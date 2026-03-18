Dùng đồ của người chết nên hay không?

Trong văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, việc dùng đồ của người chết luôn là chủ đề khiến nhiều người băn khoăn. Có người cho rằng việc sử dụng lại là bình thường, miễn là đồ dùng còn tốt và sạch sẽ.

Ngược lại, không ít người tin rằng dùng đồ người chết nên hay không không chỉ là vấn đề thực dụng, mà còn liên quan đến tâm linh, năng lượng và vận mệnh của chính người sử dụng.

Vậy, có nên dùng đồ của người chết không? Quyết định này phụ thuộc chủ yếu vào niềm tin cá nhân và cảm giác của bạn. Nếu bạn cảm thấy an lòng, việc sử dụng đồ vật của người đã khuất có thể là cách để tưởng nhớ và giữ gìn kỷ niệm. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ sự lo lắng hay bất an nào về mặt tâm linh, hoặc đơn giản là cảm thấy không thoải mái, thì không nên ép buộc bản thân.

Điều quan trọng nhất là sự thanh thản trong tâm hồn của bạn và sự tôn trọng đối với người đã ra đi. Để có cái nhìn chi tiết hơn và quyết định nên dùng đồ gì hay không dùng đồ gì, hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về góc nhìn tâm linh và khoa học, cũng như những kinh nghiệm được truyền lại từ thế hệ trước.

Quan niệm dân gian và tâm linh về việc dùng đồ của người chết

Trong tín ngưỡng dân gian, việc dùng đồ của người chết thường gắn liền với nhiều quan niệm sâu sắc về năng lượng và sự kết nối giữa thế giới âm và dương.

Năng lượng và "ám khí"

Theo quan niệm dân gian, con người khi sống luôn tỏa ra một loại trường năng lượng nhất định. Năng lượng này thấm vào những vật dụng sử dụng hằng ngày như quần áo, trang sức, giường ngủ, ví tiền…

Khi người đó qua đời, năng lượng còn sót lại trong các vật dụng này có thể chuyển thành dạng gọi là "ám khí" – mang tính âm, ảnh hưởng đến trường khí của người sử dụng sau.

Việc dùng đồ của người chết mà không qua thanh tẩy hoặc không xin phép có thể khiến người dùng bị ảnh hưởng về sức khỏe, vận khí, thậm chí là tâm lý. Một số người nhạy cảm còn cho biết họ cảm thấy nặng nề, u ám hoặc gặp chuyện xui sau khi sử dụng đồ cũ không rõ nguồn gốc.

Sự ràng buộc và cản trở siêu thoát

Trong quan niệm tâm linh, khi một người qua đời, linh hồn sẽ trải qua hành trình rời bỏ cõi trần để siêu thoát về một cảnh giới khác.

Tuy nhiên, quá trình này không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Một trong những yếu tố được cho là cản trở sự siêu thoát chính là sự lưu luyến của người đã khuất với những đồ vật thân quen lúc sinh thời.

Đặc biệt, nếu người mất ra đi đột ngột, còn nhiều điều dang dở hoặc chưa kịp dặn dò, thì mối liên kết giữa họ và những vật dụng từng gắn bó sẽ càng chặt chẽ hơn. Đây chính là lý do khiến nhiều người lo ngại dùng đồ của người chết có thể khiến linh hồn bị níu kéo, chưa thể rời đi thanh thản.

Vấn đề vệ sinh & sức khỏe khi dùng lại đồ cũ

Nếu người đã khuất mắc các bệnh truyền nhiễm (như lao, viêm gan, cúm nặng, hoặc các bệnh ngoài da), quần áo, chăn màn hay các vật dụng cá nhân khác có thể chứa vi khuẩn, virus gây bệnh.

Quần áo, chăn ga gối nệm lúc lâm chung là những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người bệnh lúc yếu nhất, được cho là tích tụ nhiều "khí" không tốt.

Việc tái sử dụng những đồ vật này mà không được vệ sinh và khử trùng đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh cho người còn sống. Ngoài ra, những đồ vật để lâu không sử dụng, cất giữ trong môi trường ẩm thấp như nhà kho, tủ gỗ kín... cũng dễ phát sinh nấm mốc, gây kích ứng da, viêm xoang, dị ứng hoặc các bệnh về hô hấp – đặc biệt với trẻ nhỏ và người có cơ địa nhạy cảm.

Những trường hợp đặc biệt cần kiêng kỵ

Những món đồ của người chết trẻ hoặc chết bất đắc kỳ tử thường được khuyên không nên giữ lại. Lý do là vì những linh hồn này được cho là còn nhiều chấp niệm, oán khí, nên đồ vật của họ càng được cho là mang theo năng lượng không tốt, dễ "ám" hoặc gây ra những điều không may mắn cho người còn sống.

Tương tự, nếu người mất vì bệnh nặng, bệnh truyền nhiễm, ông bà cũng đặc biệt cẩn trọng. Dù không có kiến thức khoa học rõ ràng về vi khuẩn hay virus, kinh nghiệm xưa vẫn cho rằng những đồ vật này có thể mang theo mầm bệnh, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng.

Theo quan niệm dân gian, chúng nên được xử lý riêng, thường là đốt đi hoặc chôn cùng người mất để "cắt đứt" sự vương vấn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.