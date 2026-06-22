5 loại rau củ được ví như 'vua thải độc gan', chợ Việt luôn sẵn, thấy nên mua luôn
GĐXH - Việc lựa chọn đúng các loại rau có khả năng thanh lọc cơ thể hằng ngày sẽ giúp bạn sở hữu một lá gan khỏe mạnh.
Gan là cơ quan đảm nhận hàng trăm chức năng quan trọng trong cơ thể, từ chuyển hóa chất dinh dưỡng, dự trữ năng lượng đến xử lý và đào thải các chất có hại. Tuy nhiên, thói quen thức khuya, ăn nhiều đồ chiên rán, uống rượu bia hoặc ít vận động có thể khiến gan phải làm việc quá sức trong thời gian dài.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không có loại thực phẩm nào có thể "thải độc gan" thần kỳ. Tuy nhiên, một chế độ ăn giàu rau xanh, chất chống oxy hóa và chất xơ có thể hỗ trợ chức năng gan, đồng thời giúp kiểm soát cân nặng và góp phần làm chậm quá trình lão hóa.
Dưới đây là 5 loại rau củ quen thuộc được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, hỗ trợ thải độc gian và rất dễ tìm mua tại các chợ Việt.
5 loại rau được cho hỗ trợ "thải độc gan"
Mầm bông cải xanh
Cải bó xôi
Bắp cải tím
Củ dền đỏ
Rau diếp cá
Ăn rau thế nào để tốt cho gan và sức khỏe?
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có loại rau nào có thể thay thế chức năng của gan hay giúp "làm sạch gan" chỉ sau vài ngày sử dụng. Để duy trì lá gan khỏe mạnh, điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng lối sống lành mạnh.
Bên cạnh việc tăng cường rau xanh trong khẩu phần ăn, mỗi người nên hạn chế rượu bia, giảm thực phẩm chế biến sẵn, ngủ đủ giấc, duy trì cân nặng hợp lý và tập luyện thể dục thường xuyên.
Một chế độ ăn đa dạng với nhiều loại rau củ khác nhau sẽ mang lại lợi ích bền vững hơn so với việc chỉ tập trung vào một loại thực phẩm được quảng cáo là có tác dụng "thần kỳ". Chính sự cân bằng trong dinh dưỡng mới là chìa khóa giúp gan hoạt động hiệu quả và cơ thể khỏe mạnh lâu dài.
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