yếu tố phong thủy nhà ở không chỉ ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe mà còn có mối liên hệ mật thiết với đời sống hôn nhân, tình cảm vợ chồng. Nếu phạm phải những đại kị phong thủy nhà ở dưới đây, có thể gây bất hòa tình cảm vợ chồng.
Công dụng hữu ích của gương treo tường không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Gương treo tường không chỉ là một vật dụng đơn thuần để soi gương, mà còn có nhiều công dụng hữu ích khác cho ngôi nhà của bạn. Bài viết này sẽ chỉ ra công dụng hữu ích khi treo gương trên tường.
Đây là lý do vì sao phải che bàn thờ khi nhà có người mấtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc che bàn thờ tổ tiên trong gia đình có người mất là một trong những việc làm tâm linh quan trọng. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu vì sao việc che bàn thờ là rất cần thiết trong các gia đình có người mất.
6 lỗi tưởng nhỏ trong nhà dễ khiến vợ chồng cãi vã: Điều số 4 rất nhiều gia đình đang mắcPhong thủy - 2 ngày trước
GĐXH - Một số chi tiết tưởng chừng nhỏ trong cách bố trí nhà cửa như đèn trang trí, vị trí giường ngủ hay thiết kế góc nhà lại có thể ảnh hưởng đến năng lượng trong không gian sống. Theo quan niệm phong thủy, đây là những yếu tố dễ khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nếu phạm phải.
Vị trí đặt chanh muối giúp thu hút tài lộc và may mắnPhong thủy
GĐXH - Chanh và muối – hai vật phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại mang ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ. Dưới đây là những thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.