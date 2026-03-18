3 khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 2 âm lịch năm Bính Ngọ để hút tài lộc, may mắn

Thứ tư, 10:01 18/03/2026 |
Hà My
GĐXH – Cùng việc chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 2 âm lịch, mọi người nên làm những điều dưới đây để hút tài lộc, may mắn.

3 Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 2 âm lịch năm 2026 để hút tài lộc - Ảnh 2.

GĐXH - Việc lựa chọn và cách đặt bàn ghế phòng khách hợp lý không chỉ giúp không gian hài hòa mà còn mang ý nghĩa phong thủy. Khám phá cách đặt bàn ghế phòng khách chuẩn phong thủy để thu hút tài lộc và may mắn cho gia đình bạn trong năm 2026.

Giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 2 âm lịch năm 2026 để cầu an và may mắn

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên rằng, giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 2 âm lịch 2026 sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia đình bạn.

Ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch rơi vào thứ 5 (19/3/2026 dương lịch) rất thích hợp để thực hiện nghi lễ thắp hương. Việc chọn khung giờ thắp hương phù hợp không chỉ gia tăng năng lượng tích cực mà còn thu hút vận may.

Để lựa chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 2 âm lịch, mọi người có thể lựa chọn 3 khung giờ sau:

+ Giờ Thìn (7 - 9 giờ)

+ Giờ Tỵ (9 - 11 giờ)

+ Giờ Thân (15 - 17 giờ)

Trong đó, khung giờ buổi sáng, đặc biệt từ 7h đến 11h được xem là lý tưởng nhất. Đây là thời điểm dương khí vượng, ánh sáng lan tỏa, tượng trưng cho sự hanh thông, giúp lời khấn nguyện dễ "thông đạt", mang lại phúc khí cho cả tháng.

Lưu ý quan trọng khi thắp hương

Theo chuyên gia phong thủy, đây là những lưu ý quan trọng khi thắp hương các gia chủ nên để ý:

+ Tránh giờ Ngọ (11h – 13h) trong ngày mùng 1, trừ một số ngày đặc biệt trong năm như mùng 1 Tết, rằm tháng Giêng hoặc ngày 5/5, 10/10, 9/9 âm lịch.

+ Có thể thắp hương buổi chiều tối để tạo không gian ấm cúng, nhưng không nên sau 19h theo quan niệm dân gian, nhằm tránh năng lượng tiêu cực.

+ Tùy theo gia phong và phong tục vùng miền, mỗi gia đình có thể linh hoạt thời gian, nhưng vẫn nên ưu tiên buổi sáng để đón sinh khí tốt lành.

Việc nên làm ngày mùng 1 để hút tài lộc, may mắn

Chọn thời hướng xuất hành tốt ngày mùng 1 tháng 2 âm

Chuyên gia phong thủy khuyên, trong ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch 2026 nên chọn hướng xuất hành tốt mang đến tài lộc và may mắn là hướng Nam và hướng Tây; tránh xuất hành hướng xấu – hướng Bắc.

Các khung giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong, mọi người nên lựa chọn để thực hiện các công việc được may mắn, thu hút tài lộc ngày đầu tháng là: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Đi lễ chùa cầu bình an

Ngày mùng 1 mang ý nghĩa khởi đầu, nhiều người lựa chọn đi lễ chùa để cầu bình an, sức khỏe và thuận lợi cho tháng mới. Đi lễ chùa trong ngày đầu tháng không chỉ là tín ngưỡng mà còn là nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời của người Việt.

Tưới nước cho cây cối trong nhà để thu hút năng lượng tốt

Một hành động đơn giản nhưng mang ý nghĩa tượng trưng là tưới nước cho cây cối trong nhà.

Tưới nước cho các chậu hoa trong nhà vào ngày đầu tháng là một việc làm tượng trưng cho sự cát tường và thịnh vượng. Điều này thể hiện sự sinh sôi, phát triển và gửi gắm mong muốn về một tháng mới tươi tốt, đủ đầy.

Giữ hòa khí – chìa khóa vận may

Trong tâm thức dân gian, ngày mùng 1 âm lịch luôn mang ý nghĩa khởi đầu nên lời nói và hành động của mỗi người trong ngày này được xem là có ảnh hưởng lớn đến vận khí tháng đó. Người xưa tin rằng nếu ngày đầu tháng xảy ra xung đột thì cả tháng dễ vướng vào chuyện thị phi, bất hòa hoặc gặp khó khăn trong công việc lẫn đời sống.

Việc giữ thái độ tích cực, tránh xung đột, nói lời thiện lành sẽ giúp duy trì trạng thái tinh thần tốt, từ đó tác động tích cực đến công việc và các mối quan hệ.

Ở góc nhìn hiện đại, đây cũng là một nguyên tắc tâm lý hợp lý: bắt đầu bằng năng lượng tích cực sẽ giúp con người dễ đạt hiệu suất cao hơn và hạn chế những căng thẳng không cần thiết. Ngược lại, việc nói lời cay nghiệt, than vãn hay tạo bầu không khí nặng nề thường khiến tinh thần bị kéo xuống.

Vào sáng mùng 1 đầu tháng, nhiều người giữ thói quen tránh nói về bệnh tật, mất mát, xui rủi hoặc bất cứ sự việc nào gợi đặt cảm xúc tiêu cực. Họ thường ưu tiên những lời chúc tốt đẹp, trò chuyện vui vẻ để tạo vận khí may mắn cho tháng mới. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, điều này còn có ý nghĩa giữ hòa thuận giữa các thành viên trong nhà.

Việc lựa chọn giờ đẹp hay lưu ý các việc đầu tháng, theo chuyên gia suy cho cùng là hướng tới mục tiêu tạo tâm lý tốt, khởi đầu tốt để dẫn dắt hành động tích cực trong suốt tháng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

